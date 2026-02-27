Nuốt tăm khi ăn cỗ cưới, cô gái 26 tuổi nhập viện gấp vì suýt thủng đại tràng
GĐXH - Trong bữa tiệc có các món thịt xiên cố định bằng que tăm. Do ăn uống vội vàng, bệnh nhân đã vô tình nuốt phải tăm mà không hay biết.
Tăm que đâm xuyên đại tràng do ăn uống vội
Trưa mùng 3 Tết, Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang tiếp nhận nữ bệnh nhân S.T.C (26 tuổi, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang) trong tình trạng đau bụng dữ dội, cơn đau tăng dần kèm buồn nôn. Khai thác bệnh sử cho thấy trước đó bệnh nhân đi ăn cỗ cưới. Trong bữa tiệc có các món thịt xiên cố định bằng que tăm. Do ăn uống vội vàng, bệnh nhân đã vô tình nuốt phải tăm mà không hay biết.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) ổ bụng ghi nhận hình ảnh dị vật tăng tỷ trọng tại đại tràng lên, kích thước khoảng 24 x 2,5 mm, nghi ngờ đã đâm xuyên thành đại tràng ra ngoài. Xung quanh xuất hiện thâm nhiễm mỡ, đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ thủng ruột và viêm phúc mạc.
Không chỉ vậy, trong lòng ruột non vùng dưới rốn còn phát hiện thêm một dị vật tăng tỷ trọng khác, kích thước khoảng 48 x 2,2 mm, nằm dọc theo lòng ruột. Tổng cộng ghi nhận ba dị vật sắc nhọn trong đường tiêu hóa.
Trước nguy cơ biến chứng nặng nề như thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Ê-kíp mổ đã lấy thành công các dị vật, xử trí vị trí tổn thương ở đại tràng và làm sạch ổ bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi sát.
Nuốt tăm – tai nạn không hiếm gặp dịp Tết
Theo các bác sĩ, tai nạn nuốt tăm không phải hiếm gặp, đặc biệt trong dịp Tết – khi những bữa tiệc đông vui, thói quen vừa nói chuyện vừa ăn hoặc ngậm tăm sau khi dùng bữa dễ dẫn đến vô tình nuốt phải.
Tăm tre mảnh, cứng và sắc nhọn có thể gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa như rách niêm mạc, thủng ruột, áp xe ổ bụng. Đáng lưu ý, loại dị vật này khó phát hiện trên X-quang thông thường, nhiều trường hợp chỉ được chẩn đoán khi đã xuất hiện biến chứng.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế dùng tăm nhọn để xiên thức ăn trong các bữa tiệc, đặc biệt khi có trẻ nhỏ. Nếu nghi ngờ nuốt phải dị vật hoặc xuất hiện các triệu chứng như đau bụng tăng dần, buồn nôn, sốt, cần đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra và xử trí kịp thời.
