3 món canh dễ làm và ngon mắt cho mâm cỗ Rằm tháng 7

Có lẽ, ai cũng muốn có một mâm cúng Rằm tháng 7 tươm tất và chu đáo với nhiều món ngon rực rỡ sắc màu. Thế nhưng, nếu như bạn là người bận rộn hoặc muốn tự tay thực hiện mâm cỗ với những món không quá phức tạp và mất nhiều thời gian, hãy tham khảo công thức các món canh này.

1. Canh sườn non khoai mỡ

Nguyên liệu cần thiết

- 500g sườn non, 300g khoai mỡ, 2-3 cọng hành lá, một ít ngò rí (ngò gai), hành tím.

- Gia vị: muối, hạt nêm, tiêu, đường.

- Nước lọc: khoảng 1.5 - 2 lít.

Cách thực hiện

Đầu tiên, bạn cần lựa chọn những miếng sườn non tươi ngon, rửa thật sạch dưới vòi nước lạnh để loại bỏ bụi bẩn và máu còn sót lại. Sườn sau khi rửa sẽ được chặt thành từng khúc vừa ăn, không quá to để khi ninh có thể nhanh chóng ngấm gia vị và mềm đẹp. Tiếp theo, bạn chuẩn bị một nồi nước sạch đặt lên bếp và đun sôi. Khi nước đã sôi, bạn cho sườn non vào chần trong khoảng 3-5 phút.

Bước tiếp theo, bạn lấy khoai mỡ đã chuẩn bị, gọt bỏ phần vỏ ngoài, rửa sạch dưới vòi nước lạnh rồi cắt thành những miếng vừa ăn. Khoai mỡ sau khi cắt xong nên ngâm trong nước sạch có pha một chút muối để tránh bị thâm và giữ được màu sắc đẹp mắt.

Tiếp đến, bạn đặt một nồi lên bếp, cho một lượng dầu ăn vừa phải và đợi dầu nóng. Khi dầu đã nóng, bạn cho hành tím đã băm nhỏ vào phi thơm. Lúc hành tím bắt đầu chuyển màu vàng nâu và tỏa mùi thơm, bạn nhanh chóng cho sườn non đã được chần sạch vào nồi, đảo đều để sườn săn lại và ngấm đều gia vị. Sau đó, bạn châm vào nồi sườn một lượng nước lọc vừa đủ và đun sôi lên.

Khi nước trong nồi sôi trở lại, bạn hãy giảm lửa nhỏ và tiếp tục ninh sườn trong khoảng 30 phút. Trong thời gian này, nước dùng sẽ dần dần hấp thụ hương vị từ sườn, trở nên ngọt ngào và đậm đà. Bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra nồi canh và điều chỉnh lửa để tránh tình trạng sôi trào hoặc ninh quá lửa khiến nước dùng mất đi vị ngon tự nhiên.

Sau 30 phút ninh nhừ, bạn thêm khoai mỡ vào nồi canh và tiếp tục đun. Lưu ý rằng khoai mỡ không cần phải nấu quá lâu vì nó rất dễ mềm và nát. Bạn chỉ cần đun đến khi khoai đã mềm và có thể dễ dàng nghiền nhuyễn bằng đũa là được.

Khi cả sườn lẫn khoai mỡ đã chín mềm, bạn tiến hành nêm nếm gia vị cho vừa khẩu vị. Hãy thêm muối, hạt nêm, tiêu và chút đường để điều chỉnh vị canh theo ý thích. Mỗi người có khẩu vị riêng, nên bạn cần điều chỉnh lượng gia vị cho phù hợp. Nhẹ nhàng khuấy đều để gia vị hòa quện vào nồi canh.

Cuối cùng, khi bạn đã hài lòng với hương vị của món canh, tắt bếp và rắc hành lá và ngò rí đã được thái nhỏ vào nồi. Hành và ngò không chỉ tăng thêm hương thơm mà còn làm cho màu sắc của món canh trở nên hấp dẫn và đẹp mắt hơn. Múc canh ra bát, bày biện cẩn thận vào mâm cỗ.

Lưu ý, tuỳ vào đặc điểm của từng loại nguyên liệu có sẵn ở khu vực bạn sống, bạn có thể điều chỉnh lượng gia vị cũng như cách thức chế biến sao cho món canh đạt được hương vị tốt nhất mà bạn mong muốn.

Ảnh: Vũ Thu Hương

2. Canh bí đao

Nguyên liệu cần thiết

- 1 quả bí đao (khoảng 500g).

- 1 ít hành lá, 1 ít ngò rí, 1 củ hành tím băm nhỏ.

- Muối, bột nêm, tiêu (tùy khẩu vị), 2 lít nước.

Cách thực hiện

Để thực hiện món canh bí đao thơm ngon, đầu tiên cần chuẩn bị bí đao bằng cách gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài, loại bỏ phần ruột bên trong và cắt thành từng miếng vừa ăn để dễ dàng nấu và thưởng thức.

Tiếp theo, hãy lấy một chút hành tím băm nhỏ phi thơm chúng trên chảo với chút dầu ăn cho đến khi chúng chuyển sang màu vàng và tỏa mùi thơm dễ chịu. Kế đến, chuẩn bị nước dùng bằng cách đổ nước vào nồi và đun sôi, sau đó từ từ thêm bí đao vào nồi nước dùng sôi trở lại. Hãy chắc chắn rằng bí đao được nấu chín mềm, sau đó nêm nếm canh với muối, bột nêm và tiêu đen theo khẩu vị của bạn để tạo nên một hương vị hài hòa và đậm đà.

Trong lúc chờ canh sôi, hãy chuẩn bị hành lá và ngò rí bằng cách rửa sạch chúng dưới vòi nước lạnh, sau đó thái nhỏ để giữ lại hương vị tươi ngon. Khi canh đã sôi lần nữa và bí đao đã chín mềm, hãy nhẹ nhàng tắt bếp và thêm hành lá cùng ngò rí vào nồi canh để tạo nên một mùi thơm phong phú và một màu sắc bắt mắt cho món ăn.

Cuối cùng, hãy múc canh vào bát riêng biệt và đặt chúng lên mâm cỗ.

Ảnh: Vũ Thu Hương

3. Canh hoa thiên lý nấu tôm

Nguyên liệu cần thiết

- 200g hoa thiên lý, 150g tôm tươi, 1 lít nước dùng gà hoặc nước lọc, 2 củ hành tím.

- Gia vị: muối, bột ngọt, hạt nêm, tiêu, hành lá.

Cách thực hiện

Bắt đầu với hoa thiên lý, bạn cần loại bỏ những phần già và không ăn được, sau đó rửa sạch dưới vòi nước chảy để không còn bụi bẩn. Tôm sau khi lột vỏ và loại bỏ phần đầu cùng sợi chỉ đen ở lưng, cần được rửa sạch một lần nữa để đảm bảo sự tươi ngon. Hành tím băm nhỏ để chuẩn bị cho công đoạn phi thơm. Hành lá rửa sạch và cắt thành từng khúc vừa ăn.

Phi thơm hành tím là bước quan trọng để tạo nên mùi vị đặc trưng của món canh. Đặt chảo lên bếp, cho chút dầu ăn vào và đợi dầu nóng lên. Khi dầu đã nóng, hãy cho hành tím băm nhỏ vào và phi thật thơm, đến khi hành có màu vàng nâu và tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, bạn cho tôm đã sơ chế vào xào. Xào tôm đến khi chúng chuyển sang màu cam đẹp mắt, đảm bảo tôm đã chín tới và hấp dẫn.

Bạn có thể sử dụng nước dùng gà để canh có hương vị đậm đà hơn hoặc sử dụng nước lọc nếu muốn giữ cho món ăn nhẹ nhàng hơn. Đổ nước dùng (hoặc nước lọc) vào nồi chứa tôm đã xào sẵn, đặt lên bếp và đun đến khi nước sôi.

Khi nước dùng sôi lên, hãy giảm lửa để nồi canh sôi lăn tăn. Giai đoạn này, bạn cần nêm nếm canh sao cho phù hợp với khẩu vị, sử dụng muối, bột ngọt và hạt nêm với liều lượng vừa đủ để tạo nên hương vị cân đối, đậm đà.

Khi nồi canh đã được nêm nếm vừa miệng, bạn cho hoa thiên lý đã rửa sạch vào. Lưu ý chỉ đun sôi trở lại và ngay lập tức tắt bếp để hoa thiên lý không bị nhũn, vẫn giữ được vẻ giòn giòn và màu xanh tươi tắn, làm món canh thêm phần hấp dẫn.

Giai đoạn trang trí và tô điểm làm tăng thêm hương vị cho món ăn. Hành lá cắt khúc được rắc lên bề mặt canh, cùng với một chút tiêu xay tạo nên mùi thơm kích thích vị giác. Món canh giờ đây đã hoàn thành. Nhẹ nhàng múc canh ra từng bát, bày biện cẩn thận vào mâm cỗ.

Ảnh: Vũ Thu Hương

Chúc bạn thực hiện các món canh thành công!