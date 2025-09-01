3 quy tắc sống còn cho người tăng huyết áp
Tăng huyết áp hay huyết áp cao bị coi là “kẻ giết người thầm lặng”, không có biểu hiện chỉ đến khi bệnh nhân xuất hiện suy tim, suy thận, đột quỵ.
Tăng huyết áp là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bệnh diễn tiến âm thầm trong 15-20 năm mà không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi nhập viện. Tăng huyết áp hay huyết áp cao làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận, đột quỵ... Tại Việt Nam có khoảng 12 triệu người mắc tăng huyết áp, cứ 5 người trưởng thành có 1 người bị tình trạng này.
Để kiểm soát tăng huyết áp hiệu quả, việc đo huyết áp chính xác là yếu tố then chốt.
Dựa trên khuyến cáo mới nhất (tháng 8/2025) từ Hội Tim mạch Mỹ, Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết và Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chia sẻ 3 quy tắc quan trọng:
1. Lựa chọn máy đo huyết áp phù hợp
Sử dụng máy đo huyết áp tự động với vòng đeo quấn ở bắp tay (vùng cơ nhị đầu) để đảm bảo độ chính xác cao. Tránh sử dụng máy đo ở cổ tay hoặc ngón tay vì kết quả thường kém chính xác.
Chọn máy đã được kiểm định chất lượng. Nếu không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.
Đối với người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc trẻ em, cần chọn máy được kiểm định riêng cho nhóm đối tượng này.
Đảm bảo vòng đeo vừa khít với chu vi bắp tay. Đo chu vi bắp tay trước khi mua để chọn kích cỡ phù hợp.
2. Chuẩn bị đúng cách trước khi đo
Chọn thời điểm cố định mỗi ngày để đo huyết áp, lý tưởng là vào buổi sáng hoặc tối và tuân thủ lịch trình này.
Tránh hút thuốc, uống rượu bia, cà phê hoặc tập thể dục trong 30 phút trước khi đo. Đi tiểu trước để cơ thể ở trạng thái thoải mái.
Cởi áo ở cánh tay đo để vòng đeo tiếp xúc trực tiếp với da. Có thể đo ở bất kỳ cánh tay nào vì sự khác biệt giữa hai tay thường không đáng kể.
Nghỉ ngơi ít nhất 5 phút trong không gian yên tĩnh, không nói chuyện hay sử dụng điện thoại.
Ngồi thẳng lưng, đặt cánh tay trên mặt phẳng ngang mức tim (có thể kê gối nếu cần). Đặt vòng đeo sao cho mép dưới nằm ngay trên nếp gấp khuỷu tay.
3. Thực hiện đúng kỹ thuật khi đo
Giữ cơ thể thư giãn, không nói chuyện hay cử động trong suốt quá trình đo.
Thực hiện hai lần đo, cách nhau 1 phút và ghi lại cả hai kết quả vào sổ theo dõi hoặc kiểm tra bộ nhớ của máy nếu có.
Mang sổ hoặc máy đo huyết áp khi đi khám để bác sĩ đánh giá chính xác.
Nếu huyết áp vượt quá 180/120 mmHg, nghỉ ngơi vài phút rồi đo lại. Nếu kết quả vẫn cao nhưng không có triệu chứng bất thường, liên hệ bác sĩ ngay. Trong trường hợp xuất hiện đau ngực, khó nói, mờ mắt, hoặc tê yếu tay chân, gọi cấp cứu 115 ngay lập tức.
Bác sĩ hướng dẫn cách ăn quả na không làm tăng đường huyết cho người bệnh đái tháo đườngBệnh thường gặp - 4 giờ trước
Quả na vẫn có lợi cho người bệnh đái tháo đường nếu biết ăn đúng cách. Để ăn na một cách an toàn và không làm tăng đường huyết, người bệnh nên tham khảo lời khuyên của bác sĩ.
Một chế độ ăn đơn giản giúp giảm ung thư, đái tháo đường và bệnh timBệnh thường gặp - 7 giờ trước
Bạn đã bao giờ tự hỏi: Có chế độ ăn uống nào có thể giúp phòng ngừa bệnh tật không? Các nhà khoa học đã phát hiện một chế độ ăn uống đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ giúp giảm nguy cơ ung thư, đái tháo đường và bệnh tim.
Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếpBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Trước khi phẫu thuật phì đại tuyến vú, người phụ nữ này có bộ ngực bị quá khổ khiến chị thường xuyên nhức mỏi, đi lại khó khăn, ngại giao tiếp...
Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Đừng xem nhẹ các cơn đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân hay rối loạn ngôn ngữ – đó có thể là cảnh báo xuất huyết não nguy hiểm.
7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạchBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Người bệnh tim mạch tuyệt đối không nên ăn 7 loại thực phẩm này vì có thể làm giảm tác dụng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.
5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50Sống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Tuổi 50 là giai đoạn cơ thể dễ suy yếu. Chỉ cần duy trì 5 thói quen đơn giản nhưng “đủ”, bạn sẽ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.
6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dàiBệnh thường gặp - 16 giờ trước
Để chuẩn bị tốt cho các cuộc chạy bộ đường dài, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về những thực phẩm nên tránh để duy trì thể chất và tinh thần tốt nhất.
Nên đi bộ bao nhiêu mỗi ngày để có sức khỏe tốt nhất?Sống khỏe - 16 giờ trước
Đi bộ là một trong những cách dễ dàng và hiệu quả để duy trì ít nhất một hình thức tập thể dục hàng ngày. Vậy đi bộ bao nhiêu bước hoặc bao lâu mỗi ngày là tốt nhất?
Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trước mỗi bữa tiệc hoặc buổi liên hoan gặp gỡ bạn bè, đừng nên để bụng quá đói vì điều đó có thể khiến bạn ăn uống mất kiểm soát...
5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhàBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Mỗi người hãy tạo thói quen lắng nghe cơ thể và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.
5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50Sống khỏe
GĐXH - Tuổi 50 là giai đoạn cơ thể dễ suy yếu. Chỉ cần duy trì 5 thói quen đơn giản nhưng “đủ”, bạn sẽ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.