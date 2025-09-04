3 sai lầm khi rửa mặt khiến bạn sớm lão hóa và già nhanh
GĐXH - Bạn phải rửa mặt ít nhất 2 lần một ngày, đồng thời chú ý đến một số hành động nên tránh dưới đây. Nếu không, nếp nhăn và đốm sẽ dễ xuất hiện trên khuôn mặt của bạn.
Nhiều người sẽ thấy bản thân già đi chỉ sau một đêm. Trên thực tế, tất cả là do thói quen sống hằng ngày. Con người hiện đại phải chịu áp lực công việc rất lớn và phải vội vã đi làm hoặc đi học. Khi trở về nhà, bạn quá mệt mỏi để có thể tự chăm sóc bản thân.
Tuy nhiên, bạn phải rửa mặt ít nhất 2 lần một ngày. Bạn cũng nên chú ý đến một số hành động nên tránh và không thực hiện chúng. Nếu không, nếp nhăn và đốm sẽ dễ xuất hiện do tích tụ lâu ngày.
3 điều nên tránh và không nên làm khi rửa mặt
Lực quá mạnh
Một số người vì muốn hiệu quả nên chà xát mặt mạnh sau khi thoa sữa rửa mặt. Trên thực tế, điều này khiến việc rửa sạch hoàn toàn khuôn mặt trở nên bất khả thi.
Ma sát quá mức cũng sẽ gây ra sự lắng đọng melanin và dễ hình thành mụn. Cách đúng là xoa bọt vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thoa lên mặt và ấn nhẹ bằng đầu ngón tay để làm sạch.
Nếu bạn sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt dày, bạn thậm chí không cần mát xa mặt mà chỉ cần xoa bọt.
Dùng vòi hoa sen xả trực tiếp vào mặt
Khi rửa mặt trong lúc tắm, hãy cẩn thận không sử dụng vòi hoa sen trực tiếp lên mặt, vì áp lực nước lớn có thể dễ dàng làm tổn thương da mặt.
Có thể bạn không cảm thấy, nhưng thực tế là sự kích ứng rất lớn và dễ dàng tạo ra nếp nhăn. Tốt nhất là bạn nên dùng tay lấy nước để rửa mặt.
Ngoài ra, tắm trước rồi rửa mặt sau sẽ giúp việc làm sạch được kỹ lưỡng hơn, vì nhiệt độ sinh ra trong quá trình tắm sẽ giúp mở lỗ chân lông trên mặt, da mặt sẽ sạch hơn khi bạn rửa mặt sau đó.
Lau khô không đúng cách
Để tránh việc da mặt bị kéo căng và tổn thương, bạn hãy cẩn thận khi lau khô nước sau khi rửa mặt.
Không nên dùng khăn quá thô hoặc quá khô, nếu không lực kéo sẽ không nhỏ hơn lực chà xát mạnh của sữa rửa mặt. Hành động này không phải là "chà xát" mà là "ấn nhẹ". Mục đích là để thấm hút độ ẩm trên khuôn mặt mà không làm tổn thương đến da mặt.
Nên sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau khi lau sạch độ ẩm, không nên đợi đến khi da mặt khô và ngứa mới thoa kem dưỡng.
