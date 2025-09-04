Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

3 sai lầm khi rửa mặt khiến bạn sớm lão hóa và già nhanh

Thứ năm, 08:58 04/09/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bạn phải rửa mặt ít nhất 2 lần một ngày, đồng thời chú ý đến một số hành động nên tránh dưới đây. Nếu không, nếp nhăn và đốm sẽ dễ xuất hiện trên khuôn mặt của bạn.

Nhiều người sẽ thấy bản thân già đi chỉ sau một đêm. Trên thực tế, tất cả là do thói quen sống hằng ngày. Con người hiện đại phải chịu áp lực công việc rất lớn và phải vội vã đi làm hoặc đi học. Khi trở về nhà, bạn quá mệt mỏi để có thể tự chăm sóc bản thân. 

Tuy nhiên, bạn phải rửa mặt ít nhất 2 lần một ngày. Bạn cũng nên chú ý đến một số hành động nên tránh và không thực hiện chúng. Nếu không, nếp nhăn và đốm sẽ dễ xuất hiện do tích tụ lâu ngày.

3 sai lầm khi rửa mặt khiến bạn sớm lão hóa và già nhanh - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

3 điều nên tránh và không nên làm khi rửa mặt

Lực quá mạnh

Một số người vì muốn hiệu quả nên chà xát mặt mạnh sau khi thoa sữa rửa mặt. Trên thực tế, điều này khiến việc rửa sạch hoàn toàn khuôn mặt trở nên bất khả thi. 

Ma sát quá mức cũng sẽ gây ra sự lắng đọng melanin và dễ hình thành mụn. Cách đúng là xoa bọt vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng thoa lên mặt và ấn nhẹ bằng đầu ngón tay để làm sạch. 

Nếu bạn sử dụng sữa rửa mặt tạo bọt dày, bạn thậm chí không cần mát xa mặt mà chỉ cần xoa bọt.

3 sai lầm khi rửa mặt khiến bạn sớm lão hóa và già nhanh - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Dùng vòi hoa sen xả trực tiếp vào mặt 

Khi rửa mặt trong lúc tắm, hãy cẩn thận không sử dụng vòi hoa sen trực tiếp lên mặt, vì áp lực nước lớn có thể dễ dàng làm tổn thương da mặt. 

Có thể bạn không cảm thấy, nhưng thực tế là sự kích ứng rất lớn và dễ dàng tạo ra nếp nhăn. Tốt nhất là bạn nên dùng tay lấy nước để rửa mặt. 

Ngoài ra, tắm trước rồi rửa mặt sau sẽ giúp việc làm sạch được kỹ lưỡng hơn, vì nhiệt độ sinh ra trong quá trình tắm sẽ giúp mở lỗ chân lông trên mặt, da mặt sẽ sạch hơn khi bạn rửa mặt sau đó.

Lau khô không đúng cách

Để tránh việc da mặt bị kéo căng và tổn thương, bạn hãy cẩn thận khi lau khô nước sau khi rửa mặt. 

3 sai lầm khi rửa mặt khiến bạn sớm lão hóa và già nhanh - Ảnh 3.

Nên thấm khô da mặt một cách nhẹ nhàng. Ảnh minh hoạ

Không nên dùng khăn quá thô hoặc quá khô, nếu không lực kéo sẽ không nhỏ hơn lực chà xát mạnh của sữa rửa mặt. Hành động này không phải là "chà xát" mà là "ấn nhẹ". Mục đích là để thấm hút độ ẩm trên khuôn mặt mà không làm tổn thương đến da mặt. 

Nên sử dụng kem dưỡng ẩm ngay sau khi lau sạch độ ẩm, không nên đợi đến khi da mặt khô và ngứa mới thoa kem dưỡng.


Hà Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Có nên rửa mặt bằng nước muối sinh lý?

Có nên rửa mặt bằng nước muối sinh lý?

Cảnh báo hiểm hoạ từ một số loại sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt

Cảnh báo hiểm hoạ từ một số loại sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt

Mụn ở mũi chảy máu khi rửa mặt, không ngờ mắc ung thư

Mụn ở mũi chảy máu khi rửa mặt, không ngờ mắc ung thư

Sai lầm đáng tiếc nhiều người đang mắc khi rửa mặt bằng khăn

Sai lầm đáng tiếc nhiều người đang mắc khi rửa mặt bằng khăn

Đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh trong bao lâu là tốt nhất? Câu trả lời có ngay ở đây!

Đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh trong bao lâu là tốt nhất? Câu trả lời có ngay ở đây!

Cùng chuyên mục

Cảnh giác với viêm gan B mạn tính tiến triển ung thư gan: Người bệnh viêm gan B cần biết điều này!

Cảnh giác với viêm gan B mạn tính tiến triển ung thư gan: Người bệnh viêm gan B cần biết điều này!

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông bị viêm gan B mạn tính được phát hiện ung thư gan ung thư gan ở giai đoạn sớm ngay khi còn chưa xơ gan trong lần đi khám gần đây.

Sỏi bàng quang có nguy hiểm không? Những sự thật gây sốc về sỏi bàng quang

Sỏi bàng quang có nguy hiểm không? Những sự thật gây sốc về sỏi bàng quang

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

GĐXH - Sỏi bàng quang có thể tấn công bạn từ những thói quen nhỏ nhất, khiến sức khỏe suy sụp nhanh chóng nếu bỏ qua dấu hiệu ban đầu.

5 lợi ích của xét nghiệm HIV sớm trong thai kỳ

5 lợi ích của xét nghiệm HIV sớm trong thai kỳ

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Trong lộ trình hướng tới mục tiêu loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con tại Việt Nam, xét nghiệm HIV sớm trong thai kỳ được coi là bước then chốt, quyết định hiệu quả chăm sóc và điều trị cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV.

5 triệu chứng cảnh báo thiếu sắt ở trẻ em cha mẹ dễ bỏ qua và cách bổ sung an toàn

5 triệu chứng cảnh báo thiếu sắt ở trẻ em cha mẹ dễ bỏ qua và cách bổ sung an toàn

Bệnh thường gặp - 6 giờ trước

GĐXH - Thiếu sắt ở trẻ em có thể gây chậm phát triển thể chất và trí tuệ. Cha mẹ cần nhận biết 5 dấu hiệu sớm và bổ sung đúng cách để con khỏe mạnh.

Bác sĩ hướng dẫn cách ăn quả na không làm tăng đường huyết cho người bệnh đái tháo đường

Bác sĩ hướng dẫn cách ăn quả na không làm tăng đường huyết cho người bệnh đái tháo đường

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

Quả na vẫn có lợi cho người bệnh đái tháo đường nếu biết ăn đúng cách. Để ăn na một cách an toàn và không làm tăng đường huyết, người bệnh nên tham khảo lời khuyên của bác sĩ.

Một chế độ ăn đơn giản giúp giảm ung thư, đái tháo đường và bệnh tim

Một chế độ ăn đơn giản giúp giảm ung thư, đái tháo đường và bệnh tim

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

Bạn đã bao giờ tự hỏi: Có chế độ ăn uống nào có thể giúp phòng ngừa bệnh tật không? Các nhà khoa học đã phát hiện một chế độ ăn uống đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ giúp giảm nguy cơ ung thư, đái tháo đường và bệnh tim.

Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếp

Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếp

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Trước khi phẫu thuật phì đại tuyến vú, người phụ nữ này có bộ ngực bị quá khổ khiến chị thường xuyên nhức mỏi, đi lại khó khăn, ngại giao tiếp...

Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ

Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Đừng xem nhẹ các cơn đau đầu dữ dội, yếu liệt tay chân hay rối loạn ngôn ngữ – đó có thể là cảnh báo xuất huyết não nguy hiểm.

7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh tim mạch tuyệt đối không nên ăn 7 loại thực phẩm này vì có thể làm giảm tác dụng thuốc và gây nguy hiểm tính mạng.

5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi 50 là giai đoạn cơ thể dễ suy yếu. Chỉ cần duy trì 5 thói quen đơn giản nhưng “đủ”, bạn sẽ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Xem nhiều

5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

Sống khỏe

GĐXH - Tuổi 50 là giai đoạn cơ thể dễ suy yếu. Chỉ cần duy trì 5 thói quen đơn giản nhưng “đủ”, bạn sẽ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Bệnh thường gặp
Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ

Xuất huyết não: Hiểm họa thầm lặng và cách phòng ngừa để bảo vệ não bộ

Bệnh thường gặp
7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

7 loại thực phẩm đại kỵ khi dùng thuốc tim mạch

Bệnh thường gặp
Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếp

Nỗi khổ của người phụ nữ có bộ ngực to quá khổ: Nhức mỏi, ngại giao tiếp

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top