Thẻ APEC là gì mà được cấp giới hạn? Đáp ứng điều kiện gì mới được cấp loại thẻ quyền lực này

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Quy định mới về điều kiện cấp thẻ APEC

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, điều kiện xét cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC) tại có sự thay đổi đáng chú ý khi bổ sung thêm yêu cầu về quá trình tham gia BHXH. Cụ thể:

Điều 8 Quyết định 28/2026/QĐ-TTg, điều kiện được xem xét cấp thẻ ABTC được quy định như sau:

1. Điều kiện đối với cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm việc: Có nhu cầu cử doanh nhân đi lại ngắn hạn tới các nền kinh tế thành viên APEC để thực hiện các hoạt động của cơ quan, tổ chức hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp.

2. Điều kiện đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc:

- Doanh nghiệp có thời gian hoạt động liên tục từ 24 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật khác tại thời điểm đề nghị cấp thẻ ABTC;

- Có nhu cầu cử doanh nhân đi lại ngắn hạn đến các nền kinh tế thành viên APEC để thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp.

3. Điều kiện đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ APEC (ABTC):

- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự; có đăng ký thường trú tại Việt Nam trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 9 Quyết định này;

- Đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC;

- Đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị theo chức vụ đề nghị cấp thẻ ABTC từ 06 tháng trở lên, trừ những đối tượng không thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Từ ngày 1/7/2026, điều kiện xét cấp thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC) tại có sự thay đổi theo Quyết định 28/2026/QĐ-TTg. Ảnh minh họa: TL

Đối tượng được xem xét cấp thẻ APEC

Về đối tượng được xem xét cấp thẻ ABTC, Điều 9 Quyết định 28/2026/QĐ-TTg nêu rõ:

1. Đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

- Doanh nhân đang làm việc tại các tổ chức tín dụng, trừ quỹ tín dụng nhân dân: giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Kế toán trưởng;

- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm: giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Kế toán trưởng;

- Doanh nhân đang làm việc tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và đơn vị thành viên của các tập đoàn, tổng công ty, công ty đó: giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng hoặc tương đưong trở lên; Kế toán trưởng; Trợ lý, Thư ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, hoặc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc của Chủ tịch Công ty hoặc của Tổng Giám đốc;

- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp khác: giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Kế toán trưởng.

2. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp do nhà nước không nắm giữ hoặc nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: - Doanh nhân đang làm việc tại các tổ chức tín dụng: giữ chức vụ từ Trượng phòng hoặc tương đương trở lên; Kế toán trưởng;

- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm: giữ chức vụ từ Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Kế toán trưởng;

- Doanh nhân đang làm việc tại Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: giữ chức vụ từ Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Kế toán trưởng;

- Doanh nhân đang làm việc tại hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã: giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng;

- Doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp khác: giữ chức vụ từ Trường phòng hoặc tương đương trở lên; Kế toán trưởng.

3. Cán bộ, công chức có nhiệm vụ tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của AРEС.

4. Trưởng đại diện, Phó Trưởng đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các nền kinh tế thành viên APEC.

Thẻ APEC là gì?

Thẻ APEC (hay thẻ doanh nhân APEC, thẻ ABTC) là thẻ đi lại của doanh nhân APEC do cơ quan có thẩm quyền của nền kinh tế thành viên APEC cấp cho doanh nhân của mình sau khi nhận được sự đồng ý, cho phép nhập cảnh từ các nền kinh tế khác.

Nếu là doanh nhân và thường xuyên đi lại trong khối APEC thì có thể sử dụng thẻ ABTC thay hộ chiếu khi xuất nhập cảnh.

Thẻ APEC được dùng thay thế thị thực (visa) và khi xuất nhập cảnh chỉ cần trình thẻ này kèm theo hộ chiếu (hoặc đôi khi thẻ này được tích hợp số định danh để kiểm tra nhanh).

Quyền lợi khi sử dụng thẻ APEC (thẻ ABTC)

Sở hữu thẻ APEC, người dân sẽ có những quyền lợi sau:

Được miễn visa nhập cảnh vào các quốc gia được in trên mặt sau của thẻ APEC, do đó sẽ giảm thiểu được thời gian xin visa nhập cảnh cũng như gia hạn visa nếu muốn lưu trú lâu hơn thời hạn visa cho phép,

Không giới hạn số lần nhập cảnh theo diện miễn visa vào các nước đó trong suốt thời hạn hiệu lực của thẻ.

Được ưu tiên làm thủ tục nhập cảnh vào các nước, được đi cổng riêng dành cho doanh nhân có thẻ ABTC (APEC), không cần xếp hàng chờ đợi lâu.

Được lưu trú tại các nước trong khối APEC từ 60 đến 90 ngày.

Doanh nhân có thẻ APEC sẽ dễ dàng xin visa các nước phát triển không thuộc khối APEC như Anh, hoặc nước có nằm trong khối APEC nhưng chưa tham gia chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC như Mỹ và Canada.

Thẻ APEC bị hủy trong trường hợp nào?

Cũng theo Quyết định 28/2026/QĐ-TTg, thẻ ABTC đã cấp cho doanh nhân sẽ bị hủy giá trị sử dụng trong các trường hợp sau:

- Thẻ ABTC cứng bị mất.

- Thẻ ABTC cũ còn giá trị sử dụng trong trường hợp doanh nhân đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ AВТС.

- Doanh nhân không còn giữ các chức vụ hoặc thay đổi chức vụ nêu tại văn bản đồng ý cho phép sử dụng thẻ ABTC.

- Doanh nhân có sự thay đổi về thông tin nhân thân.

- Doanh nghiệp có sự thay đổi trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

- Doanh nghiệp đã giải thể, phá sản, ngừng hoạt động.

- Giả mạo hồ sơ doanh nhân để được cấp thẻ ABTС.

- Doanh nhân không còn giữ quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch

- Doanh nhân đang phải chấp hành bản án hình sự hoặc đang bị truy nã hoặc có phán quyết của Tòa án về việc hạn chế đi lại.

- Doanh nhân sử dụng thẻ ABTC không đúng mục đích.

- Vì lý do quốc phòng, an ninh.