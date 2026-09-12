Bắc Bộ nắng ráo, Trung Bộ mưa như trút nước do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 12/9, Bắc Bộ tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó suy yếu dần, thời tiết tạnh ráo, có nắng, ít mưa, nền nhiệt gia tăng, cao nhất 31-33 độ C.

Riêng thời tiết Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31-33 độ C.

Ngoài ra, từ sáng sớm đến đêm 12/9, khu vực Hà Tĩnh và phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ trên 150mm. Từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, phổ biến 80-150mm, có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 13/9, mưa lớn tiếp tục mở rộng và gia tăng. Đáng lưu ý, mưa có thể xuất hiện với cường suất trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Cùng thời gian, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa 20-40mm, cục bộ trên 80mm.

Áp thấp nhiệt đới gần bờ gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Ảnh TL

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào 4h sáng nay (12/9), tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Do gặp điều kiện không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão. Dự báo trong ngày và đêm nay (12/9), áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, không có dấu hiệu mạnh thêm.

Đến 4h sáng 13/9, áp thấp nhiệt đới đã đến vùng biển Huế-Đà Nẵng, cách Đà Nẵng 120km về phía Đông Đông Bắc với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Đến 4h ngày 14/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ từ Hà Tĩnh đến Huế với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Trong ngày và đêm 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, hướng về đất liền Quảng Trị - Hà Tĩnh của miền Trung.

Hoạt động của áp thấp nhiệt đới gần bờ, kết hợp với không khí lạnh, địa hình đón gió tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung.

Bắc Bộ trời dịu mát, Nam Bộ chiều và đêm có mưa GĐXH - Theo dự báo, ngày 6/9, Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.



