30 gương mặt xuất sắc gia nhập Khóa 4 Học viện Bóng đá Nutifood
Sau hành trình tuyển sinh diễn ra trên toàn quốc, Học viện Bóng đá Nutifood đã tìm được 30 gương mặt xuất sắc nhất gia nhập Khóa 4. Đây là những cầu thủ nhí đã vượt qua gần 4.000 thí sinh trên cả nước để giành cơ hội bước vào môi trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp trong 7 năm của Học viện.
30 tấm vé cho giấc mơ sân cỏ
Mùa tuyển sinh Khóa 4 của Học viện Bóng đá Nutifood tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ các gia đình và những em nhỏ đam mê bóng đá trên khắp cả nước. Từ gần 4.000 thí sinh đăng ký tham gia, Học viện đã tổ chức các vòng đánh giá nghiêm ngặt nhằm tìm kiếm những nhân tố phù hợp nhất cho chương trình đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.
Tại vòng chung kết, các thí sinh được kiểm tra kỹ năng toàn diện thông qua nhiều nội dung như: thi đấu đối kháng 1 đấu 1, 3 đấu 3, kỹ thuật cá nhân, thể lực, tư duy chơi bóng và khả năng xử lý tình huống trên sân. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Học viện cũng đặc biệt chú trọng đến tiềm năng phát triển thể chất, tinh thần thi đấu và khả năng tiếp thu của từng em.
Ông Guillaume Graechen (thầy Giôm) – Giám đốc Điều hành Dự án Học viện Bóng đá Nutifood, cho biết: "Chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều em thể hiện tư duy chơi bóng tốt, khả năng thích nghi nhanh và có tiềm năng phát triển lâu dài. Điều đó khiến quá trình tuyển chọn trở nên khó khăn hơn bởi có rất nhiều em xứng đáng được trao cơ hội. Tôi tin rằng với môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại Học viện, các em sẽ có điều kiện tốt để phát triển năng lực và theo đuổi giấc mơ bóng đá của mình".
Theo kế hoạch, toàn bộ 30 tân học viên (26 cầu thủ, 4 thủ môn) sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính thức nhập học tại Học viện từ ngày 15/8.
Được đào tạo và chăm sóc toàn diện trong 7 năm
Gia nhập Học viện Bóng đá Nutifood, các học viên sẽ được Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí trong suốt 7 năm đào tạo, bao gồm học văn hóa, ngoại ngữ, ăn ở, sinh hoạt, tập luyện, thi đấu và chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Song song với chương trình huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp, các học viên còn được học văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỹ năng mềm và nhiều nội dung cần thiết để phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách.
Đặc biệt, các em được áp dụng chương trình dinh dưỡng bóng đá chuyên sâu do đội ngũ chuyên gia của Nutifood xây dựng nhằm hỗ trợ tối ưu sự phát triển thể hình, thể lực và khả năng vận động. Đây là một trong những điểm khác biệt nổi bật của Học viện Bóng đá Nutifood trong hành trình đào tạo cầu thủ trẻ.
Ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết: "Học viện Bóng đá Nutifood được thành lập với mục tiêu đóng góp cho bóng đá Việt Nam những cầu thủ chất lượng trong tương lai. Chúng tôi không chỉ đào tạo chuyên môn bóng đá mà còn chú trọng giáo dục văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng sống và các giá trị nhân cách để các em trưởng thành toàn diện. Chúng tôi mong muốn mỗi học viên trưởng thành từ Học viện không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một công dân có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng".
Bên cạnh đó, Học viện Bóng đá Nutifood cũng là một trong những đơn vị đào tạo bóng đá trẻ tiên phong đưa hoạt động tư vấn tâm lý vào chương trình đào tạo. Các chuyên gia đồng hành cùng học viên trong việc xây dựng bản lĩnh, kỹ năng ứng xử, quản lý cảm xúc và vượt qua những áp lực trong học tập cũng như thi đấu.
Sự xuất hiện của 30 tân học viên Khóa 4 tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát hiện, đào tạo và chắp cánh cho những tài năng trẻ, hướng tới mục tiêu đóng góp thêm nhiều cầu thủ chất lượng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Được thành lập từ năm 2015, Học viện Bóng đá Nutifood đã đào tạo nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cho bóng đá Việt Nam như: Phạm Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường... Đồng thời, Học viện cũng gặt hái nhiều thành tích nổi bật ở các giải trẻ quốc gia như Á quân U17 Quốc gia 2020, Á quân U19 Quốc gia 2021 và Vô địch U21 Quốc gia 2021.
Nutifood
Học phí 12 trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026: Cao nhất 130 triệu đồng/nămGiáo dục - 13 phút trước
Học phí các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2026-2027 dao động từ 17,9 đến 130 triệu đồng/năm, đa số tăng so với khóa tuyển sinh trước.
Đăng ảnh mặc quân phục công an lên mạng xã hội, nam thanh niên bị xử phạtPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Một nam thanh niên tại TP Hải Phòng đã sử dụng hình ảnh chỉnh sửa, ghép mặc quân phục công an nhân dân rồi đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi vi phạm khiến người này bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.
Ninh Bình: Cuộc truy bắt đối tượng giết người kết thúc sau gần 10 tháng lẩn trốnPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Sau gần 10 tháng bỏ trốn nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật, Vũ Quang Huy bị lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Hưng Đạo (TP Hà Nội) phát hiện, khống chế và bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.
Chỉ còn 10 ngày nữa một quy định mới trên VNeID chính thức áp dụng, người dân cần làm ngay việc nàyĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, từ ngày 15/6/2026, đổi điện thoại nhưng không xác thực lại khuôn mặt người dùng có thể bị khóa sim.
Hang đá trên vách núi – nơi tuổi xuân của những chiến sĩ thông tin hóa thành bất tửThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Trong trận bom ác liệt của quân địch cách đây hơn 50 năm, 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, trong đó có 10 nữ chiến sĩ tuổi đời từ 16 đến 20 đã anh dũng hy sinh để giữ cho mạch máu thông tin không ngừng chảy.
Chủ tịch xã, phường phải trực tiếp chỉ huy khi xảy ra cháy rừngThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao do nắng nóng kéo dài, Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy chữa cháy khi xảy ra sự cố, đồng thời triển khai nghiêm các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Top con giáp gặp vận đỏ hiếm có trong 2 tuần tới: Tiền bạc và công việc cùng thăng hoaĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Trong khoảng thời gian hai tuần sắp tới, một số con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn đầy thuận lợi.
Công an thông báo tìm bị hại liên quan đối tượng Tạ Duy Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Công an phường Phú Diễn thông báo ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng Tạ Duy Anh (trú tại tỉnh Sơn La) đến cơ quan Công an để làm việc.
Đang chở khách, tài xế vẫn say sưa hát karaoke sau vô lăngPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe khách vừa điều khiển phương tiện vừa hát karaoke lan truyền trên mạng xã hội đã gây nhiều bức xúc. Chỉ sau một ngày xác minh, lực lượng CSGT Nghệ An đã làm rõ người vi phạm, xử phạt 5,9 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Nhận tiền lo 'chạy án' rồi lừa đảo chiếm đoạtPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Sau khi nhận tiền lo "chạy án", Tuấn liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu anh T chuyển thêm tiền, khiến anh này nghi ngờ bị lừa đảo và đến Công an xã Đông Hưng trình báo.
Hà Nội kiểm tra, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo sau phản ánh của báo chíThời sự
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, nhà đất không đủ điều kiện xây dựng xuất hiện sau quá trình mở rộng, cải tạo nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.