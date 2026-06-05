30 gương mặt xuất sắc gia nhập Khóa 4 Học viện Bóng đá Nutifood

Các thí sinh nhí và phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh.

30 tấm vé cho giấc mơ sân cỏ

Mùa tuyển sinh Khóa 4 của Học viện Bóng đá Nutifood tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ các gia đình và những em nhỏ đam mê bóng đá trên khắp cả nước. Từ gần 4.000 thí sinh đăng ký tham gia, Học viện đã tổ chức các vòng đánh giá nghiêm ngặt nhằm tìm kiếm những nhân tố phù hợp nhất cho chương trình đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.

Tại vòng chung kết, các thí sinh được kiểm tra kỹ năng toàn diện thông qua nhiều nội dung như: thi đấu đối kháng 1 đấu 1, 3 đấu 3, kỹ thuật cá nhân, thể lực, tư duy chơi bóng và khả năng xử lý tình huống trên sân. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Học viện cũng đặc biệt chú trọng đến tiềm năng phát triển thể chất, tinh thần thi đấu và khả năng tiếp thu của từng em.

Ông Guillaume Graechen (thầy Giôm) – Giám đốc Điều hành Dự án Học viện Bóng đá Nutifood, cho biết: "Chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều em thể hiện tư duy chơi bóng tốt, khả năng thích nghi nhanh và có tiềm năng phát triển lâu dài. Điều đó khiến quá trình tuyển chọn trở nên khó khăn hơn bởi có rất nhiều em xứng đáng được trao cơ hội. Tôi tin rằng với môi trường đào tạo chuyên nghiệp tại Học viện, các em sẽ có điều kiện tốt để phát triển năng lực và theo đuổi giấc mơ bóng đá của mình".

Theo kế hoạch, toàn bộ 30 tân học viên (26 cầu thủ, 4 thủ môn) sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính thức nhập học tại Học viện từ ngày 15/8.

Các thí sinh nhí thử tài trên sân.

Được đào tạo và chăm sóc toàn diện trong 7 năm

Gia nhập Học viện Bóng đá Nutifood, các học viên sẽ được Nutifood tài trợ toàn bộ chi phí trong suốt 7 năm đào tạo, bao gồm học văn hóa, ngoại ngữ, ăn ở, sinh hoạt, tập luyện, thi đấu và chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Song song với chương trình huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp, các học viên còn được học văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỹ năng mềm và nhiều nội dung cần thiết để phát triển toàn diện cả về chuyên môn lẫn nhân cách.

Đặc biệt, các em được áp dụng chương trình dinh dưỡng bóng đá chuyên sâu do đội ngũ chuyên gia của Nutifood xây dựng nhằm hỗ trợ tối ưu sự phát triển thể hình, thể lực và khả năng vận động. Đây là một trong những điểm khác biệt nổi bật của Học viện Bóng đá Nutifood trong hành trình đào tạo cầu thủ trẻ.

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Ông Lê Nguyên Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT Nutifood cho biết: "Học viện Bóng đá Nutifood được thành lập với mục tiêu đóng góp cho bóng đá Việt Nam những cầu thủ chất lượng trong tương lai. Chúng tôi không chỉ đào tạo chuyên môn bóng đá mà còn chú trọng giáo dục văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng sống và các giá trị nhân cách để các em trưởng thành toàn diện. Chúng tôi mong muốn mỗi học viên trưởng thành từ Học viện không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một công dân có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng".

Bên cạnh đó, Học viện Bóng đá Nutifood cũng là một trong những đơn vị đào tạo bóng đá trẻ tiên phong đưa hoạt động tư vấn tâm lý vào chương trình đào tạo. Các chuyên gia đồng hành cùng học viên trong việc xây dựng bản lĩnh, kỹ năng ứng xử, quản lý cảm xúc và vượt qua những áp lực trong học tập cũng như thi đấu.

Sự xuất hiện của 30 tân học viên Khóa 4 tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát hiện, đào tạo và chắp cánh cho những tài năng trẻ, hướng tới mục tiêu đóng góp thêm nhiều cầu thủ chất lượng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Được thành lập từ năm 2015, Học viện Bóng đá Nutifood đã đào tạo nhiều cầu thủ trẻ triển vọng cho bóng đá Việt Nam như: Phạm Lý Đức, Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường... Đồng thời, Học viện cũng gặt hái nhiều thành tích nổi bật ở các giải trẻ quốc gia như Á quân U17 Quốc gia 2020, Á quân U19 Quốc gia 2021 và Vô địch U21 Quốc gia 2021.

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