Hưng Yên: Khởi tố 27 đối tượng từ 14 đến 20 tuổi điều khiển xe máy với tốc độ cao, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên (chủ yếu từ 14 đến 20 tuổi) thường xuyên tụ tập, đua xe, lạng lách, đánh võng, cầm theo hung khí đi "diễu phố, thị uy" trên đường.

Các nhóm này tự đặt biệt danh riêng theo đơn vị hành chính cũ và coi đó là "thương hiệu" của địa phương mình, kết nối với nhau qua mạng xã hội như TikTok, Facebook, Telegram,… rồi tự xếp "thứ hạng" theo số lượng thành viên, số lượng xe máy được độ chế, số hung khí sở hữu (đinh ba, phóng lợn, kiếm, tuýp sắt, súng cao su…) và theo mức độ "liều lĩnh" khi đua xe, đánh nhau.

Các đối tượng vi phạm chủ yếu độ tuổi từ 14 đến 20. Ảnh: CACC

Sau mỗi lần đụng độ, các bên lại đăng clip lên mạng xã hội để giành danh tiếng, với mục tiêu cuối cùng là chứng tỏ nhóm mình là "số 1", "top 1" của khu vực.

Đặc biệt trong khoảng thời gian từ 23 giờ 30 phút ngày 25/04/2026 đến hơn 03 giờ 00 phút ngày 26/04/2026, trên tuyến đường ĐT379 từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ thuộc địa phận xã Văn Giang đến chân cầu vượt khu đô thị Ecopark thuộc địa phận xã Phụng Công, đã có hơn 100 thanh thiếu niên (chủ yếu đến từ huyện Văn Giang cũ, thị xã Mỹ Hào cũ, huyện Khoái Châu cũ, huyện Yên Mỹ cũ, huyện Văn Lâm cũ) tham gia gây rối trật tự công cộng.

Hành vi của các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh và nguy hiểm: Điều khiển xe mô tô với tốc độ cao mang theo hung khí (đinh ba, phóng lợn, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia, gạch, đá...) đi dàn hàng 3 hàng 4, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt bô, dùng vỏ chai bằng thuỷ tinh và gạch đá ném nhau, dùng hung khí rượt đuổi, đánh nhau, gây náo loạn khu dân cư và gây hoang mang lo sợ, bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự công cộng tại địa phương.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng và thu giữ hung khí của các đối tượng. Ảnh: CACC

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi và nhân thân của các đối tượng tham gia gây rối trong hai ngày 14/7/2026 và 20/07/2026.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 27 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trong đó đã tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với 13 bị can giữ vai trò chủ mưu, thực hiện tội phạm tích cực.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục triệu tập hàng chục đối tượng khác có liên quan để mở rộng điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.