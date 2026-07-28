Đặt phòng khách sạn giá rẻ, nhiều du khách sập bẫy fanpage giả

Bẫy fanpage ẩn giấu sau những lời chào mời giá sốc

Mới đây, tại Khách sạn Minh Châu Cửa Lò (Nghệ An), sau quãng đường dài từ Hà Nội vào, người đàn ông cùng gia đình mở điện thoại đưa mã đặt phòng cho nhân viên lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Thế nhưng, thay vì được trao chìa khóa, anh chết lặng khi biết khoản tiền đặt cọc chuyển trước đó không hề vào tài khoản của khách sạn, mà rơi vào một fanpage giả mạo. Câu chuyện không phải cá biệt. Từ đầu mùa du lịch đến nay, nhiều du khách trở thành nạn nhân của chiêu lừa đặt phòng qua các fanpage "nhái" khách sạn trên mạng xã hội.

Các fanpage giả mạo khách sạn với mức giá rẻ bất thường đang trở thành "bẫy" khiến nhiều du khách mất tiền đặt cọc trước kỳ nghỉ.

Ông Nguyễn Đàm Thắng, Giám đốc Khách sạn Minh Châu Cửa Lò, cho biết, từ đầu mùa du lịch đến nay, khách sạn nhiều lần tiếp nhận những du khách rơi vào tình cảnh tương tự. "Có những fanpage giả còn được đầu tư chuyên nghiệp hơn cả fanpage chính thức của khách sạn. Mỗi khi có khách đến nơi mới biết bị lừa, nếu còn phòng chúng tôi đều cố gắng hỗ trợ với mức giá ưu đãi để chia sẻ phần nào thiệt hại. Đồng thời hướng dẫn khách cách nhận biết fanpage chính thức để tránh tiếp tục trở thành nạn nhân", ông Nguyễn Đàm Thắng nói.

Chỉ cần gõ tên khách sạn trên Facebook, người dùng có thể thấy nhiều trang cùng sử dụng tên gọi, địa chỉ, hình ảnh và số điện thoại gần giống trang chính thức. Thậm chí, không ít fanpage giả còn có lượng người theo dõi nhiều hơn, thường xuyên chạy quảng cáo và đăng tải hàng trăm bình luận tích cực để tạo lòng tin.

Điểm dễ nhận thấy nhất nằm ở mức giá. Trong khi giá phòng tiêu chuẩn do khách sạn công bố từ 850.000 đồng mỗi đêm, các fanpage giả chỉ chào 550.000 đồng, kèm theo hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như xe đưa đón miễn phí từ ga Vinh, buffet sáng với hơn 30 món hay phòng hướng biển rộng rãi. "Nếu tính riêng chi phí các dịch vụ đi kèm thì khách sạn cũng không thể bán với mức giá đó. Đây là mức giá hoàn toàn phi thực tế", ông Thắng nói.

Du khách làm thủ tục nhận phòng tại một khách sạn ở Cửa Lò. Mùa du lịch cao điểm, các cơ sở lưu trú khuyến cáo khách nên đặt phòng qua kênh chính thức để tránh bị lừa đảo

Thế nhưng chính những lời chào mời "giá rẻ", "ưu đãi cuối cùng", "chỉ còn vài phòng" lại đánh trúng tâm lý muốn tiết kiệm chi phí của nhiều du khách. Sau khi khách đồng ý đặt phòng, các đối tượng thường yêu cầu chuyển trước khoảng 20-50% tiền cọc để giữ chỗ. Đến khi nhận được tiền, các trang này lập tức cắt liên lạc hoặc tiếp tục giăng thêm một "cái bẫy" khác.

Theo phản ánh từ nhiều khách sạn, không ít trường hợp sau khi nhận khoản cọc đầu tiên, một người khác tiếp tục gọi điện tự xưng là quản lý khách sạn, thông báo khách chuyển khoản sai nội dung hoặc sai mã định danh nên hệ thống chưa ghi nhận. Để hoàn tất thủ tục, khách được yêu cầu chuyển thêm một khoản tiền khác với lời hứa sẽ hoàn trả khoản đã chuyển trước đó. Trong tâm lý lo mất phòng giữa mùa cao điểm, nhiều người tiếp tục chuyển tiền và chỉ nhận ra mình bị lừa khi đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng.

Ông Nguyễn Trọng Kỷ, Trưởng phòng Kinh doanh Khách sạn Summer (Cửa Lò), cho biết thủ đoạn này xuất hiện ngày càng nhiều trong mùa du lịch năm nay. "Khoảng 80% lượng khách của khách sạn đến từ các công ty lữ hành và đại lý đã đặt trước từ đầu mùa. Khách lẻ thường tìm phòng qua mạng xã hội, và đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng", ông Kỷ nói.

Theo ông Kỷ, điều đáng lo là nhiều nạn nhân không hề chủ quan. Họ đã tìm hiểu thông tin, xem đánh giá, thậm chí trao đổi với người bán khá kỹ nhưng vẫn bị đánh lừa bởi những fanpage được đầu tư bài bản và mức giá thấp bất thường. Không chỉ gây thiệt hại cho du khách, các fanpage giả còn khiến nhiều khách sạn rơi vào tình huống "mang tiếng oan".

Giữ niềm tin du khách từ cách ứng xử

Nếu các fanpage giả đang làm mất tiền của du khách trước khi kỳ nghỉ bắt đầu thì một số vụ việc liên quan đến cách ứng xử của cơ sở lưu trú lại có thể làm tổn hại niềm tin của du khách ngay tại điểm đến. Chỉ trong tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện liên tiếp những phản ánh về dịch vụ lưu trú tại Cửa Lò, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Một trường hợp liên quan đến việc đặt phòng qua ứng dụng Booking.com. Theo phản ánh của du khách, sau khi hệ thống xác nhận đặt phòng thành công, cơ sở lưu trú thông báo đã hết phòng. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, phòng nghỉ vẫn tiếp tục được mở bán với mức giá cao hơn.

Nhân viên một khách sạn tại Cửa Lò hướng dẫn du khách kiểm tra thông tin đặt phòng và cảnh báo các thủ đoạn giả mạo fanpage trên mạng xã hội.

Một vụ việc khác xảy ra tại Rubik Hotel cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một du khách từ Hà Nội cho biết khách sạn đã thay đổi cách xử lý sau khi nhận tiền đặt cọc, yêu cầu khách trả phòng dù trước đó hai bên đã thống nhất việc lưu trú. Chỉ sau ít giờ, bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều ý kiến cho rằng, điều khiến họ băn khoăn không chỉ là sự cố phát sinh mà còn là cách ứng xử của cơ sở kinh doanh đối với khách hàng. Ngay sau đó, đại diện khách sạn đăng thư xin lỗi công khai trên mạng xã hội, thừa nhận có những phát ngôn và cách xử lý chưa phù hợp, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm.

Theo ông Nguyễn Thế Sơn, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã làm việc trực tiếp với cơ sở lưu trú để xác minh vụ việc. "Chủ khách sạn nhận thiếu sót, chủ động xin lỗi du khách và cam kết khắc phục", ông Sơn cho biết.

Theo ông Sơn, địa phương sẽ xem xét vụ việc trên tinh thần khách quan, vừa bảo đảm thực thi đúng quy định của pháp luật, vừa tạo điều kiện để cơ sở kinh doanh khắc phục sai sót. Đối với hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, cơ quan chức năng sẽ căn cứ quy định hiện hành để xem xét xử lý vi phạm hành chính nếu có đủ căn cứ. Song song với đó, chính quyền cũng yêu cầu cơ sở lưu trú chủ động làm việc với du khách để giải quyết vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Theo những người làm du lịch, một bài đăng tiêu cực trên mạng xã hội hôm nay có thể tiếp cận hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người chỉ sau vài giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc, một cách ứng xử thiếu chuẩn mực không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của một khách sạn mà còn tác động đến hình ảnh của cả điểm đến. "Du khách bây giờ không chỉ chọn nơi nghỉ vì phòng đẹp hay giá rẻ. Họ còn quan tâm cách khách sạn ứng xử khi xảy ra sự cố. Một lời xin lỗi đúng lúc hay một cách giải quyết thấu đáo nhiều khi còn giá trị hơn cả một chương trình khuyến mãi", đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại Nghệ An chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Sơn cho biết thêm, những sự việc vừa qua cũng là dịp để địa phương rà soát lại hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Thời gian qua, phường Cửa Lò phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về quy định pháp luật trong kinh doanh du lịch, đồng thời yêu cầu các cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện đúng quy định, nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, chuyên nghiệp. "Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý một vụ việc cụ thể mà là giữ gìn hình ảnh Cửa Lò như một điểm đến thân thiện, an toàn và đáng tin cậy trong mắt du khách", ông Sơn nói.