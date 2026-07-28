Xử lý nhóm thiếu niên ở Quảng Ninh điều khiển xe máy điện kẹp ba, nằm trên yên xe khi lưu thông

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, sau khi phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên điều khiển xe máy điện với nhiều hành vi nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22/7/2026, Phòng CSGT phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy điện trên tuyến đường thuộc thôn 5, xã Quảng Đức. Trong đó, một xe chở ba người, một xe khác có người nằm trên yên khi phương tiện đang di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Hình ảnh nhóm thiếu niên điều khiển xe máy điện với nhiều hành vi nguy hiểm được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 đã phối hợp với Công an các xã khẩn trương rà soát, xác minh người điều khiển và phương tiện liên quan.

Qua xác minh cơ quan Công an xác định, N.Q.V (SN 2011, trú tại xã Quảng Hà) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 14AA-859.85, vi phạm các lỗi gồm: không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe tương tự xe gắn máy. Đối với chủ phương tiện có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Đ.K.H (SN 2010, trú tại xã Quảng Hà), lực lượng chức năng xác định đã điều khiển xe đạp máy nhưng không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và tiến hành xử lý theo quy định.

Các trường hợp vi phạm tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như chở quá số người quy định, buông hai tay, nằm trên yên xe, lạng lách, đánh võng hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Mỗi hành vi vi phạm không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người điều khiển và người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.