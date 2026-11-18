Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Xóm nhỏ", Phong tâm sự với Trâm về những áp lực ban đầu khi bước chân vào môi trường làm việc mới với quản lý khắt khe, chưa được nhận chính thức ngay mà phải trải qua giai đoạn đào tạo, thử việc.

Dẫu còn ít kinh nghiệm và sẵn sàng tâm thế học hỏi dần dần, Trâm vẫn không khỏi sinh nghi trước những biểu hiện khác lạ, có phần giấu giếm của đối phương.

Trâm nhận lời đến thử việc tại studio nơi Phong giới thiệu. Ảnh VFC

Trâm chính thức bước vào buổi thử việc tại studio dưới sự giới thiệu của Phong. Trong ngày đầu tiên, cô đảm nhận vai trò mẫu phụ, hỗ trợ cho người mẫu chính là Duyên. Dù dáng đứng trước ống kính còn đôi chút gượng gạo, Trâm vẫn nhanh chóng ghi điểm nhờ thần thái và biểu cảm tự nhiên.

Duyên dành nhiều lời khen ngợi cho đàn em trước mặt quản lý: "Có tố chất lắm chị ạ, thần thái biểu cảm tốt, nhưng mà dáng còn hơi cứng một tí. Để em hướng dẫn vài ngày tới là có làn gió mới cho studio mình ngay".

Lắng nghe nhận xét tích cực này, quản lý studio bày tỏ sự yên tâm và động viên Trâm đẩy nhanh tiến độ để sớm trở thành nhân viên chính thức. Còn Duyên khi nghe quản lý nói Phong là người giới thiệu Trâm thì không giấu được thái độ lạ.

Duyên thay đổi thái độ khi biết Trâm được Phong giới thiệu vào làm. Ảnh VFC

Vì lịch trình chụp hình đột xuất, Trâm không kịp chuẩn bị bữa sáng cho bố nên gọi điện nhờ Long hỗ trợ mua đồ giúp. Dù đang bận rộn, Long vẫn chắc nịch nhận lời. Ngay sau khi cúp máy, Long lại lập tức đưa tiền sai Phong chạy ra chợ mua đồ ăn sang cho ông Đô. Chính việc này đã gây ra rắc rối.

Long sai Phong đi mua đồ ăn sáng tới cho ông Đô. Ảnh VFC

Phong giải thích với Trâm về vụ việc mạo danh nấu cháo vốn xuất phát từ mong muốn giúp đỡ và làm chú Đô vui, không ngờ sự xuất hiện tình cờ của cô Phẩm lại gây ra rắc rối với Trâm. Trước lời giải thích trên, Trâm thẳng thắn hỏi Phong có phải đã làm mọi chuyện vì mình không. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận, Trâm tiếp tục hỏi thẳng xem anh có ý gì với mình.

Tập 19 phim "Xóm nhỏ" phát sóng vào lúc 21h ngày 18/11 trên VTV1.

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