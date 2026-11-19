Theo Thời báo VTV, chương trình "Sao Check" (phát sóng trên VTV3) tuần này tiếp tục mang đến không gian trò chuyện gần gũi với sự góp mặt của hai giọng ca nữ - Phùng Khánh Linh và Thiều Bảo Trâm. Hai màu sắc âm nhạc rất khác nhau, hứa hẹn tạo nên những câu chuyện hậu trường thú vị cho chương trình.

Xuất hiện trong "Sao Check" lên sóng vào 22h05 ngày 19/11 là ca sĩ, nhạc sĩ Phùng Khánh Linh. Bước ra từ chương trình "Giọng hát Việt 2015", Phùng Khánh Linh từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với bản hit "Hôm nay tôi buồn" trước khi khẳng định vị trí của mình trên con đường tự sáng tác và theo đuổi dòng nhạc Pop/City Pop bài bản.

Nữ ca sĩ được đánh giá cao về tư duy âm nhạc văn minh, sự chỉn chu trong các dự án album phòng thu như "Yesteryear", "CITOPIA" hay "Giữa một vạn người". Phùng Khánh Linh đến với "Sao Check" với diện mạo cá tính, Phùng Khánh Linh hứa hẹn sẽ chia sẻ nhiều góc nhìn chân thực về hành trình làm nghề độc lập và những nguồn cảm hứng sáng tác mới nhất.

Phùng Khánh Linh và Thiều Bảo Trâm là hai khách mời của 'Sao Check'. Ảnh VTV

Nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm hội ngộ khán giả trong chương trình "Sao Check" phát sóng vào lúc 22h05 ngày 20/11. Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp từ nhóm nhạc Bee.T trước khi hoạt động solo, cô đã dần định hình hình ảnh một nghệ sĩ giải trí đa năng, gắn liền với các bản ballad giàu cảm xúc như "Sau lưng anh có ai kìa", "Một mình có buồn không", cũng như các ca khúc Pop Dance sôi động.

Thời gian qua, tên tuổi của Thiều Bảo Trâm tiếp tục phủ sóng rộng rãi và nhận được nhiều tình cảm từ công chúng sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Chị đẹp đạp gió 2024", cho thấy sự trưởng thành rõ nét cả về giọng hát lẫn kỹ năng trình diễn.

Đến với "Sao Check" trong phong cách ngọt ngào, quyến rũ, Thiều Bảo Trâm sẽ mang đến những câu chuyện đời thường cởi mở bên cạnh các dự án âm nhạc đang ấp ủ.

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