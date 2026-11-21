Trong tập 23 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" đã được phát sóng, kể từ khi kết hôn, Phú chỉ thỉnh thoảng về quê ở với Tâm vài ngày. Lý do của Phú là phải đi công tác, công ty có nhiều công trình ở xa. Khi Tâm mang thai, bà Nghĩa nói Phú nên ở nhà cùng vợ thường xuyên hơn, thì anh ta lại nói rằng công việc phải đi lại nhiều, khó ở yên một chỗ lâu nhưng sẽ cố gắng sắp xếp.

Hoá ra, Phú chẳng có khó khăn nào là đúng sự thật trong những gì chồng Tâm nói cả. Lý do duy nhất anh ta không thể ở cùng Tâm lâu dài là vì đã có vợ ở thành phố. Vợ chồng Phú sống trong một căn biệt thự giàu có.

Mọi người đã biết sự thật bố của Phú là gã đàn ông cờ bạc được thuê để đóng giả trong đám cưới. Ảnh VTV

Tất cả chỉ thật sự bại lộ khi vợ Phú về làng Xuân tìm gặp Tâm, ngã giá 200 triệu đồng với Tâm, cố tình dựng nên một vở kịch cô là "tiểu tam" đang tìm cách tìm cho mình một danh phận. Vở kịch này được vợ Phú thuê người dàn dựng, ghi hình, cắt ghép và cho lan truyền khắp mạng xã hội.

Vợ của Phú đã bôi nhọ Tâm, biến cô trở thành kẻ cướp chồng, từ chối số tiền vợ Phú đưa vì muốn có danh phận...

Vợ của Phú đến tận nơi để đưa ra thỏa thuận nhằm bôi nhọ Tâm. Ảnh VTV

Kế hoạch của vợ Phú đã gần như hoàn hảo cho đến khi những thành viên trong đội bóng nữ vào cuộc, quyết tâm tìm lại công bằng và giúp minh oan cho Tâm. May mắn cho Tâm và cả nhóm là có camera trong sân nhà Tâm, nhờ đó, Bá đã có trong tay trọn vẹn hình ảnh ghi lại việc vợ Phú mang tiền đến đưa Tâm, Tâm dứt khoát trả lại nhưng chi tiết này đã bị cắt ghép thành Tâm nhận tiền.

Tất cả những chứng cứ ấy đã được cả nhóm mang ra chống lại vợ Phú khi cô ta mang băng đảng của mình đến ép Tâm ký vào những giấy tờ cô ta soạn sẵn. Loan cũng mang sao kê Tâm đã chuyển trả 200 triệu vào tài khoản của vợ Phú. Trong khi đó, Đào đưa ra giấy tờ chứng minh toàn bộ số quà và đồ vợ Phú mang đến ép Tâm nhận cũng đã được gửi trả... Với tất cả những chứng cứ quá rõ ràng này đã khiến vợ Phú không làm được gì, đành tức tối bỏ đi.

Vợ của Phú bất lực vì mọi âm mưu đã bị lật tẩy. Ảnh VTV

Tâm đã có hành động dũng cảm, chia sẻ lại tất cả những video đó lên mạng xã hội. Cô chấp nhận bị người ta nói mình ngu ngốc nên bị lừa còn hơn để người khác thêu dệt câu chuyện không đúng về mình. Tâm cũng viết đơn gửi công an xã. Cô muốn được pháp luật bảo vệ, kiên quyết không để người khác sử dụng hình ảnh cá nhân của mình cũng như mẹ mình cho những mưu đồ xấu.

Tâm thu dọn hết những hình ảnh về cuộc hôn nhân của cô với Phú để bỏ đi. Cô quyết định sẽ một mình nuôi con, bước tiếp sau cú lừa đầy đau đớn.

Khi Phú về quê tìm cô, bất chấp những lý do Phú đưa ra, Tâm đã đuổi hắn ta ra khỏi nhà. Cô vứt đi chiếc nhẫn cưới và tuyên bố không muốn có bất kỳ liên quan gì đến Phú. Cô không cần Phú trợ cấp nuôi con, cô sẽ một mình nuôi đứa trẻ lớn lên.

Phú tìm về gặp Tâm để nói lời xin lỗi và hứa sẽ chu cấp cho con, nhưng Tâm không đồng ý. Ảnh VTV

Nhưng sự lo lắng nhất của Tâm không phải việc cô sẽ làm mẹ đơn thân mà là làm sao để mẹ cô không bị sốc khi biết sự thật này. Các chị em trong đội bóng cũng đưa ra lời khuyên Tâm cố gắng bình tĩnh vượt qua cú sốc để không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, bên cạnh đó là giữ bí mật càng lâu càng tốt đừng để cho mẹ biết vì bà bị huyết áp cao, đang phải điều trị ở bệnh viện.



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