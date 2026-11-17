Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Căn nhà không mái che", bộ ba Hùng - Sơn - Thơ đã đưa chú Toản tới bệnh viện để trở thành nhân chứng quan trọng cho màn vạch mặt "bé ba". Có mặt cả 5 người - ông Cường, Toản, Bân, Nguyệt, vợ Bân, ông Cường đối chất cặp đôi tâm cơ Bân và Nguyệt.

Qua mốc thời gian chính xác mà Toản nhớ lại về lần đưa cô Nguyệt đi sinh vào ngày 20 tháng 10 của 4 năm trước. Cùng với đó là những lời đối chất gay gắt về tuổi của đứa trẻ theo lời Nguyệt khai là 3 tuổi, những lời dối trá, che đậy của các nhân vật liên quan bắt đầu bị lung lay và dần phơi bày ra ánh sáng.

Màn đối chất giữa các gia đình với hai mẹ con Nguyệt. Ảnh VTV

Trái ngược với không khí căng thẳng tại bệnh viện, đoạn clip mang đến không khí bình yên, ấm cúng tại nhà ông Cường. Ông tự tay vào bếp làm món trứng ngải cứu bồi bổ cho gia đình - điều mà trước đây hầu như ông chưa bao giờ làm. Cả nhà quây quần bên mâm cơm rộn rã tiếng cười, thể hiện niềm tin và sự gắn kết.

Tuy nhiên, riêng Hùng vẫn thể hiện thái độ khó chịu với bố. Cậu thậm chí còn không muốn ăn món ăn do bố nấu.

Hùng vẫn tỏ thái độ khó chịu vì nghi ngờ bố ngoại tình. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hạnh đi thử quần áo nhưng không dám mua một chiếc áo hoa mà cô đang rất thích. Toản ở phía ngoài nhìn thấy, chờ khi Hạnh rời đi, anh đã vào mua đúng chiếc áo hoa đó. Chắc chắn anh sẽ mang về tặng cô hàng xóm mà anh quý mến.

Hạnh đi mua quần áo nhưng không dám mua chiếc áo mà cô thích. Ảnh VTV

Tập 17 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 17/11 trên kênh VTV3.