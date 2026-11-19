Trong trích đoạn giới thiệu tập 22 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", sau vụ bán độ làm liên lụy vợ con, Quốc đã quyết tâm thay đổi, sống một cuộc đời khác. Quốc chăm chỉ làm ăn, ngày ngày đi đưa hàng giúp vợ cũng như làm những công việc phụ khác để kiếm thêm tiền.

Sau khi đi làm về, Quốc đi ngang qua xới bạc và được chủ xới rủ rê vào chơi. Nhưng Quốc đã quyết tâm thay đổi nên không dễ dàng bị dụ dỗ như trước nữa. Trong lúc nói chuyện qua lại với chủ xới, Quốc thấy một người đàn ông đi ra với khuôn mặt chán đời vì đã thua hết sạch tiền bạc.

Người đàn ông Quốc gặp từ nơi đánh bạc đi ra là bố của Phú. Ảnh VTV

Quốc vốn đã quá quen với hình ảnh những người thất thểu đi ra khỏi xới vì trắng tay rồi nhưng người đàn ông này khiến Quốc chú ý. Dường như Quốc đã gặp ông ta ở đâu đó và trí nhớ đã lập tức trở về với Quốc. Người đàn ông này rất giống với bố đẻ của Phú - người mà Quốc đã gặp một lần trong đám cưới của Phú với Tâm.

Theo lời chủ xới, người đàn ông này vô công rồi nghề, hay lang thang ở chợ, ai thuê gì làm nấy. Quốc liền lén giơ điện thoại lên chụp lại hình ảnh của ông ta.

Bố của Phú mà Quốc từng gặp tại đám cưới của Tâm lại là người đang nợ nần cờ bạc. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Loan một lần nữa gặp vướng mắc với mẹ chồng. Cô quyết định làm IVF để mong có con, nhưng số tiền tích cóp không đủ. Loan đi gặp mẹ chồng để nhờ bà đòi lại số tiền em chồng Loan vay trước đây.

Tuy nhiên, mẹ chồng Loan tỏ ra khó chịu, nói chưa muốn đòi vì em chồng cô đang xây nhà. Khi biết Loan định lấy tiền này đi làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), mẹ chồng còn dè bỉu, cho rằng chẳng có gì chắc chắn cô sẽ có con nên càng không muốn đòi lại tiền trả Loan.

Mẹ chồng của Loan tỏ ra khó chịu khi con dâu muốn dùng tiền để làm IVF. Ảnh VTV

Tập 22 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 19/11 trên VTV3.

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