Trong tập 19 phim "Xóm nhỏ" đã được phát sóng, sau khi để Trâm bị “leo cây”, Phong đã tới gặp và giải thích mọi chuyện. Anh khéo léo dành nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình và thần thái của Trâm, đồng thời tự tin khẳng định rằng với tay nghề của mình, buổi chụp ảnh của Trâm nếu được thực hiện chắc chắn sẽ có nhiều hình đẹp.

Nhân cơ hội này, Trâm bất ngờ gửi lời cảm ơn vì Phong đã giới thiệu công việc làm mẫu mới cho cô. Nhận thấy sắc mặt khác lạ của Phong, Trâm gặng hỏi. Phong giải thích rằng anh cũng vừa đến phỏng vấn tại studio đó, nhận thấy quản lý khá khó tính và người mới sẽ phải trải qua quá trình đào tạo, thử việc khắt khe nên anh lo lắng cho cô.

Trâm cảm ơn Phong vì đã giới thiệu công việc cho cô. Ảnh VFC

Dù nghi ngờ Phong đang che giấu điều gì đó, Trâm vẫn giữ thái độ tích cực vì sắp tới cả hai có thể làm việc chung. Thực ra, sự lo lắng của Phong bắt nguồn từ việc anh đã vô tình chạm mặt Duyên - người từng có mâu thuẫn tiền bạc với Trâm và anh ngay tại studio này. Duyên đã chủ động nhờ Phong giữ bí mật về cuộc gặp gỡ này với Trâm.

Ngày hôm sau, Trâm chính thức đến studio thử việc với nguyện vọng trở thành người mẫu độc quyền, chấp nhận mức cát-xê thấp để được đào tạo bài bản. Khi được hỏi về khả năng chụp bikini, Trâm thẳng thắn từ chối. May mắn là nữ quản lý nhìn ra nét sắc sảo trên khuôn mặt của Trâm nên quyết định cho cô cơ hội casting ở vị trí mẫu phụ cho nhãn hàng thời trang váy cưới.

Trâm gặp lại Duyên - người từng lừa tiền cô và Phong. Ảnh VFC

Tuy nhiên, người mẫu chính được phân công hỗ trợ và hướng dẫn Trâm trong buổi chụp váy cưới lại chính là Duyên. Quá bất ngờ và cảm thấy tức giận, Trâm không giữ được bình tĩnh và chất vấn Duyên ngay tại phòng chờ. Trước sự phản ứng gay gắt của Trâm, Duyên giữ thái độ bình thản, cho biết mọi chuyện riêng tư sẽ về nhà giải quyết, đồng thời nhắc nhở Trâm phải tập trung vào công việc.

Trong buổi chụp hình, do tâm lý không thoải mái nên biểu cảm và dáng đứng của Trâm còn khá cứng. Duyên cũng chủ động hỗ trợ cô khi chụp hình. Duyên còn nói giúp cho Trâm trước mặt quản lý, hứa sẽ kèm cặp thêm để cô sớm hòa nhập. Nhờ sự giới thiệu từ trước của Phong cùng với lời cam kết của Duyên, nữ quản lý đã thông báo Trâm chính thức trúng tuyển vào dự án này và có cơ hội trở thành người mẫu độc quyền nếu hoàn thành tốt công việc.

Duyên hướng dẫn, giúp đỡ Trâm hoàn thành buổi chụp hình. Ảnh VFC

Khi buổi chụp tạm nghỉ, Trâm tìm gặp Duyên để làm rõ ngọn ngành. Lúc này, Duyên mới trải lòng về biến cố gia đình, mẹ cô mắc bệnh nặng, còn bố lại sa đà vào cờ bạc, nợ nần chồng chất. Trong bước đường cùng, Duyên buộc phải dùng tạm số tiền của Trâm để xoay xở. Duyên hứa sẽ dốc sức hỗ trợ Trâm trong công việc và cam kết sẽ trả dần khoản nợ. Trước những điều Duyên nói, Trâm vừa bất ngờ vừa hoài nghi, cô không ngờ Phong giấu mình chuyện gặp được Duyên.

Cô Phẩm tỏ ra bực tức khi thấy ông Đô ăn cháo của Trâm gửi tới, còn tấm tắc khen ngon. Ảnh VFC

Trâm vì bận lịch casting đột xuất nên đã gọi điện nhờ Long mua giúp đồ ăn mang sang cho ông Đô. Thế nhưng, Long lại đùn đẩy việc này sang cho Phong. Bố Trâm rất hạnh phúc khi con gái biết chăm sóc mình nhưng không biết một rắc rối khác cũng bắt đầu vì sự xuất hiện của cô Phẩm.

Tự tay nấu cháo đậu dưỡng sinh rồi mang sang cho ông Đô, nhưng khi qua thăm, cô Phẩm lại thấy ông Đô đã ăn cháo do Phong mang tới còn tấm tắc khen ngon. Cô Phẩm ngậm ngùi mang cặp lồng cháo về và đưa sang cho bà Mùi ăn hộ. Mọi chuyện vỡ lở khi bé An chứng kiến và vô tư thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa bà Phẩm và bà Mùi cho Trâm nghe. Lúc này, Trâm mới ngỡ ngàng phát hiện ra việc Phong đã nói dối việc nấu cháo cho ông Đô, khiến cô vô cùng ngượng ngùng trước mặt bà Phẩm.

Phong bất ngờ khi bị Trâm chất vấn, còn đặt nghi vấn về tình ý với cô. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, tại cuộc nói chuyện thẳng thắn với Phong, Trâm lập tức chất vấn Phong về việc anh đã gặp Duyên nhưng cố tình giấu giếm. Phong phân trần rằng hôm đó anh bận kiểm tra tay nghề, còn việc giữ bí mật chuyện của Duyên là vì anh không muốn Trâm phải suy nghĩ hay buồn phiền.

Trâm kể tội Phong vì đã tự ý mạo danh cô nấu cháo cho ông Đô. Phong thành thật bày tỏ anh chỉ muốn san sẻ bớt gánh nặng giúp cô và làm ông Đô vui lòng. Nhận ra tất cả những hành động âm thầm của Phong đều xuất phát từ sự quan tâm đặc biệt dành cho mình, Trâm nhìn thẳng vào anh và đặt câu hỏi: "Như vậy anh làm mọi chuyện là vì tôi. Anh có ý gì với tôi à? Anh thích tôi?". Câu hỏi trực diện của Trâm khiến Phong cũng sững người.