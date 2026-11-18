Trong trích đoạn giới thiệu tập 18 phim "Căn nhà không mái che", Toản (Duy Hưng) quyết định mang chiếc áo mới mua đến chợ để tặng Hạnh (Huyền Lizzie). Tuy nhiên, khi anh còn ngập ngừng chưa biết trao món quà thế nào, bé Khang (Minh Xíu) bất ngờ xuất hiện.

Cậu bé hào hứng khoe chiếc áo mới, đồng thời kể rằng chiếc áo đẹp mà mẹ yêu thích trước đó đã bị người khác mua mất. Khang còn hứa sau này lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua quần áo đẹp cho mẹ. Chứng kiến tình cảm của hai mẹ con, Toản cảm thấy bối rối nên đành cất đi món quà, chờ cơ hội khác để tặng Hạnh.

Toản định mang chiếc áo đến tặng Hạnh nhưng bé Khang bất ngờ xuất hiện khiến anh đành để dịp khác.

Trong khi đó, Hùng (Nam Việt), Thơ (Thu Hà Ceri) và Sơn (Sơn Tùng) đang ngồi trong lớp thì Hùng nhận được thư tay từ một người hâm mộ. Trước sự tò mò của hai người bạn, Hùng tỏ ra tự tin, khẳng định mình có thể đoán chính xác nội dung lá thư và người gửi chắc chắn sẽ kết thúc bằng lời đề nghị hẹn hò.

Thơ và Sơn bán tín bán nghi nên mở thư ra kiểm chứng. Cả hai bất ngờ khi nội dung đúng như dự đoán của Hùng. Được dịp thể hiện bản thân, Hùng tự hào cho rằng mình chỉ thua kém Thơ và Sơn ở chuyện học hành, còn những mặt khác đều vượt trội.

Thơ và Sơn ngạc nhiên khi Hùng có thư từ người hâm mộ.

Ở diễn biến khác trong tập phim, em gái chồng cũ của Hạnh ngang nhiên kéo người tới nhà để gây sự, đập phá đồ đạc. Để bảo vệ mẹ, Thơ lập tức dọa sẽ báo công an, liền bị cô ruột mắng nhiếc là hỗn láo và đổ lỗi do mẹ không biết dạy.

Đúng lúc Hạnh và Toản vừa trở về tới cửa, em gái của Bình liền buông lời xúc phạm nặng nề, gọi cả hai là "đôi gian phu dâm phụ". Toản không giữ nổi bình tĩnh, lập tức chỉ thẳng mặt người phụ nữ kia quát lớn: "Im mồm". Hạnh thấy vậy liền can ngăn và cho rằng đây là việc riêng của gia đình, tự giải quyết được.

Toản tức giận khi Hạnh bị em gái chồng cũ tới tận nhà để xúc phạm.

Tập 18 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h00 tối 18/11 trên VTV3.

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