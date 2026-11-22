Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Y học Dân tộc và Dưỡng sinh Việt và Y dược Sao Phương Đông đã trao tặng 50 bộ tranh châm cứu tên kinh lạc, huyệt được thể hiện bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Đức trong bộ Châm cứu Tổng hợp (Nhà xuất bản y học tái bản lần thứ 2) tới ban giám đốc Học viện đẻ làm quà tặng cho thầy trò của Học viện Y - Dược Học Cổ truyền Việt Nam.

Tranh châm cứu đặc biệt này được kế thừa từ bộ sách Châm cứu Giản yếu (Nhà xuất bản Quân đội 1990) do nhóm nghiên cứu Y học Sao Phương Đông và Phòng Quân Y Tổng cục Chính trị biên soạn. Chỉ trong 2 năm 1990 và 1992 sách và tranh đã được phát hành với số lượng kỉ lục là 2 vạn bản. Năm 2002, sách Châm cứu Giản yếu được nâng cấp thành Châm cứu Tổng Hợp (Nhà xuất bản Y học).

Tranh châm cứu đặc biệt này được kế thừa từ bộ sách Châm cứu Giản yếu (Nhà xuất bản Quân đội 1990) do nhóm nghiên cứu Y học Sao Phương Đông và Phòng Quân Y Tổng cục Chính trị biên soạn.

Kế đó đến năm 2015, Châm cứu Tổng hợp cùng bộ tranh này được tái bản lần thứ nhất với nhiều nội dung được chỉnh lý và nâng cao. PGS.TS Phạm Vũ Khánh - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Y dược Cổ truyền (Bộ Y tế) nhận định: "Đây là một cuốn sách có giá trị thực tiễn cao, là kim chỉ nam cho các thầy thuốc Đông y, đặc biệt là các thầy thuốc y tế cơ sở, góp phần hiện thực hóa chủ trương kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền của Đảng".

Tháng 11 năm 2026, đáp ứng nhu cầu của nhiều bạn đọc trong và ngoài nước tranh châm cứu kèm Châm cứu Tổng hợp được tái bản lần thứ 2 với sự tham gia của lớp thầy thuốc trẻ, tiêu biểu là thạc sĩ, bác sĩ Trung y Nguyễn Thái Bảo - Giám đốc Trung tâm Y học Cổ truyền Vinmec Sao Phương Đông.

Trong lời giới thiệu sách lần này TTND. GS. TS Trương Việt Bình cho biết: "Châm cứu tổng hợp là cuốn sách có giá trị, được biên soạn khá công phu, nghiêm túc, tổng hợp nhiều tài liệu châm cứu cổ điển, hiện đại của thế giới và Việt Nam".

Để thuận tiện cho các thầy thuốc, thực tập sinh, sinh viên… thực hành châm cứu tìm hiểu, tra cứu một cách trực quan, sách sử dụng nhiều hình vẽ, ảnh và bảng biểu.

Sách trang bị cho người làm nghề châm cứu về cơ sở y học phương Đông, khái lược lý luận về hệ kinh lạc, hướng dẫn về vị trí, cách lấy huyệt, chủ trị, thủ thuật châm cứu 200 huyệt (171 huyệt trên kinh và 29 huyệt ngoài kinh). Sách hướng dẫn một số kỹ thuật châm cứu cơ bản, trình bày tổng hợp nhiều loại hình tác động lên huyệt phổ biến như mai hoa châm, thủy châm, điện châm, cấy chỉ, từ châm, la-de châm, nhĩ châm, diện châm, thủ châm và xoa bóp - bấm huyệt.

Châm cứu tổng hợp hướng dẫn chữa 45 bệnh chứng có tham khảo chỉ định: 40 loại bệnh chứng chữa bằng châm cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 25 bệnh chứng chữa bằng châm cứu ở tuyến xã (Bộ Y tế Việt Nam). Để thuận tiện cho các thầy thuốc, thực tập sinh, sinh viên… thực hành châm cứu tìm hiểu, tra cứu một cách trực quan, sách sử dụng nhiều hình vẽ, ảnh và bảng biểu.

Lễ trao tặng 50 bộ tranh châm cứu tên kinh lạc, huyệt được thể hiện bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Đức.

Đón nhận bộ Tranh quý này PGS. TS Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam nhận định "Đây là món quà tri thức ý nghĩa, góp phần bổ sung nguồn tài liệu tham khảo quý giá phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực y học cổ truyền".