Theo lịch phát sóng mới, đêm chung kết và trao giải "Sao Mai 2026" sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h00 Chủ nhật (ngày 22/11/2026) trên kênh VTV3.

Diễn ra ngay trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đêm thi là chặng quyết định khép lại hành trình Vòng Chung kết của Top 6 thí sinh. Việc đẩy sớm khung giờ lên 20h00 giúp khán giả cả nước dễ dàng theo dõi trọn vẹn các phần dự thi cũng như khoảnh khắc công bố kết quả và trao giải ngay trong buổi tối Chủ nhật.

6 thí sinh góp mặt tại đêm Chung kết và trao giải của "Sao Mai 2026". Ảnh VTV

Trước đó, trong đêm Liveshow 6, sau những phút giây thăng hoa và cống hiến hết mình, các thí sinh "Sao Mai 2026" đã bước vào khoảnh khắc công bố kết quả đầy hồi hộp. Nguyễn Đỗ Khánh An (SBD 015) mở màn cho danh sách đi tiếp. Ngay sau đó, Đỗ Hải Đăng (SBD 020) và Nguyễn Xuân Dũng (SBD 018) cũng lần lượt được gọi tên để bước vào vòng trong. Tấm vé thứ tư thuộc về Mai Thu Hương (SBD 002) sau những nỗ lực trong đêm thi.

Bầu không khí trường quay trở nên căng thẳng ở những phút cuối khi cơ hội đi tiếp cuối cùng là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Thu Hà và Mộc An. Trong khoảnh khắc quyết định, MC đã chính thức gọi tên thí sinh mang số báo danh 008 - Mộc An. Nữ thí sinh vỡ òa hạnh phúc và tự tin di chuyển về vị trí an toàn cùng những người bạn của mình.

Những tưởng đội hình bước vào đêm Chung kết với 5 cái tên, nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Hội đồng giám khảo đã quyết định thảo luận để kích hoạt đặc quyền "cứu hoặc không cứu" đối với trường hợp của Thu Hà. Một cuộc bỏ phiếu công khai và trực tiếp diễn ra vô cùng kịch tính ngay tại trường quay, đã có 4/5 giám khảo chọn "đồng ý" để giữ lại Thu Hà.

Như vậy, đêm Chung kết và trao giải của "Sao Mai 2026" sẽ là cuộc tranh tài của 6 giọng ca xuất sắc nhất, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm nhạc thực sự bùng nổ.

Đại tiệc âm nhạc 'Gala Sao Mai 2026' quy tụ Top 16 và 11 nghệ sĩ khách mời nổi tiếng GĐXH - "Gala Sao Mai 2026" sẽ diễn ra vào tối 15/11 tại Quảng trường Sầm Sơn, Thanh Hóa, quy tụ Top 16 thí sinh và 11 nghệ sĩ khách mời trong đại tiệc âm nhạc đặc sắc.



