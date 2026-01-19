35 tuổi không có tiền sử bệnh nhưng bị liệt nửa người! "Nhật ký đột quỵ" của anh khiến nhiều người bừng tỉnh

Thời tiết lạnh buốt, nhiệt độ giảm sâu không chỉ khiến nhiều người "chịu không nổi", mà còn âm thầm làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ não. Đừng nghĩ chỉ người trung niên hay cao tuổi mới cần lo lắng. Mới đây tại Nhật Bản, một nhân viên văn phòng trẻ tuổi đã chia sẻ "nhật ký đột quỵ não" của chính mình trên mạng xã hội, nhanh chóng gây bão, thu hút hàng chục nghìn lượt lưu lại và chia sẻ.

Anh thừa nhận rằng sau khi phát bệnh, ngay cả việc tự đi vệ sinh cũng trở thành thử thách. Những bài kiểm tra trí tuệ trước đây từng làm rất dễ dàng, giờ đây lại liên tục "mắc kẹt". Từ trải nghiệm của bản thân, anh khẩn thiết kêu gọi: Dù trẻ, dù khỏe mạnh đến đâu, chỉ cần xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo nhất định, phải lập tức đi cấp cứu, tuyệt đối đừng bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu mạng.

Nhật ký đột quỵ gây chấn động mạng: "Ngủ 30 phút" là điều hối hận nhất

"Nếu hôm đó tôi không gọi cú điện thoại ấy, có lẽ tôi đã chết một mình trong phòng tắm rồi".

Người viết những dòng này là một nhân viên văn phòng Nhật Bản 35 tuổi, không có tiền sử bệnh mạn tính, các lần khám sức khỏe trước đó đều bình thường. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ trong một buổi sáng đi làm tưởng như hết sức bình thường, cuộc đời mình lại bị đột quỵ não buộc phải 'reset' hoàn toàn.

Nhớ lại ngày phát bệnh, anh cho biết khi đang chuẩn bị tắm thì đột nhiên không thể đứng vững, cơ thể mất thăng bằng, va mạnh vào tường phòng tắm rồi ngã gục xuống, co quắp trong bồn tắm, hoàn toàn không thể cử động. Khi đó, anh nhầm tưởng mình chỉ bị va đầu, có thể là chấn động não. Thậm chí, anh còn cố gắng xả đầy nước nóng, lợi dụng lực nổi để bò ra khỏi bồn tắm, rồi quyết định nằm nghỉ.

"Giờ nghĩ lại, giấc ngủ 30 phút ấy là điều tôi hối hận nhất".

Bởi y học đã chứng minh rõ ràng. thời gian từ lúc khởi phát đột quỵ đến khi được điều trị càng ngắn, nguy cơ để lại di chứng càng thấp. Chỉ đến khi tỉnh dậy mà vẫn không thể đứng lên, anh mới nhanh chóng gọi xe cấp cứu để cầu cứu.

Lần đầu đối diện "tổn thương não" và cảm giác tuyệt vọng: đi vệ sinh cũng phải nhờ người khác

May mắn là anh được đưa đến bệnh viện kịp thời và giữ lại được mạng sống. Sau khi được chẩn đoán đột quỵ não, anh lập tức nhập viện điều trị. Giai đoạn đầu, chân trái hoàn toàn không có sức, đến cả việc đi vệ sinh cũng phải ngồi xe lăn và nhờ người khác đẩy. Việc phải nhờ giúp cho một nhu cầu cơ bản như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tuy nhiên, cú sốc lớn hơn đến từ kết quả chẩn đoán hình ảnh. Trên phim MRI, vùng não bị hoại tử hiện lên rõ ràng bằng màu trắng và những tế bào não này không thể tái sinh.

"Lúc đó tôi rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu tự hỏi: Liệu mình trở thành người khuyết tật hay không?".

Ra viện nhưng cuộc sống thay đổi: Suýt tiểu không kịp, trí tuệ suy giảm, 20% não tổn thương vĩnh viễn

Sau đó, tại bệnh viện phục hồi chức năng, anh được làm các bài đánh giá trí tuệ và chức năng nhận thức chính thức. Kết quả khiến anh khó chấp nhận: Ngay cả những câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, anh cũng không thể hoàn thành trơn tru. Khoảnh khắc ấy, cảm giác thất bại và tuyệt vọng ập đến dữ dội.

Các di chứng sau đột quỵ phụ thuộc vào vị trí tổn thương trong não. Dù bề ngoài trông tỉnh táo, nói chuyện bình thường, không đồng nghĩa với việc chức năng não hoàn toàn nguyên vẹn. Chính dạng "khuyết tật vô hình" này thường là thách thức lớn nhất đối với người bệnh khi quay trở lại xã hội.

Thử thách thực sự của anh đến sau khi xuất viện. Vì ngoại hình không có gì khác thường, không ai biết rằng khoảng 20% não của anh đã bị tổn thương vĩnh viễn, và thế giới cũng không còn "nhẹ tay" với anh nữa. Một tháng sau, anh bắt đầu xuất hiện tình trạng tiểu nhiều lần, khó kiểm soát cảm giác buồn tiểu. Những di chứng như vậy thường không có mốc thời gian hồi phục rõ ràng, thậm chí có thể phải sống chung suốt đời.

Đi tàu điện ngầm, anh luôn phải chú ý từng ga; ra ngoài hay tụ tập ăn uống trở nên khó khăn; bán kính sinh hoạt của cuộc sống buộc phải thu hẹp.

Không phải chuyện của "ai đó khác": Bệnh nhân đột quỵ kêu gọi nhớ 4 dấu hiệu, trời lạnh đừng quên 3 "vật bất ly thân"

Đừng nghĩ đây chỉ là chuyện của người khác. Người đàn ông này viết những dòng nhật ký cuối cùng không phải để than thở, mà để gửi lời cảnh tỉnh đến những người cùng thế hệ.

Anh thừa nhận, bác sĩ không thể xác định chính xác nguyên nhân khiến anh bị đột quỵ, và những gì có thể phòng ngừa là có hạn. Nhưng anh hy vọng nhiều người hơn sẽ hiểu rằng: đột quỵ não không phải đặc quyền của người cao tuổi.

Nếu xuất hiện các triệu chứng sau, hãy lập tức nghi ngờ đột quỵ và gọi xe cấp cứu ngay, bởi ngay cả khi không mắc bệnh mạn tính, huyết áp, cholesterol và tim mạch đều bình thường, đột quỵ vẫn có thể xảy ra:

- Đột ngột yếu một bên chân, không thể đứng vững

- Một bên tay không có lực

- Đột nhiên nói ngọng, nói khó

- Thị lực xuất hiện khiếm khuyết, mất một phần tầm nhìn

Trong những ngày gần đây, các đợt không khí lạnh, rét đậm liên tiếp tràn về. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời cũng âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ. Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác, nhận biết sớm triệu chứng và nhanh chóng đi cấp cứu, bác sĩ chuyên khoa hô hấp và hồi sức tích cực khuyến cáo: Khi trời lạnh, cần đặc biệt chú ý 3 "vật bất ly thân" để giữ ấm: Khăn quàng cổ, mũ và tất, giúp ổn định mạch máu và hệ thần kinh, giảm gánh nặng cho tim mạch.

Ngoài ra, nhóm người mắc các bệnh "3 cao" (cao huyết áp, cao đường huyết, cao mỡ máu) cần uống thuốc đúng chỉ định, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh như ăn ít dầu mỡ, ít muối, hạn chế thuốc lá, rượu bia, tăng cường vận động, từ đó giảm hiệu quả nguy cơ tổn thương mạch máu não và đột quỵ, tạo thêm một "hàng rào an toàn" cho sức khỏe.