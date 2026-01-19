Loại rau đang bán rẻ đầy chợ, được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn đúng cách
GĐXH - Rau cải xoong được đánh giá là một trong những loại rau có lợi cho sức khỏe, đặc biệt trong việc hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tim mạch.
Ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn cải xoong có thực sự tốt không?
Cải xoong được xem là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng hàng đầu thế giới và ngày càng được nhắc đến nhiều với vai trò hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư.
Theo một nghiên cứu dinh dưỡng, cải xoong đạt điểm tuyệt đối về mật độ dinh dưỡng, vượt qua nhiều loại “siêu thực phẩm” quen thuộc như bắp cải Trung Quốc, củ cải Thụy Sĩ, củ cải đường hay rau bina. Điều này cho thấy cải xoong không chỉ giàu dưỡng chất mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.
Các nhà khoa học cho biết, cải xoong chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có hoạt tính sinh học cao, đặc biệt là sulforaphane – một chất có khả năng kích hoạt hệ enzyme giải độc tự nhiên của cơ thể. Sulforaphane còn được ghi nhận có tác dụng ức chế enzyme HDAC, loại enzyme thường hoạt động quá mức ở nhiều bệnh ung thư.
Một nghiên cứu tại Anh cho thấy, những người hút thuốc ăn khoảng 85g cải xoong mỗi ngày trong 8 tuần có thể giảm khoảng 23% mức độ tổn thương tế bào bạch cầu do các gốc tự do gây ra, đồng thời tăng khả năng chống oxy hóa trong máu – yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ ung thư.
Lợi ích của rau cải xoong với sức khỏe
Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư
Cải xoong giàu phytochemical, đặc biệt là glucosinolates. Khi được cắt hoặc nhai, các hợp chất này chuyển hóa thành isothiocyanates như sulforaphane và PEITC – những chất có khả năng bảo vệ tế bào khỏe mạnh, vô hiệu hóa chất gây ung thư và ức chế sự phát triển, lan rộng của khối u.
Nhiều nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong cải xoong có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt, da và hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú.
Tốt cho sức khỏe mắt
Cải xoong chứa lutein và zeaxanthin – hai carotenoid quan trọng giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Các chất này có liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C trong cải xoong cũng góp phần bảo vệ thị lực.
Tăng cường miễn dịch
Cải xoong là nguồn cung cấp vitamin C tự nhiên, giúp tăng cường sức đề kháng và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Mỗi cốc cải xoong (34g) cung cấp khoảng 15 mg vitamin C. Ngoài ra, vitamin A trong cải xoong cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng miễn dịch.
Có lợi cho tim mạch
Là thành viên của nhóm rau họ cải, cải xoong được chứng minh có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau họ cải có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.
Cải xoong chứa nhiều carotenoid (beta-carotene, lutein, zeaxanthin) giúp bảo vệ mạch máu, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, nitrat tự nhiên trong cải xoong hỗ trợ giãn mạch, giảm viêm và góp phần hạ huyết áp.
Bảo vệ xương, phòng loãng xương
Cải xoong cung cấp nhiều khoáng chất quan trọng cho xương như canxi, magie, kali và phốt pho. Đặc biệt, hàm lượng vitamin K rất cao – một cốc cải xoong có thể đáp ứng trên 100% nhu cầu vitamin K mỗi ngày.
Vitamin K giúp tăng cường mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương. Một nghiên cứu cho thấy người bổ sung nhiều vitamin K có nguy cơ gãy xương hông thấp hơn 35% so với người thiếu hụt.
3 lưu ý nhất định phải tránh khi ăn rau cải xoong
- Không nên ăn rau cải xoong được trồng tại những nơi ao tù nước đọng. Theo chuyên gia, những ao tù, nước đọng thường là nơi chứa ký sinh trùng, giun, vắt, đỉa. Do đó, rau cải xoong trồng ở những nơi này có nguy cơ nhiễm sán lá gan. Trường hợp người dân sử dụng rau nhiễm sán lá gan và chế biến rau không đảm bảo an toàn sẽ làm tăng nguy cơ tổn thương gan, gây hại cho sức khoẻ.
- Tuyệt đối không ăn rau cải xoong sống và tái. Rau cải xoong sống thủy sinh dưới nước nên nguy có nhiễm ký sinh trùng là rất cao. Do vậy, khi chế biến rau cải xoong, người dân cần phải rửa sạch, rửa kỹ và nấu chín hoàn toàn rau cải xoong để ăn.
- Không nên ăn quá nhiều rau cải xoong (quá 100g/lần). Rau cải xoong có tính lạnh do vậy ăn quá nhiều loại rau này có thể gây đau bụng, khó chịu, khó tiêu và không tốt cho thận.
Cách chế biến rau củ giúp ngăn ngừa tế bào ung thư
- Chọn rau củ sạch: Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).
- Chế biến đúng cách: Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.
- Không dùng nhiều dầu mỡ: Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.
- Hạn chế muối và đường: Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì,…
