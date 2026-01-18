Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thường
GĐXH - Bỗng dưng phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người rơi vào cảnh “không kịp trở tay".
Bỗng dưng phát hiện suy thận giai đoạn cuối, nhiều người trẻ rơi vào tình cảnh “không kịp trở tay”. Cuộc sống buộc phải vừa chạy thận để duy trì sự sống, vừa cố gắng đi làm kiếm tiền điều trị lâu dài.
Phát hiện suy thận khi cơ thể vẫn “còn khỏe”
Đúng 15h mỗi ngày, Dũng (26 tuổi) bước vào ca chạy thận chiều (ca 3) tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ca lọc máu kéo dài từ 15h đến 19h, giúp anh có thể sắp xếp công việc vào ban ngày.
Trước đó nửa năm, Dũng chỉ thấy mắt mờ thoáng qua, nghĩ do làm việc với máy tính nhiều. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tại bệnh viện khiến anh bàng hoàng: suy thận giai đoạn cuối, kèm tăng huyết áp rất nặng (trên 200/100 mmHg), gây biến chứng võng mạc.
“Bác sĩ chỉ định lọc máu ngay nhưng tôi không tin mình bị suy thận vì vẫn thấy cơ thể bình thường”, Dũng kể. Hai tuần sau, chỉ một cơn cảm cúm nhẹ khiến anh suy kiệt, phải nhập viện cấp cứu lần hai trong tình trạng huyết áp 220/120 mmHg, nguy kịch tính mạng. Lần này, anh buộc phải lọc máu cấp cứu để giữ mạng sống, sau đó được phẫu thuật tạo cầu tay (AVF) để lọc máu lâu dài.
Suy thận đến từ lối sống và bệnh nền âm thầm
Từ khi chấp nhận “sống chung” với suy thận, sức khỏe Dũng dần ổn định, huyết áp được kiểm soát, thị lực cải thiện. “Tôi từng ăn uống thất thường, hay ăn đêm, hút thuốc lá, sinh hoạt thiếu khoa học. Giờ tôi tuân thủ nghiêm phác đồ điều trị, ăn nhạt, bỏ thuốc lá để bảo vệ phần chức năng thận còn lại”, Dũng chia sẻ.
Cũng chạy thận ca 3, anh Bình (33 tuổi), kỹ sư môi trường, phát hiện suy thận độ 5 sau một đợt sốt cao kèm phù nề toàn thân. Độ lọc cầu thận chỉ còn 14 ml/phút/1,73 m² da, buộc phải lọc máu cấp cứu.
Theo lời anh Bình, nguyên nhân chính là đái tháo đường lâu năm nhưng không kiểm soát tốt, cộng với việc thức khuya kéo dài, làm việc quá sức trong nhiều năm. “Khi đến viện, bác sĩ nói đã quá muộn”, anh nói.
Bác sĩ cảnh báo: Suy thận ngày càng trẻ hóa
BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận – Lọc máu của bệnh viện cho biết, thời điểm nhập viện, cả hai người bệnh đều có chỉ số creatinin, ure máu tăng cao, độ lọc cầu thận dưới 15 ml/phút/1,73 m², buộc phải lọc máu chu kỳ.
“Hiện nay, suy thận không còn là bệnh của người cao tuổi. Người trẻ mắc bệnh ngày càng nhiều nhưng đáng tiếc phần lớn phát hiện ở giai đoạn muộn”, bác sĩ Thông nhấn mạnh.
Theo chuyên gia, các yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh thận mạn và suy thận ở người trẻ gồm: đái tháo đường, tăng huyết áp, lạm dụng thuốc giảm đau, ăn mặn, tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, đồ uống có ga, căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá, lười vận động.
Dấu hiệu cảnh báo suy thận không nên bỏ qua
Bác sĩ khuyến cáo, người trẻ cần đi khám sớm khi có các biểu hiện như:
- Tiểu bọt, tiểu ra máu
- Phù mặt, chân tay
- Mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, nôn ói
- Thay đổi thói quen đi tiểu
- Tăng huyết áp không kiểm soát
Do bệnh thận thường diễn tiến âm thầm, khám sức khỏe định kỳ mỗi 6–12 tháng là cách quan trọng để phát hiện sớm, tránh rơi vào tình trạng suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận hoặc ghép thận suốt đời.
Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?
- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.
- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.
- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.
- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.
- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.
- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.
Sai lầm lớn khiến bạn không thể ngủ ngon trong mùa đôngSống khỏe - 8 giờ trước
Bạn nghĩ trời lạnh sẽ dễ ngủ ngon, nhưng sai lầm tai hại này khiến bạn càng trở nên khó ngủ trong mùa đông.
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn cà chua sống mỗi ngày?Sống khỏe - 11 giờ trước
Cà chua giàu vitamin, ít calo nhưng nếu ăn sống thường xuyên, đặc biệt khi bụng yếu, loại quả quen thuộc này có thể gây rối loạn tiêu hóa.
Mắc ung thư gan nhưng tự uống thuốc rối loạn dạ dày, người đàn ông 52 tuổi hối hận muộn màngSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, bỏ lỡ cơ hội điều trị vì nhầm cơn đau âm ỉ kéo dài là rối loạn dạ dày, tự uống thuốc suốt nhiều tuần mà không đi khám.
3 bất thường ở cổ cảnh báo ung thư, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tứcSống khỏe - 14 giờ trước
Phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là vũ khí hiệu quả nhất trong phòng bệnh ung thư, do vậy cần chú ý những dấu hiệu bất thường như ở cổ dưới đây.
Ngồi văn phòng 10 tiếng/ngày, nhiều người 30 tuổi đã thoát vị đĩa đệmSống khỏe - 16 giờ trước
Thoát vị đĩa đệm âm thầm tấn công người trẻ khi nhiều nhân viên văn phòng ngồi lì trước màn hình 8–10 tiếng mỗi ngày.
Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Dù có dấu hiệu cảnh báo trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành.
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩmSống khỏe - 1 ngày trước
Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ýSống khỏe - 1 ngày trước
Nha đam từ lâu đã được biết đến như một nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đặc biệt trong các món ăn và thức uống giải nhiệt.
Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitaminSống khỏe - 1 ngày trước
Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…
7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.
7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ănSống khỏe
GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.