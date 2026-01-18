Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thường

Bỗng dưng phát hiện suy thận giai đoạn cuối, nhiều người trẻ rơi vào tình cảnh “không kịp trở tay”. Cuộc sống buộc phải vừa chạy thận để duy trì sự sống, vừa cố gắng đi làm kiếm tiền điều trị lâu dài.

Phát hiện suy thận khi cơ thể vẫn “còn khỏe”

Đúng 15h mỗi ngày, Dũng (26 tuổi) bước vào ca chạy thận chiều (ca 3) tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ca lọc máu kéo dài từ 15h đến 19h, giúp anh có thể sắp xếp công việc vào ban ngày.

Trước đó nửa năm, Dũng chỉ thấy mắt mờ thoáng qua, nghĩ do làm việc với máy tính nhiều. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra tại bệnh viện khiến anh bàng hoàng: suy thận giai đoạn cuối, kèm tăng huyết áp rất nặng (trên 200/100 mmHg), gây biến chứng võng mạc.

“Bác sĩ chỉ định lọc máu ngay nhưng tôi không tin mình bị suy thận vì vẫn thấy cơ thể bình thường”, Dũng kể. Hai tuần sau, chỉ một cơn cảm cúm nhẹ khiến anh suy kiệt, phải nhập viện cấp cứu lần hai trong tình trạng huyết áp 220/120 mmHg, nguy kịch tính mạng. Lần này, anh buộc phải lọc máu cấp cứu để giữ mạng sống, sau đó được phẫu thuật tạo cầu tay (AVF) để lọc máu lâu dài.

Bệnh nhân được điều trị lọc máu chu kỳ tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Suy thận đến từ lối sống và bệnh nền âm thầm

Từ khi chấp nhận “sống chung” với suy thận, sức khỏe Dũng dần ổn định, huyết áp được kiểm soát, thị lực cải thiện. “Tôi từng ăn uống thất thường, hay ăn đêm, hút thuốc lá, sinh hoạt thiếu khoa học. Giờ tôi tuân thủ nghiêm phác đồ điều trị, ăn nhạt, bỏ thuốc lá để bảo vệ phần chức năng thận còn lại”, Dũng chia sẻ.

Cũng chạy thận ca 3, anh Bình (33 tuổi), kỹ sư môi trường, phát hiện suy thận độ 5 sau một đợt sốt cao kèm phù nề toàn thân. Độ lọc cầu thận chỉ còn 14 ml/phút/1,73 m² da, buộc phải lọc máu cấp cứu.

Theo lời anh Bình, nguyên nhân chính là đái tháo đường lâu năm nhưng không kiểm soát tốt, cộng với việc thức khuya kéo dài, làm việc quá sức trong nhiều năm. “Khi đến viện, bác sĩ nói đã quá muộn”, anh nói.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ cảnh báo: Suy thận ngày càng trẻ hóa

BS.CKII Hồ Tấn Thông, Đơn vị Nội thận – Lọc máu của bệnh viện cho biết, thời điểm nhập viện, cả hai người bệnh đều có chỉ số creatinin, ure máu tăng cao, độ lọc cầu thận dưới 15 ml/phút/1,73 m², buộc phải lọc máu chu kỳ.

“Hiện nay, suy thận không còn là bệnh của người cao tuổi. Người trẻ mắc bệnh ngày càng nhiều nhưng đáng tiếc phần lớn phát hiện ở giai đoạn muộn”, bác sĩ Thông nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, các yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh thận mạn và suy thận ở người trẻ gồm: đái tháo đường, tăng huyết áp, lạm dụng thuốc giảm đau, ăn mặn, tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, đồ uống có ga, căng thẳng kéo dài, hút thuốc lá, lười vận động.

Dấu hiệu cảnh báo suy thận không nên bỏ qua

Bác sĩ khuyến cáo, người trẻ cần đi khám sớm khi có các biểu hiện như:

- Tiểu bọt, tiểu ra máu

- Phù mặt, chân tay

- Mệt mỏi kéo dài, buồn nôn, nôn ói

- Thay đổi thói quen đi tiểu

- Tăng huyết áp không kiểm soát

Do bệnh thận thường diễn tiến âm thầm, khám sức khỏe định kỳ mỗi 6–12 tháng là cách quan trọng để phát hiện sớm, tránh rơi vào tình trạng suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận hoặc ghép thận suốt đời.

Làm gì để phòng nguy cơ suy thận?

Ảnh minh họa.

- Duy trì lối sống lành mạnh, uống đủ nước lọc, hạn chế nước ngọt và đồ uống công nghiệp.

- Ăn nhạt, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, đồng thời kiểm soát tốt đái tháo đường và tăng huyết áp nếu mắc bệnh.

- Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

- Không tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng hay thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

- Cần tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý.

- Điều trị triệt để các nhiễm khuẩn thông thường để hạn chế nguy cơ làm nặng thêm các bệnh lý cầu thận, trong đó có viêm cầu thận IgA. Với gia đình có người mắc bệnh thận mạn hoặc viêm cầu thận IgA, các thành viên cùng huyết thống nên tầm soát chức năng thận định kỳ.