Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa
GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.
Vì sao người bệnh ung thư cần đặc biệt kiêng kỵ ăn uống khi hóa trị?
Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên suy yếu và nhạy cảm hơn bình thường, đặc biệt là hệ tiêu hóa và miễn dịch. Một số loại thực phẩm quen thuộc nếu sử dụng không đúng thời điểm có thể làm tăng tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy, nhiễm trùng hoặc khiến cơ thể khó hấp thu dưỡng chất cần thiết cho quá trình hồi phục.
Theo các chuyên gia, thực phẩm cần tránh khi hóa trị thường là những món dễ gây kích ứng, nhiễm khuẩn hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc điều trị. Việc ăn uống thiếu kiểm soát không chỉ làm người bệnh mệt mỏi hơn mà còn có thể kéo dài thời gian phục hồi, ảnh hưởng đến thể trạng và chất lượng sống trong suốt quá trình điều trị ung thư.
Để đảm bảo an toàn, người bệnh ung thư khi hóa trị cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng khoa học, lựa chọn thực phẩm phù hợp và tránh những món không có lợi cho sức khỏe. Kết hợp ăn uống đúng cách với việc tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp giảm tác dụng phụ, nâng cao hiệu quả điều trị và hỗ trợ người bệnh phục hồi tốt hơn.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
