Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn cà chua sống mỗi ngày?
Cà chua giàu vitamin, ít calo nhưng nếu ăn sống thường xuyên, đặc biệt khi bụng yếu, loại quả quen thuộc này có thể gây rối loạn tiêu hóa.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cà chua là thực phẩm phổ biến, giá rẻ, dễ tìm và có giá trị dinh dưỡng cao.
Một quả cà chua sống cỡ vừa chỉ cung cấp khoảng 22 calo, chứa rất ít chất béo, giàu vitamin A, C, B6, phù hợp với người ăn kiêng, người giảm cân và bệnh nhân tiểu đường.
Cà chua có hàm lượng natri thấp, chỉ số đường huyết thấp, giúp hạn chế nguy cơ tăng đường huyết sau ăn. Nhờ đó, loại quả này thường được đưa vào thực đơn lành mạnh, salad hoặc nước ép giải nhiệt. Tuy nhiên, theo chuyên gia, cà chua không phải lúc nào cũng “lành” nếu sử dụng không phù hợp.
Ăn nhiều cà chua sống có thể gây khó chịu đường tiêu hóa, đặc biệt ở người có dạ dày nhạy cảm, hệ tiêu hóa kém hoặc trẻ nhỏ. Do chứa hàm lượng axit cao, cà chua sống dễ gây ợ chua, đau bụng, đầy hơi. Phần hạt của cà chua gần như không có giá trị dinh dưỡng, lại khó tiêu, có thể làm tăng cảm giác chướng bụng nếu ăn nhiều, nhất là với cà chua xanh.
Một rủi ro khác là nguy cơ ngộ độc khi cà chua nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật. Các loại cà chua này rất khó phân biệt bằng mắt thường, đặc biệt khi được bán tràn lan ngoài chợ. Vì vậy, người tiêu dùng cần thận trọng khi chọn mua và sử dụng.
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết, xét về khả năng hấp thu dưỡng chất, cà chua nấu chín mang lại hiệu quả tốt hơn so với ăn sống. Khi được chế biến, một số hợp chất có lợi trong cà chua dễ được cơ thể hấp thụ, đồng thời giảm tính axit gây kích ứng dạ dày.
Trong trường hợp cà chua nhà trồng hoặc nguồn sạch, người dùng có thể ăn sống, làm salad hoặc nước ép, nhưng không nên lạm dụng. Chuyên gia khuyến cáo nên đa dạng hóa thực đơn, kết hợp nhiều loại rau củ khác nhau để đảm bảo cân đối dinh dưỡng.
Khi mua cà chua, cần chọn cơ sở uy tín, rửa sạch và ngâm nước muối loãng trước khi sử dụng. Với những người có bệnh lý dạ dày hoặc tiêu hóa kém, nên ưu tiên cà chua đã được nấu chín để tránh tác dụng ngược cho sức khỏe.
Mắc ung thư gan nhưng tự uống thuốc rối loạn dạ dày, người đàn ông 52 tuổi hối hận muộn màngSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, bỏ lỡ cơ hội điều trị vì nhầm cơn đau âm ỉ kéo dài là rối loạn dạ dày, tự uống thuốc suốt nhiều tuần mà không đi khám.
3 bất thường ở cổ cảnh báo ung thư, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tứcSống khỏe - 3 giờ trước
Phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là vũ khí hiệu quả nhất trong phòng bệnh ung thư, do vậy cần chú ý những dấu hiệu bất thường như ở cổ dưới đây.
Ngồi văn phòng 10 tiếng/ngày, nhiều người 30 tuổi đã thoát vị đĩa đệmSống khỏe - 5 giờ trước
Thoát vị đĩa đệm âm thầm tấn công người trẻ khi nhiều nhân viên văn phòng ngồi lì trước màn hình 8–10 tiếng mỗi ngày.
Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớmSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Dù có dấu hiệu cảnh báo trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành.
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩmSống khỏe - 21 giờ trước
Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ýSống khỏe - 23 giờ trước
Nha đam từ lâu đã được biết đến như một nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đặc biệt trong các món ăn và thức uống giải nhiệt.
Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitaminSống khỏe - 1 ngày trước
Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…
7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.
Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sốngSống khỏe - 1 ngày trước
Ngày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.
Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnhSống khỏe - 1 ngày trước
Tôi là một trong những người đã phải trả giá vì sự chủ quan khi dùng kháng sinh.
Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'Bệnh thường gặp
GĐXH - Mất ngủ kéo dài không chỉ do stress mà còn liên quan đến ăn uống. 8 loại trái cây quen thuộc được ví như thuốc ngủ tự nhiên, giúp bạn có được giấc ngủ yên bình.