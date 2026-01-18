Sai lầm lớn khiến bạn không thể ngủ ngon trong mùa đông
Bạn nghĩ trời lạnh sẽ dễ ngủ ngon, nhưng sai lầm tai hại này khiến bạn càng trở nên khó ngủ trong mùa đông.
Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng mà còn hỗ trợ đẩy lùi lo âu. Dù nhu cầu của mỗi người là khác nhau, trung bình người trưởng thành cần ngủ đủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm.
Vào mùa đông, nhiều người tin trời lạnh sẽ ngủ ngon hơn. Tuy nhiên thực tế lại trái ngược khi nhiệt độ ngoài trời càng giảm, không ít người lại càng mất ngủ , khó đi vào giấc ngủ hơn. Tiến sỹ Gareth Nye, giảng viên Y Khoa tại Đại học Salford, Anh cho biết sai lầm lớn nhất mà nhiều người thường mắc phải chính là để phòng ngủ quá nóng.
Thoạt nghe có vẻ hợp lý khi bật điều hòa nóng, lò sưởi để chống chọi với cái lạnh tê tái, nhưng thực tế việc này lại phản tác dụng. Tiến sỹ Nye giải thích: "Một phần của quá trình đi vào giấc ngủ sâu là sự sụt giảm nhiệt độ của cơ thể. Nhiệt độ phòng mát mẻ thường có lợi cho giấc ngủ hơn. Ngược lại, khi phòng ngủ quá nóng, cơ thể sẽ khó hạ nhiệt, làm gián đoạn tín hiệu 'đã đến giờ đi ngủ' được gửi đến não bộ".
Căn phòng quá nóng lúc đi ngủ có thể khiến bạn thức giấc vào rạng sáng trong tình trạng nóng bức, vã mồ hôi hoặc bồn chồn khó chịu. Bởi lẽ cả đêm hôm trước, cơ thể phải gồng mình điều chỉnh thân nhiệt liên tục.
Bà Phoebe Street, chuyên gia về giấc ngủ tại Anh, cho rằng duy trì phòng ngủ ở mức 16 - 18ºC là lý tưởng nhất. Thay vì làm nóng cả căn phòng suốt đêm, mỗi người nên tập trung làm ấm chính chiếc giường của mình để ngủ ngon hơn .
"Sử dụng túi chườm nóng đặt dưới chăn một lúc trước khi ngủ hoặc mặc đồ ngủ dài tay bằng chất liệu thoáng khí sẽ giúp bạn ngủ ngon mà không bị nóng bức, khó chịu", bà Street chia sẻ.
Bên cạnh đó, Tiến sỹ Nye cũng nhấn mạnh vai trò của lòng bàn tay và bàn chân trong việc điều tiết giấc ngủ. Khi bàn chân ấm lên, các mạch máu sẽ giãn ra. Điều này giúp cơ thể giải phóng và hạ nhiệt độ tốt hơn.
Dẫn chứng từ một nghiên cứu năm 2018, vị tiến sỹ cho biết những người đi tất khi ngủ thường vào giấc nhanh hơn khoảng 7 phút, ngủ sâu hơn và ít bị thức giấc giữa chừng hơn so với những người để chân trần.
Tiến sỹ Nye giải thích thêm: "Cơ chế rất đơn giản; bàn chân ấm giúp giãn mạch máu, từ đó cơ thể ổn định nhiệt độ tốt hơn. Tất rộng rãi làm từ sợi tự nhiên là tốt nhất. Bất cứ thứ gì bó sát đều làm giảm lưu thông máu, gây ra tác dụng ngược lại".
Thanh niên 26 tuổi suy thận phải chạy thận, không tin mình mắc bệnh vì vẫn thấy cơ thể bình thườngSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Bỗng dưng phát hiện suy thận giai đoạn cuối khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều người rơi vào cảnh “không kịp trở tay".
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn cà chua sống mỗi ngày?Sống khỏe - 11 giờ trước
Cà chua giàu vitamin, ít calo nhưng nếu ăn sống thường xuyên, đặc biệt khi bụng yếu, loại quả quen thuộc này có thể gây rối loạn tiêu hóa.
Mắc ung thư gan nhưng tự uống thuốc rối loạn dạ dày, người đàn ông 52 tuổi hối hận muộn màngSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, bỏ lỡ cơ hội điều trị vì nhầm cơn đau âm ỉ kéo dài là rối loạn dạ dày, tự uống thuốc suốt nhiều tuần mà không đi khám.
3 bất thường ở cổ cảnh báo ung thư, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tứcSống khỏe - 14 giờ trước
Phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là vũ khí hiệu quả nhất trong phòng bệnh ung thư, do vậy cần chú ý những dấu hiệu bất thường như ở cổ dưới đây.
Ngồi văn phòng 10 tiếng/ngày, nhiều người 30 tuổi đã thoát vị đĩa đệmSống khỏe - 16 giờ trước
Thoát vị đĩa đệm âm thầm tấn công người trẻ khi nhiều nhân viên văn phòng ngồi lì trước màn hình 8–10 tiếng mỗi ngày.
Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Dù có dấu hiệu cảnh báo trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành.
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩmSống khỏe - 1 ngày trước
Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ýSống khỏe - 1 ngày trước
Nha đam từ lâu đã được biết đến như một nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đặc biệt trong các món ăn và thức uống giải nhiệt.
Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitaminSống khỏe - 1 ngày trước
Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…
7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.
7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ănSống khỏe
GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.