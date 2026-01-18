3 bất thường ở cổ cảnh báo ung thư, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức
Phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là vũ khí hiệu quả nhất trong phòng bệnh ung thư, do vậy cần chú ý những dấu hiệu bất thường như ở cổ dưới đây.
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Toàn (Phòng khám Tai Mũi Họng Đông Đô), thực tế ung thư có nhiều phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch. Tuy nhiên, y học hiện đại đều thống nhất rằng, phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là “vũ khí” hiệu quả nhất, giúp giảm chi phí điều trị, nâng cao cơ hội sống và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Một số dấu hiệu bất thường trên cơ thể có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý nghiêm trọng, trong đó vùng cổ, nơi tập trung nhiều hạch bạch huyết, tuyến giáp và các cấu trúc quan trọng thường phản ánh khá rõ những thay đổi bên trong cơ thể.
Xuất hiện khối u hoặc hạch bất thường ở cổ
Ung thư là tình trạng tế bào tăng sinh mất kiểm soát, vì vậy nhiều loại ung thư có thể biểu hiện bằng các khối u hoặc hạch to lên bất thường.
Nếu bạn sờ thấy ở cổ một khối cứng, không đau, kích thước tăng dần, bờ không rõ, khó di động dưới da và tồn tại trên 2 - 3 tuần không xẹp, cần đặc biệt lưu ý. Đây có thể là hạch bạch huyết phản ứng, u tuyến giáp, u lành tính, nhưng cũng có khả năng liên quan đến ung thư vùng đầu, cổ hoặc ung thư di căn.
Trong trường hợp này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết nhằm xác định bản chất khối u, tránh tự suy đoán hoặc bỏ qua.
Thay đổi màu da vùng cổ
Một số người nhận thấy vùng cổ sẫm màu bất thường và lo lắng đó là dấu hiệu ung thư. Trên thực tế, da sẫm màu ở cổ thường liên quan nhiều hơn đến rối loạn chuyển hóa, như đề kháng insulin, béo phì, tiểu đường (gọi là gai đen), chứ không phải là dấu hiệu đặc hiệu của ung thư.
Tuy nhiên, nếu vùng da cổ thay đổi nhanh, kèm theo sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nổi hạch bất thường, người bệnh vẫn nên đi khám để loại trừ các bệnh lý nền nghiêm trọng.
Nổi hạch kèm đau, khàn tiếng, khó nuốt
Khi các khối bất thường ở cổ phát triển lớn, chúng có thể chèn ép các cấu trúc xung quanh, gây ra những biểu hiện như khàn tiếng kéo dài, cảm giác vướng, khó nuốt, đau vùng cổ hoặc lan lên tai, hàm, thở khó, tức ngực.
Những triệu chứng này không chỉ gặp trong ung thư mà còn xuất hiện ở viêm nhiễm, bệnh tuyến giáp hoặc bệnh tai mũi họng. Tuy nhiên, nếu kéo dài trên 2 - 3 tuần, đặc biệt ở người trung niên, người hút thuốc, uống rượu hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư, cần được kiểm tra sớm.
Cách phòng tránh ung thư
Theo bác sĩ Nguyễn Đình Toàn (Phòng khám Tai Mũi Họng Đông Đô), nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ lớn ung thư có thể phòng ngừa hoặc phát hiện sớm nếu thay đổi lối sống và thực hiện tầm soát đúng cách. Người trưởng thành, đặc biệt từ 40 tuổi trở lên, nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần.
Những người có yếu tố nguy cơ cao (gia đình có người mắc ung thư, có tổn thương tiền ung thư, hút thuốc lá lâu năm…) nên thực hiện các chương trình tầm soát chuyên biệt như: ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, gan, phổi…
Chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học
Chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới ung thư. Nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, nướng cháy, thịt đỏ, rượu bia… làm tăng nguy cơ ung thư.
Ngược lại, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế muối, đường, chất béo xấu, kết hợp vận động thường xuyên sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.
Giữ tinh thần cân bằng
Căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, làm việc quá sức không trực tiếp gây ung thư, nhưng làm suy giảm hệ miễn dịch và khả năng tự điều chỉnh của cơ thể. Một tinh thần ổn định, biết nghỉ ngơi, chia sẻ cảm xúc, duy trì các mối quan hệ tích cực giúp cơ thể khỏe mạnh hơn trước bệnh tật.
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn cà chua sống mỗi ngày?Sống khỏe - 59 phút trước
Cà chua giàu vitamin, ít calo nhưng nếu ăn sống thường xuyên, đặc biệt khi bụng yếu, loại quả quen thuộc này có thể gây rối loạn tiêu hóa.
Mắc ung thư gan nhưng tự uống thuốc rối loạn dạ dày, người đàn ông 52 tuổi hối hận muộn màngSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, bỏ lỡ cơ hội điều trị vì nhầm cơn đau âm ỉ kéo dài là rối loạn dạ dày, tự uống thuốc suốt nhiều tuần mà không đi khám.
Ngồi văn phòng 10 tiếng/ngày, nhiều người 30 tuổi đã thoát vị đĩa đệmSống khỏe - 5 giờ trước
Thoát vị đĩa đệm âm thầm tấn công người trẻ khi nhiều nhân viên văn phòng ngồi lì trước màn hình 8–10 tiếng mỗi ngày.
Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớmSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Dù có dấu hiệu cảnh báo trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành.
Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩmSống khỏe - 20 giờ trước
Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.
Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ýSống khỏe - 23 giờ trước
Nha đam từ lâu đã được biết đến như một nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đặc biệt trong các món ăn và thức uống giải nhiệt.
Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitaminSống khỏe - 1 ngày trước
Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…
7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.
Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sốngSống khỏe - 1 ngày trước
Ngày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.
Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnhSống khỏe - 1 ngày trước
Tôi là một trong những người đã phải trả giá vì sự chủ quan khi dùng kháng sinh.
Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'Bệnh thường gặp
GĐXH - Mất ngủ kéo dài không chỉ do stress mà còn liên quan đến ăn uống. 8 loại trái cây quen thuộc được ví như thuốc ngủ tự nhiên, giúp bạn có được giấc ngủ yên bình.