3 bất thường ở cổ cảnh báo ung thư, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Toàn (Phòng khám Tai Mũi Họng Đông Đô), thực tế ung thư có nhiều phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch. Tuy nhiên, y học hiện đại đều thống nhất rằng, phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là “vũ khí” hiệu quả nhất, giúp giảm chi phí điều trị, nâng cao cơ hội sống và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Một số dấu hiệu bất thường trên cơ thể có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý nghiêm trọng, trong đó vùng cổ, nơi tập trung nhiều hạch bạch huyết, tuyến giáp và các cấu trúc quan trọng thường phản ánh khá rõ những thay đổi bên trong cơ thể.

Xuất hiện khối u hoặc hạch bất thường ở cổ

Ung thư là tình trạng tế bào tăng sinh mất kiểm soát, vì vậy nhiều loại ung thư có thể biểu hiện bằng các khối u hoặc hạch to lên bất thường.

Nếu bạn sờ thấy ở cổ một khối cứng, không đau, kích thước tăng dần, bờ không rõ, khó di động dưới da và tồn tại trên 2 - 3 tuần không xẹp, cần đặc biệt lưu ý. Đây có thể là hạch bạch huyết phản ứng, u tuyến giáp, u lành tính, nhưng cũng có khả năng liên quan đến ung thư vùng đầu, cổ hoặc ung thư di căn.

Trong trường hợp này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết nhằm xác định bản chất khối u, tránh tự suy đoán hoặc bỏ qua.

Thay đổi màu da vùng cổ

Một số người nhận thấy vùng cổ sẫm màu bất thường và lo lắng đó là dấu hiệu ung thư. Trên thực tế, da sẫm màu ở cổ thường liên quan nhiều hơn đến rối loạn chuyển hóa, như đề kháng insulin, béo phì, tiểu đường (gọi là gai đen), chứ không phải là dấu hiệu đặc hiệu của ung thư.

Tuy nhiên, nếu vùng da cổ thay đổi nhanh, kèm theo sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nổi hạch bất thường, người bệnh vẫn nên đi khám để loại trừ các bệnh lý nền nghiêm trọng.

Nổi hạch kèm đau, khàn tiếng, khó nuốt

Khi các khối bất thường ở cổ phát triển lớn, chúng có thể chèn ép các cấu trúc xung quanh, gây ra những biểu hiện như khàn tiếng kéo dài, cảm giác vướng, khó nuốt, đau vùng cổ hoặc lan lên tai, hàm, thở khó, tức ngực.

Những triệu chứng này không chỉ gặp trong ung thư mà còn xuất hiện ở viêm nhiễm, bệnh tuyến giáp hoặc bệnh tai mũi họng. Tuy nhiên, nếu kéo dài trên 2 - 3 tuần, đặc biệt ở người trung niên, người hút thuốc, uống rượu hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư, cần được kiểm tra sớm.

Cách phòng tránh ung thư

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Toàn (Phòng khám Tai Mũi Họng Đông Đô), nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ lớn ung thư có thể phòng ngừa hoặc phát hiện sớm nếu thay đổi lối sống và thực hiện tầm soát đúng cách. Người trưởng thành, đặc biệt từ 40 tuổi trở lên, nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần.

Những người có yếu tố nguy cơ cao (gia đình có người mắc ung thư, có tổn thương tiền ung thư, hút thuốc lá lâu năm…) nên thực hiện các chương trình tầm soát chuyên biệt như: ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, gan, phổi…

Chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học

Chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới ung thư. Nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, nướng cháy, thịt đỏ, rượu bia… làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngược lại, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế muối, đường, chất béo xấu, kết hợp vận động thường xuyên sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Giữ tinh thần cân bằng

Căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, làm việc quá sức không trực tiếp gây ung thư, nhưng làm suy giảm hệ miễn dịch và khả năng tự điều chỉnh của cơ thể. Một tinh thần ổn định, biết nghỉ ngơi, chia sẻ cảm xúc, duy trì các mối quan hệ tích cực giúp cơ thể khỏe mạnh hơn trước bệnh tật.