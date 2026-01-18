Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

3 bất thường ở cổ cảnh báo ung thư, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức

Chủ nhật, 09:57 18/01/2026 | Sống khỏe

Phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là vũ khí hiệu quả nhất trong phòng bệnh ung thư, do vậy cần chú ý những dấu hiệu bất thường như ở cổ dưới đây.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Toàn (Phòng khám Tai Mũi Họng Đông Đô), thực tế ung thư có nhiều phương pháp điều trị như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, miễn dịch. Tuy nhiên, y học hiện đại đều thống nhất rằng, phát hiện sớm và phòng ngừa vẫn là “vũ khí” hiệu quả nhất, giúp giảm chi phí điều trị, nâng cao cơ hội sống và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Một số dấu hiệu bất thường trên cơ thể có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý nghiêm trọng, trong đó vùng cổ, nơi tập trung nhiều hạch bạch huyết, tuyến giáp và các cấu trúc quan trọng thường phản ánh khá rõ những thay đổi bên trong cơ thể.

Xuất hiện khối u hoặc hạch bất thường ở cổ

Ung thư là tình trạng tế bào tăng sinh mất kiểm soát, vì vậy nhiều loại ung thư có thể biểu hiện bằng các khối u hoặc hạch to lên bất thường.

Nếu bạn sờ thấy ở cổ một khối cứng, không đau, kích thước tăng dần, bờ không rõ, khó di động dưới da và tồn tại trên 2 - 3 tuần không xẹp, cần đặc biệt lưu ý. Đây có thể là hạch bạch huyết phản ứng, u tuyến giáp, u lành tính, nhưng cũng có khả năng liên quan đến ung thư vùng đầu, cổ hoặc ung thư di căn.

Trong trường hợp này, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết nhằm xác định bản chất khối u, tránh tự suy đoán hoặc bỏ qua.

- Ảnh 1.

Xuất hiện khối u hoặc hạch bất thường ở cổ, cần lưu ý.

Thay đổi màu da vùng cổ

Một số người nhận thấy vùng cổ sẫm màu bất thường và lo lắng đó là dấu hiệu ung thư. Trên thực tế, da sẫm màu ở cổ thường liên quan nhiều hơn đến rối loạn chuyển hóa, như đề kháng insulin, béo phì, tiểu đường (gọi là gai đen), chứ không phải là dấu hiệu đặc hiệu của ung thư.

Tuy nhiên, nếu vùng da cổ thay đổi nhanh, kèm theo sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài, nổi hạch bất thường, người bệnh vẫn nên đi khám để loại trừ các bệnh lý nền nghiêm trọng.

Nổi hạch kèm đau, khàn tiếng, khó nuốt

Khi các khối bất thường ở cổ phát triển lớn, chúng có thể chèn ép các cấu trúc xung quanh, gây ra những biểu hiện như khàn tiếng kéo dài, cảm giác vướng, khó nuốt, đau vùng cổ hoặc lan lên tai, hàm, thở khó, tức ngực.

Những triệu chứng này không chỉ gặp trong ung thư mà còn xuất hiện ở viêm nhiễm, bệnh tuyến giáp hoặc bệnh tai mũi họng. Tuy nhiên, nếu kéo dài trên 2 - 3 tuần, đặc biệt ở người trung niên, người hút thuốc, uống rượu hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư, cần được kiểm tra sớm.

Cách phòng tránh ung thư

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Toàn (Phòng khám Tai Mũi Họng Đông Đô), nhiều nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ lớn ung thư có thể phòng ngừa hoặc phát hiện sớm nếu thay đổi lối sống và thực hiện tầm soát đúng cách. Người trưởng thành, đặc biệt từ 40 tuổi trở lên, nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần.

Những người có yếu tố nguy cơ cao (gia đình có người mắc ung thư, có tổn thương tiền ung thư, hút thuốc lá lâu năm…) nên thực hiện các chương trình tầm soát chuyên biệt như: ung thư vú, cổ tử cung, đại trực tràng, gan, phổi…

Chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học

Chế độ ăn uống và sinh hoạt cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới ung thư. Nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán, nướng cháy, thịt đỏ, rượu bia… làm tăng nguy cơ ung thư.

Ngược lại, chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế muối, đường, chất béo xấu, kết hợp vận động thường xuyên sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.

Giữ tinh thần cân bằng

Căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, làm việc quá sức không trực tiếp gây ung thư, nhưng làm suy giảm hệ miễn dịch và khả năng tự điều chỉnh của cơ thể. Một tinh thần ổn định, biết nghỉ ngơi, chia sẻ cảm xúc, duy trì các mối quan hệ tích cực giúp cơ thể khỏe mạnh hơn trước bệnh tật.

Tế bào ung thư "sợ" gì nhất trong mâm cơm nhà bạn: 3 loại rau đang bán rẻ đầy chợ, người Việt nên ăn nhiều hơnTế bào ung thư 'sợ' gì nhất trong mâm cơm nhà bạn: 3 loại rau đang bán rẻ đầy chợ, người Việt nên ăn nhiều hơn

GĐXH - Một chế độ ăn uống khoa học với những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giỏi việc nhưng EQ thấp: Chỉ một bữa tiệc đã đánh mất cơ hội thăng tiến

Giỏi việc nhưng EQ thấp: Chỉ một bữa tiệc đã đánh mất cơ hội thăng tiến

Những 'giới hạn' của 12 cung hoàng đạo nam trong tình yêu

Những 'giới hạn' của 12 cung hoàng đạo nam trong tình yêu

Nghỉ hưu đừng lo nghĩ về điều này: Bí quyết sống nhẹ nhõm của nữ giảng viên

Nghỉ hưu đừng lo nghĩ về điều này: Bí quyết sống nhẹ nhõm của nữ giảng viên

Bị dị nghị vì chăm bố chồng, con dâu nhận lại điều không ngờ trong di chúc

Bị dị nghị vì chăm bố chồng, con dâu nhận lại điều không ngờ trong di chúc

Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soát

Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soát

Cùng chuyên mục

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn cà chua sống mỗi ngày?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn cà chua sống mỗi ngày?

Sống khỏe - 59 phút trước

Cà chua giàu vitamin, ít calo nhưng nếu ăn sống thường xuyên, đặc biệt khi bụng yếu, loại quả quen thuộc này có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Mắc ung thư gan nhưng tự uống thuốc rối loạn dạ dày, người đàn ông 52 tuổi hối hận muộn màng

Mắc ung thư gan nhưng tự uống thuốc rối loạn dạ dày, người đàn ông 52 tuổi hối hận muộn màng

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối, bỏ lỡ cơ hội điều trị vì nhầm cơn đau âm ỉ kéo dài là rối loạn dạ dày, tự uống thuốc suốt nhiều tuần mà không đi khám.

Ngồi văn phòng 10 tiếng/ngày, nhiều người 30 tuổi đã thoát vị đĩa đệm

Ngồi văn phòng 10 tiếng/ngày, nhiều người 30 tuổi đã thoát vị đĩa đệm

Sống khỏe - 5 giờ trước

Thoát vị đĩa đệm âm thầm tấn công người trẻ khi nhiều nhân viên văn phòng ngồi lì trước màn hình 8–10 tiếng mỗi ngày.

Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớm

Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớm

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Dù có dấu hiệu cảnh báo trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành.

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi, yêu cầu tiêu huỷ trên toàn quốc 8 mỹ phẩm

Sống khỏe - 20 giờ trước

Ông Tạ Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ký ban hành Quyết định về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm.

Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ý

Tìm hiểu về nha đam: Công dụng, cách dùng và những điều cần lưu ý

Sống khỏe - 23 giờ trước

Nha đam từ lâu đã được biết đến như một nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong đời sống hằng ngày, đặc biệt trong các món ăn và thức uống giải nhiệt.

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitamin

Uống vitamin cả năm trời vẫn không hiệu quả - có thể bạn đã uống sai: Thời gian tốt nhất trong ngày để dùng từng loại vitamin

Sống khỏe - 1 ngày trước

Nếu dùng vitamin sai, đôi khi có thể gây hại như ngộ độc vi chất, ảnh hưởng gan thận, rối loạn tiêu hóa…

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Với người mắc suy thận, ăn uống không đơn thuần là chuyện dinh dưỡng mà là yếu tố quyết định diễn tiến bệnh.

Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sống

Sau 11 năm chạy thận, con trai được cha hiến thận cứu sống

Sống khỏe - 1 ngày trước

Ngày 16/1, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị mới đây đã tổ chức xuất viện cho bệnh nhân L.Y.T. (SN 1999) – trường hợp ghép thận thứ 3 tại bệnh viện sau gần ba tuần điều trị hậu phẫu.

Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnh

Suýt mất mạng vì tự ý dùng kháng sinh khi bị viêm xoang: Câu chuyện của cô gái hơn 30 tuổi khiến nhiều người thức tỉnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tôi là một trong những người đã phải trả giá vì sự chủ quan khi dùng kháng sinh.

Xem nhiều

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Nằm mãi không ngủ được: 8 loại trái cây quen mặt nhưng được ví như 'thuốc ngủ tự nhiên'

Bệnh thường gặp

GĐXH - Mất ngủ kéo dài không chỉ do stress mà còn liên quan đến ăn uống. 8 loại trái cây quen thuộc được ví như thuốc ngủ tự nhiên, giúp bạn có được giấc ngủ yên bình.

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

7 thực phẩm tưởng tốt cho sức khỏe nhưng người bệnh suy thận không nên ăn

Sống khỏe
Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp
Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại củ ăn mùa đông làm ấm nóng cơ thể, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe
Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top