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Người đẹp Hải Phòng đăng quang Hoa hậu Việt Nam cách đây 24 năm là ai?

Thứ tư, 19:00 03/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Mai Phương - người đẹp quê Hải Phòng đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002. Hiện tại cuộc sống của cô ra sao?

Hoa hậu Mai Phương sau - Ảnh 1.20 năm sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mai Phương Thúy chọn cuộc sống bình lặng ra sao?

GĐXH - Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 trong sự yêu mến của đông đảo khán giả. Sau gần hai thập kỷ kể từ khi giành vương miện, cuộc sống của cô ngày càng bình lặng và kín tiếng hơn.

Với chiều cao 1m69, số đo 3 vòng 84-59-86, Mai Phương (tên đầy đủ Phạm Thị Mai Phương) - cô gái 17 tuổi gốc Hải Phòng đã giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2002. Lúc ấy, Mai Phương đang học chuyên Lý, trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Phú.

Gương mặt trong sáng, vóc dáng đẹp, thí sinh Mai Phương đã trở thành gương mặt sáng tại Miss World 2003. Kết quả chung cuộc cô dừng ở Top 20 và là mỹ nhân đầu tiên của Việt Nam "đem chuông đi đánh xứ người" thành công.

Hoa hậu Mai Phương sau - Ảnh 2.

Hoa hậu Mai Phương khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong thời gian giữ vương miện Hoa hậu, người đẹp Hải Phòng tùng khiến dư luận xôn xao. Theo nhà thơ Dương Kỳ Anh chia sẻ trong cuốn "Hoa hậu Việt Nam những điều chưa biết": "Hôm ấy là tối thứ Bảy (9/8/2003) một cán bộ lãnh đạo của báo nhận được điện thoại của ông Phạm Thành Hưng, bố của Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương thông báo con gái ông bị mất tích".

Sự kiện này ngay lập tức khiến làng giải trí Việt khi đó xôn xao. Trong cuộc trả lời báo Tiền Phong sau khi Mai Phương trở về nhà được một ngày, Mai Phương cho biết cô bỏ đi chơi là do những ngày ôn luyện để đi du học quá căng thẳng và muốn thư giãn…

Hoa hậu Mai Phương sau - Ảnh 3.
Hoa hậu Mai Phương sau - Ảnh 4.

Hoa hậu Mai Phương trong một sự kiện Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: BTC

Cô ở Tuần Châu với một người bạn tên là Nguyễn Ngọc Dung, một thí sinh người Hải Phòng tham dự chung kết Sao Mai (tổ chức ở Tuần Châu - Quảng Ninh), chứ không phải bị mất tích.

Sau đó, cô sang Anh du học kết thúc những tháng ngày hào quang với vương miện của mình. Lúc bấy giờ, nhiều người nuối tiếc cho Mai Phương khi cô không tham gia showbiz. Tuy nhiên, là một cô gái thông minh, giỏi giang, Mai Phương cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Người đẹp quyết định dừng bước và xác định học tập để trở về Hải Phòng làm công việc yêu thích của mình.

Khi học xong ở Anh, Mai Phương trở về Việt Nam, cô công tác trong ngành Hải quan và đến năm 2008, người đẹp kết hôn cùng bạn trai lâu năm. Theo nguồn tin thân cận Mai Phương đã yêu bạn trai được 8 năm và người này làm trong lực lượng vũ trang.

Hoa hậu Mai Phương sau - Ảnh 5.
Hoa hậu Mai Phương sau - Ảnh 6.

Hoa hậu Mai Phương trong trang phục của NTK Minh Châu. Hình ảnh được NTK Minh Châu chia sẻ trên trang cá nhân vào năm 2025.

Đám cưới của Mai Phương lúc ấy được tổ chức cực kỳ hoành tráng nhưng lại không có sự xuất hiện có báo giới. Vậy nên, hình ảnh gia đình cô được giấu kín cho đến tận bây giờ. Bắt đầu từ đây, Mai Phương tập trung cho công việc và vun vén tổ ấm riêng của mình. Cô đã có 2 con trai và hài lòng với những gì đang có trong cuộc sống.

Cách đây ít năm năm, bất ngờ Mai Phương có bộ hình áo dài vô cùng xinh đẹp và sang trọng. Được biết, vì quý mến NTK nên cô mới chụp bộ ảnh, còn với Mai Phương, cô không có ham muốn lấn sân vào làng giải trí. Cô thích cuộc sống của một Hoa hậu bị "mất tích hơn".

Hoa hậu Mai Phương sau - Ảnh 7.

Hoa hậu Mai Phương vẫn giữ được sắc vóc đẹp sau 24 năm đăng quang.

Khi nói về lựa chọn trong cuộc sống của mình, Hoa hậu Việt Nam 2002 trải lòng: "Tôi quan niệm, tổ ấm phải vững chắc đã, rồi bản thân mới có thể nghĩ đến những ước mơ cá nhân. Nếu bỏ bê chồng con để tham gia các hoạt động bề nổi, nhỡ may, khi quay đầu nhìn lại, sự bình yên ấy không còn, gia đình tan vỡ thì sao… Tôi không bao giờ muốn điều đó xảy ra với mình".

Chính vì vậy nên người đẹp mới rời xa ánh hào quang, rời xa showbiz và làm một cán bộ Hải quan yêu nghề. Người đẹp đã chia sẻ về những điều ấy: "Tôi nghĩ, hạnh phúc chính là bản thân mình xác định cần gì và bằng lòng với những gì mình có".

Hoa hậu Mai Phương sau - Ảnh 8.Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền nỗ lực học tập, giữ gìn cuộc sống bình yên

GĐXH - Sau 22 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiện chuyên tâm vào công việc giảng dạy và tập trung hoàn thiện bản thân. Cô cũng kín tiếng về cuộc sống riêng tư.

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