8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025

1. Đại học Quốc gia sẽ do Bộ GD&ĐT quản lý trực tiếp

Chính phủ ban hành Nghị định 201/2025/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Quốc gia.

Theo đó, tại Điều 2 Nghị định này quy định về vị trí và chức năng của Đại học Quốc gia như sau:

Đại học Quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ GD&ĐT quản lý, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng và sử dụng con dấu có hình Quốc huy.

Đại học Quốc gia có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; có một số lĩnh vực đào tạo dẫn đầu trong nước và được xếp hạng cao trên thế giới.

Đại học Quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các cấp nơi đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định của pháp luật.

Nghị định 201/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2025.

2. Yêu cầu mới đối với người học lái xe

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Theo Điều 13 Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về yêu cầu đối với người học lái xe từ ngày 1/9/2025 như sau:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

- Người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

+ Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 02 năm trở lên;

+ Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 03 năm trở lên.

- Người đã có giấy phép lái xe hạng B chuyển số tự động được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng B chuyển số cơ khí (số sàn), người đã có giấy phép lái xe hạng B được đăng ký học để cấp mới giấy phép lái xe hạng C1 theo quy định tại Điều 6 Thông tư 14; hồ sơ của người học lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 14.

Từ ngày 1/9/2025, Thông tư 14/2025/TT-BXD chính thức có hiệu lực trong đó quy định về yêu cầu đối với người học lái xe. Ảnh minh họa: TL

3. Phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông

Thông tư 13/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông.

Theo đó, quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Luật Viễn thông 2023 trừ trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định 133/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc phân cấp thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép viễn thông được quy định như sau:

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho Cục Viễn thông thực hiện cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các giấy phép viễn thông như sau:

- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 133/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng không sử dụng băng tần số vô tuyến điện trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định Nghị định 133/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông.

- Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng.

Phân cấp thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông như sau:

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp cho Cục Viễn thông thực hiện việc yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp được Cục Viễn thông cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông, tiếp nhận thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông.

Thông tư 13/2025/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 1/9/2025.

4 . Áp dụng nhiều quy chuẩn mới về nước thải

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Theo Thông tư 05/2025/TT-BTNMT, các loại hình kinh doanh, dịch vụ phát sinh nước thải được quản lý như nước thải sinh hoạt gồm: Dịch vụ lưu trú và ăn uống; Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự; ký túc xá học sinh, sinh viên.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Theo Thông tư 06/2025/TT-BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp quy định giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Thông tư 04/2025/TT-BTNMT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. Đáng chú ý, Nước thải chăn nuôi khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng quy định của chủ đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung hoặc quy định của chính quyền địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã ban hành Thông tư 41/2025/TT-BNNMT hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường áp dụng từ ngày 1/9/2025.

5. Áp dụng quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học

Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 222/2025/NĐ-CP, cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam được:

- Dạy và học một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài

- Hoặc một số nội dung của một số môn học, hoạt động giáo dục bằng tiếng nước ngoài.

Ưu tiên đối với các môn học thuộc các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học;

Điều 5 Nghị định này cũng quy định người dạy phải có trình độ chuyên môn và năng lực ngoại ngữ tối thiểu theo quy định.

Người học tham gia học bằng tiếng nước ngoài trên tinh thần tự nguyện và có thể được kiểm tra đầu vào.

Nghị định 222/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/9/2025.

Theo Nghị định 222/2025/NĐ-CP, người dạy phải có trình độ chuyên môn và năng lực ngoại ngữ tối thiểu theo quy định. Ảnh minh họa: TL



6. Bổ sung chế tài xử lý vi phạm an ninh mạng, quản lý sản phẩm, dịch vụ mật mã

Nghị định 211/2025/NĐ-CP đã bổ sung Điều 93a Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về vi phạm quy định về kinh doanh trong lĩnh vực mật mã dân sự. Đáng chú ý là mức phạt đối với các hành vi như:

- Phạt tiền 30 - 40 triệu đồng: không làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi thay đổi tên, thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Phạt tiền từ 40 - 50 triệu: Không duy trì một trong các điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

- Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi cung cấp thông tin không chính xác để được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

Với các hành vi kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự mà không có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự tùy theo giá trị hàng hóa quy định sẽ bị phạt từ 50 - 180 triệu đồng.

Nghị định 211/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 9/9/2025.

7. Quy định về chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ công trình quốc phòng

- Trường hợp được hưởng phụ cấp

Theo Điều 8 Nghị định 213/2025/NĐ-CP, các lực lượng sau sẽ được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc với hệ số 0,2

(1) Lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự Nhóm đặc biệt.

(2) Lực lượng bảo vệ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

(3) Lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng Nhóm I loại A không niêm cất, lấp phủ.

Ngoài ra trường hợp (1), (3) được hưởng 10% phụ cấp đặc thù quân sự khi làm nhiệm vụ bảo quản công trình.

Nghị định này có hiệu lực từ 15/9/2025.

8. Không được đặt tên tài khoản mạng xã hội trùng với tên cơ quan trong Bộ Quốc phòng

Theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư 81/2025/TT-BQP quy định:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được đặt tên tài khoản mạng xã hội giống hoặc trùng tên cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, cơ quan khác trong Bộ Quốc phòng hoặc có những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, cơ quan khác trong Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khi tham gia cung cấp và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội có trách nhiệm:

- Tìm hiểu, tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng mạng xã hội trước khi đăng ký tham gia.

- Không sử dụng các thông tin liên quan đến cơ quan, đơn vị khi đăng ký thiết lập tài khoản mạng xã hội;

- Chỉ chia sẻ các thông tin có nguồn gốc chính thống, tin cậy; không đăng tải, chia sẻ thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước...

Thông tư 81/2025/TT-BQP có hiệu lực từ 15/9/2025.