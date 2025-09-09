3 con giáp hứng mưa tài lộc từ hôm nay
GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới của 12 con giáp đến 14/9/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 3 con giáp dưới đây sẽ hứng mưa tài lộc.
1. Con giáp Sửu
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 8 - 14/9/2025, con giáp Sửu nhờ được sao Tử Vi chiếu mệnh nên mang tới nguồn năng lượng tích cực. Những khó khăn trong công việc của con giáp Sửu được tháo gỡ, mở ra những cơ hội tiềm ẩn. Đây là thời điểm, bạn khám phá và phát triển những kỹ năng mới. Việc hoàn thành tốt những nhiệm vụ này không chỉ giúp bạn bổ sung kinh nghiệm mà còn tạo tiền đề cho những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp.
Về tài lộc của tuổi Sửu trong tuần này đặc biệt mạnh mẽ. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội, kinh doanh dễ tăng doanh số nhờ vào kỹ năng giao tiếp của mình.
Chuyện tình cảm của con giáp Sửu cũng rất tốt. Những người độc thân hãy mở lòng trò chuyện với bạn bè, chia sẻ những mong muốn về một mối quan hệ lý tưởng. Điều này sẽ giúp bạn xác định rõ hơn về hình mẫu người bạn đời, tránh những lựa chọn sai lầm. Các cặp đôi có thể "hâm nóng" tình cảm bằng cách cùng nhau khám phá địa điểm du lịch mới hay đơn giản cùng nhau thưởng thức các món ngon.
2. Con giáp Tỵ
Tuần này, con giáp Tỵ cũng là một trong những con giáp may mắn được sao Thái Âm chiếu mệnh, mang tới những điều tốt lành. Vận trình sự nghiệp và tài lộc đều khởi sắc, hứa hẹn đạt được những thành công vật chất ngoài mong đợi. Đây là thời điểm tốt để con giáp Tỵ phát triển bản thân, gặt hái thành quả.
Công việc trong tuần này nhìn chung khá thuận lợi. Bạn sẽ tìm thấy những đối tác tài năng, không chỉ san sẻ khối lượng công việc mà còn đưa ra những lời khuyên hữu ích, giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Đường tình duyên của con giáp Tỵ khởi sắc. Các cặp đôi có thể tham gia các buổi họp mặt gia đình và bạn bè, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Sự ấm áp này không chỉ giúp tình cảm của con giáp Tỵ thêm bền chặt mà còn thể hiện sự cam kết của bạn đối với mối quan hệ.
3. Con giáp Mùi
Nhờ được sao Thái Dương chiếu mệnh, dự báo đây sẽ là một tuần đầy may mắn và thành công với con giáp Mùi. Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân trong công việc và cuộc sống. Con giáp Mùi có sự gia tăng đột phá về danh tiếng. Với kỹ năng, sự chăm chỉ của mình, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành các công việc cần giải quyết. Thành tích này giúp bạn nhận được lời khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp.
Tài chính của con giáp Mùi cũng cực kỳ khởi sắc, các kế hoạch đầu tư mang lại lợi nhuận đáng kể. Tình cảm của người tuổi Mùi tuần này nở rộ. Thái độ hài hước và chân thành của bạn sẽ thu hút mọi người và sẽ có người chủ động đặt mối quan hệ với bạn. Các cặp đôi có thể tìm lại những cảm xúc lãng mạn như thuở ban đầu, giúp tình yêu thêm sâu sắc.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
