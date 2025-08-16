Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 18/8 - 24/8 giúp gia chủ đón may mắn, tài lộc vào nhà
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 18/8 - 24/8, chuyên gia phong thủy khuyên các gia chủ nên tham khảo những điều dưới đây để đón may mắn, tài lộc vào nhà.
1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 18/8/2025
Âm lịch: 25/06 nhuận năm 2025, tức ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, mọi người có thể tham khảo khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành vào giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường
+ Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Mùi; tức Can Chi tương đồng (Thổ), là ngày tốt. Theo chuyên gia, ngày này khởi công tạo tác trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất, làm ruộng…
Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.
Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.
Trong ngày 18/8, chuyên gia khuyên mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Đông Bắc, hướng Nam để có nhiều may mắn, tài lộc; cần tránh xuất hành hướng Đông.
2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 19/8/2025
Âm lịch: 26/06 nhuận năm 2025, tức ngày Canh Thân, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:
+ Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ
+ Tân Tỵ (9h-11h): Bảo Quang
+ Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường
Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Thân; tức Can Chi tương đồng (Kim), là ngày cát.
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.
Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 19/8, mọi người nên lựa chọn là hướng Tây Bắc và Tây Nam để mang lại may mắn, tiền tài; tránh xuất hành hướng Đông Nam.
3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 20/8/2025
Âm lịch: 27/06 nhuận năm 2025, tức ngày Tân Dậu, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo:
+ Canh Dần (3h-5h): Thanh Long
+ Tân Mão (5h-7h): Minh Đường
+ Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ
+ Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang
Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Dậu; tức Can Chi tương đồng (Kim), là ngày tốt.
Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.
Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.
Hướng xuất hành tốt trong ngày 20/8 là hướng Tây Nam. Đây là một ngày tốt, mọi người có thể tiến hành các công việc đều thuận lợi như: xây cất lầu gác, chôn cất, cưới gả, xuất hành...
4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 21/8/2025
Âm lịch: 28/06 nhuận năm 2025, tức ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành trong ngày 21/8 có thể tham khảo:
+ Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh
+ Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long
+ Ất Tị (9h-11h): Minh Đường
+ Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ
Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tuất; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy), là ngày xấu. Tuy vậy, để hóa giải và thực hiện các việc được suôn sẻ, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Nam và hướng Tây; tránh xuất hành hướng Đông Nam.
5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 22/8/2025
Âm lịch: 29/06 nhuận năm 2025, tức ngày Quý Hợi, tháng Quý Mùi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày có thể tham khảo để động thổ, khai trương, xuất hành là:
+ Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh
+ Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long
+ Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường
Hướng xuất hành mọi người nên chọn trong ngày 22/8 là hướng Đông Nam và Tây Bắc để đem lại nhiều may mắn, tài lộc.
6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 23/8/2025
Âm lịch: 01/07/2025, tức ngày Giáp Tý, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo trong ngày 23/8:
+ Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường
+ Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh
+ Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long
Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Tý; tức Chi sinh Can (Thủy, Mộc), là ngày tốt.
Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.
Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.
Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, trong ngày này có Sao Đê Đại Hung. Không có việc gì tốt khi xuất hiện sao này nên nếu tiến hành các công việc trọng đại, mọi người nên chọn sang ngày khác.
Để thực hiện các công việc và đi lại may mắn, có nhiều tài lộc, trong ngày nên chọn hướng xuất hành tốt là hướng Đông Bắc và Đông Nam.
7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 24/8/2025
Âm lịch: 02/07/2025, tức ngày Ất Sửu, tháng Giáp Thân, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày là:
+ Mậu Dần (3h-5h): Kim Quỹ
+ Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang
+ Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường
+ Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh
Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Sửu; tức Can khắc Chi (Mộc, Thổ), là ngày bình thường. Trong ngày, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt là Tây Bắc và Đông Nam để mang lại may mắn, tài lộc.
Vào ngày này, khởi công mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
