4 dấu hiệu đậu phụ 'có vấn đề', rẻ mấy cũng KHÔNG MUA
Đậu phụ là thực phẩm rẻ, nhưng sức khỏe thì không rẻ. Chỉ cần bỏ qua vài miếng đậu giá thấp nhưng kém chất lượng, bạn đã tránh được nhiều rủi ro không đáng có cho bữa ăn gia đình.
Đậu phụ là món quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt vì rẻ, dễ ăn và được xem là lành tính. Tuy nhiên, không phải miếng đậu nào ngoài chợ cũng an toàn như vẻ ngoài trắng trẻo của nó. Thực tế, nếu để ý kỹ, đậu phụ kém chất lượng thường lộ ra những dấu hiệu rất rõ. Vấn đề là nhiều người vì ham rẻ hoặc quá quen tay mua mà vô tình bỏ qua. Dưới đây là 4 dấu hiệu phổ biến nhất cho thấy đậu phụ “có vấn đề”, dù giá rẻ đến đâu cũng nên cân nhắc lại.
1. Đậu phụ trắng tinh bất thường, nhìn "vô hồn"
Đậu phụ truyền thống làm từ đậu nành thường có màu trắng ngà hoặc hơi ngả vàng, bề mặt không quá bóng. Nếu thấy miếng đậu trắng bệch, trắng đều từ trong ra ngoài, nhìn có cảm giác “nhựa nhựa” thì cần thận trọng.
Nhiều người lầm tưởng đậu càng trắng càng sạch, nhưng thực tế, màu trắng tinh bất thường có thể đến từ việc sử dụng phụ gia hoặc chất xử lý để làm đậu nhìn bắt mắt hơn, bảo quản lâu hơn. Loại đậu này thường nhìn đẹp nhưng ăn nhạt, thiếu mùi thơm tự nhiên của đậu nành.
2. Sờ vào thấy quá cứng hoặc đàn hồi lạ
Đậu phụ ngon khi cầm lên sẽ mềm vừa phải, bóp nhẹ có độ đàn hồi tự nhiên và dễ vỡ nếu dùng lực mạnh. Nếu miếng đậu cứng bất thường, bóp không vỡ, thậm chí có cảm giác dai, đó là dấu hiệu không ổn. Đặc biệt, có loại đậu phụ khi ấn tay vào, bề mặt lõm xuống nhưng bật lại rất nhanh, giống cao su. Đây thường là đậu đã bị can thiệp trong quá trình sản xuất để giữ form lâu, không đúng với kết cấu tự nhiên của đậu phụ truyền thống.
3. Ngâm nước lâu nhưng nước vẫn trong veo
Đậu phụ ngoài chợ thường được ngâm trong khay nước để giữ ẩm. Với đậu làm trong ngày, sau một thời gian ngâm, nước sẽ hơi đục, có mùi đậu rất nhẹ. Nếu thấy đậu ngâm cả buổi mà nước vẫn trong veo, không mùi, thậm chí lạnh bất thường, thì nên đặt dấu hỏi. Nước quá trong có thể là do đậu đã được xử lý để hạn chế phân hủy tự nhiên. Đây không phải là dấu hiệu của sự tươi mới, mà ngược lại, cho thấy đậu không “sống” theo cách tự nhiên của thực phẩm tươi.
4. Mùi lạ, không giống mùi đậu nành
Đậu phụ ngon có mùi rất nhẹ, thanh, gần như không mùi nếu còn tươi. Khi đậu có mùi chua, hăng, hoặc mùi lạ khó tả, kể cả khi chưa bị nhớt hay nát, thì tốt nhất nên bỏ qua. Nhiều người nghĩ chỉ cần rán kỹ hoặc nấu sôi là an toàn, nhưng mùi lạ thường là dấu hiệu đậu đã xuống chất hoặc bảo quản không đúng cách. Với những món ăn đơn giản như đậu phụ, nguyên liệu không ổn thì nấu cách nào cũng khó cứu.
Đi chợ thông minh: Đừng để giá rẻ dẫn lối
Đậu phụ là thực phẩm rẻ, nhưng rẻ không đồng nghĩa với chấp nhận mọi rủi ro. Khi đi chợ, nên ưu tiên mua đậu ở những sạp quen, bán buổi sáng, đậu còn nguyên khối, chưa cắt sẵn quá lâu. Quan sát màu sắc, sờ tay và để ý mùi là những bước đơn giản nhưng giúp tránh mua nhầm đậu kém chất lượng.
Cuối cùng, với những thực phẩm ăn hằng ngày như đậu phụ, an toàn quan trọng hơn vài nghìn đồng chênh lệch. Nếu thấy một trong 4 dấu hiệu trên, tốt nhất là quay đi, vì sức khỏe của cả gia đình không đáng để đánh đổi bằng sự rẻ trước mắt.
