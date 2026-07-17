'Thanh âm vượt đại dương': Phim điện ảnh Nhà nước đầu tiên được chiếu thương mại

Tối 16/7, tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) ra mắt phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương". Sự kiện không chỉ là màn chào sân của một dự án nghệ thuật được thai nghén 10 năm mà còn mở ra hành trình mới đưa phim phục vụ nhiệm vụ chính trị đến gần hơn với công chúng tại các rạp chiếu thương mại.

Phim là dự án điện ảnh do Nhà nước đặt hàng, Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất và do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, bộ phim được xây dựng từ kịch bản của biên kịch Đào Thùy Trang.

Ê kíp phim "Thanh âm vượt đại dương".

Tác giả đã dành gần 10 năm nghiên cứu tư liệu và hoàn thiện kịch bản, với thời lượng 116 phút (phân loại T13), bộ phim tái hiện chân thực cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945 - 1954. Xen giữa những mất mát và hy sinh là hình ảnh những con người vẫn giữ vững niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, đoàn kết vượt qua nghịch cảnh và nuôi dưỡng khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc.

Phim có sự tham gia của các nghệ sĩ như: NSND Bùi Bài Bình (vai lão Bùi), NSƯT Đặng Tất Bình, bên cạnh diễn viên trẻ Thùy Dương (vai Tâm/Mây), Quang Thuận (vai Duy) và trùm phản diện Vĩnh Xương (vai Sec Cut). Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên nước ngoài như Maurise Nash (vai Chúa đảo), Martin Kruger (vai cai ngục Gary) hay Charlie Win (vai nhạc sĩ).

Diễn viên Charlie Win và Thuỳ Dương.

Tại lễ ra mắt, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT&DL) khẳng định, "Thanh âm vượt đại dương" mang một sứ mệnh đặc biệt. Đây là bộ phim đầu tiên ra mắt ngay sau khi Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị) chính thức có hiệu lực vào ngày 15/7/2026.

"Nghị định này bao gồm 2 nội dung cốt lõi mang tính đột phá. Thứ nhất, khuyến khích tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến và phát hành phim do Nhà nước đặt hàng, Nhà nước là chủ sở hữu. Thứ hai, trong trường hợp có phát sinh doanh thu thì sau khi trừ hết các chi phí, đơn vị phát hành sẽ nộp lại ngân sách nhà nước tối thiểu là 30%", ông Cường cho biết.

Theo ông Cường, Nghị định số 189/2026/NĐ-CP được xem là căn cứ và cơ sở pháp lý quan trọng để đưa những sản phẩm phim do Nhà nước đặt hàng tới rộng rãi người dân thông qua hệ thống rạp chiếu thương mại. Việc đưa những phim này ra thương mại không làm thay đổi nhiệm vụ phục vụ chính trị mà ngược lại, mở rộng tối đa khả năng tiếp cận của công chúng.

Thanh âm vượt đại dương được quay tại di tích nhà tù Côn Đảo - nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian.

Lễ ra mắt "Thanh âm vượt đại dương".

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại lễ ra mắt "Thanh âm vượt đại dương".

Đại diện Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng khẳng định, việc đưa phim Nhà nước "bơi ra biển lớn" và cạnh tranh sòng phẳng với phim thương mại không nhằm mục đích gây ra bất kỳ áp lực nào cho phim đặt hàng.

Những nỗ lực cởi trói cơ chế này đã lập tức ghi nhận tín hiệu vô cùng tích cực. Theo ông Đặng Trần Cường, trên toàn quốc hiện có 15 nhà phát hành với 237 cụm rạp và 1.267 phòng chiếu. Tính đến nay, đã có 16/16 đầu mối cụm rạp đề xuất tham gia phát hành. Dự kiến sẽ có khoảng 190 đến 197 cụm rạp đồng hành cùng đợt chiếu phim này. Phim "Thanh âm vượt đại dương" được phát hành chính thức từ ngày 24/7 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

Trailer phim "Thanh âm vượt đại dương".







