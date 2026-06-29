Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Gia đình trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Mẫn (11 tuổi) được gia đình phát hiện bất thường ở cơ quan sinh dục từ khi còn nhỏ. Theo ông Hùng, ông ngoại của bé, gia đình từng đưa cháu đi khám tại nhiều cơ sở y tế và được bác sĩ tư vấn phẫu thuật từ sớm.

Tuy nhiên, vì lo ngại can thiệp vào cơ quan sinh dục của trẻ nên người nhà quyết định tiếp tục theo dõi, hy vọng tình trạng sẽ tự cải thiện khi bé lớn lên.

Năm nay, Mẫn bước vào giai đoạn tiền dậy thì với chiều cao 1,67 m và cân nặng 68 kg. Tuy nhiên, tình trạng bất thường vẫn không cải thiện, thậm chí khiến bé gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Khó vệ sinh cá nhân, mặc cảm với cơ thể và tâm lý ngày càng bị ảnh hưởng là những lý do khiến gia đình quyết định đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

Ảnh minh họa.

Dị tật kéo dài ảnh hưởng cả thể chất lẫn tâm lý

BS.CKII Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Nhi của bệnh viện cho biết bệnh nhi được chẩn đoán mắc vùi dương vật bẩm sinh.

Đây là tình trạng dương vật có kích thước bình thường nhưng bị che khuất bởi lớp mỡ vùng mu dày hoặc các mô xung quanh. Vì vậy, cơ quan sinh dục trông như bị "thụt vào trong", gây khó khăn trong việc vệ sinh và chăm sóc cá nhân.

Theo bác sĩ Tuấn, việc để tình trạng kéo dài suốt 11 năm không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động đáng kể đến tâm lý của trẻ khi bước vào tuổi dậy thì.

"Nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ có thể gặp khó khăn trong vệ sinh cá nhân, tăng nguy cơ viêm nhiễm và dễ mặc cảm, tự ti khi giao tiếp hoặc tham gia các hoạt động cùng bạn bè đồng trang lứa", bác sĩ cho biết.

Phẫu thuật giúp trẻ lấy lại sự tự tin

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật chỉnh hình cơ quan sinh dục cho bé.

Ê-kíp áp dụng kỹ thuật Lipszyc nhằm bộc lộ và cố định dương vật chắc chắn hơn vào các mô nâng đỡ bên dưới, giúp hạn chế nguy cơ tụt trở lại sau phẫu thuật.

So với một số kỹ thuật trước đây phải rạch thêm vùng bìu, phương pháp này giúp giảm sẹo, tăng tính thẩm mỹ và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau điều trị, tình trạng vùi dương vật được khắc phục, giúp trẻ dễ dàng vệ sinh cá nhân và cải thiện đáng kể về mặt tâm lý.

Ngày xuất viện, Mẫn vui vẻ và tự tin hơn. Gia đình cho biết bé từng mặc cảm trong thời gian dài vì tình trạng bệnh nên rất hạnh phúc khi cơ thể đã trở lại bình thường như các bạn cùng trang lứa.

Không nên chủ quan với tình trạng vùi dương vật ở trẻ

Theo BS.CKII Nguyễn Đức Tuấn, trẻ thừa cân hoặc béo phì có thể xuất hiện tình trạng vùi dương vật do lớp mỡ vùng mu phát triển quá mức che lấp thân dương vật.

Một số trường hợp có thể cải thiện khi trẻ giảm cân hoặc lớn lên. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, dương vật thường xuyên thụt vào trong, gây khó khăn khi vệ sinh hoặc ảnh hưởng đến tâm lý, phụ huynh không nên chủ quan chờ đợi.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Nhi để được thăm khám và đánh giá sớm. Việc phát hiện, theo dõi và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp hạn chế các biến chứng về sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ tâm lý và sự phát triển toàn diện của trẻ trong giai đoạn dậy thì.