Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Gia đình trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Mẫn (11 tuổi) được gia đình phát hiện bất thường ở cơ quan sinh dục từ khi còn nhỏ. Theo ông Hùng, ông ngoại của bé, gia đình từng đưa cháu đi khám tại nhiều cơ sở y tế và được bác sĩ tư vấn phẫu thuật từ sớm.
Tuy nhiên, vì lo ngại can thiệp vào cơ quan sinh dục của trẻ nên người nhà quyết định tiếp tục theo dõi, hy vọng tình trạng sẽ tự cải thiện khi bé lớn lên.
Năm nay, Mẫn bước vào giai đoạn tiền dậy thì với chiều cao 1,67 m và cân nặng 68 kg. Tuy nhiên, tình trạng bất thường vẫn không cải thiện, thậm chí khiến bé gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.
Khó vệ sinh cá nhân, mặc cảm với cơ thể và tâm lý ngày càng bị ảnh hưởng là những lý do khiến gia đình quyết định đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.
Dị tật kéo dài ảnh hưởng cả thể chất lẫn tâm lý
BS.CKII Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Nhi của bệnh viện cho biết bệnh nhi được chẩn đoán mắc vùi dương vật bẩm sinh.
Đây là tình trạng dương vật có kích thước bình thường nhưng bị che khuất bởi lớp mỡ vùng mu dày hoặc các mô xung quanh. Vì vậy, cơ quan sinh dục trông như bị "thụt vào trong", gây khó khăn trong việc vệ sinh và chăm sóc cá nhân.
Theo bác sĩ Tuấn, việc để tình trạng kéo dài suốt 11 năm không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động đáng kể đến tâm lý của trẻ khi bước vào tuổi dậy thì.
"Nếu không được can thiệp kịp thời, trẻ có thể gặp khó khăn trong vệ sinh cá nhân, tăng nguy cơ viêm nhiễm và dễ mặc cảm, tự ti khi giao tiếp hoặc tham gia các hoạt động cùng bạn bè đồng trang lứa", bác sĩ cho biết.
Phẫu thuật giúp trẻ lấy lại sự tự tin
Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật chỉnh hình cơ quan sinh dục cho bé.
Ê-kíp áp dụng kỹ thuật Lipszyc nhằm bộc lộ và cố định dương vật chắc chắn hơn vào các mô nâng đỡ bên dưới, giúp hạn chế nguy cơ tụt trở lại sau phẫu thuật.
So với một số kỹ thuật trước đây phải rạch thêm vùng bìu, phương pháp này giúp giảm sẹo, tăng tính thẩm mỹ và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau điều trị, tình trạng vùi dương vật được khắc phục, giúp trẻ dễ dàng vệ sinh cá nhân và cải thiện đáng kể về mặt tâm lý.
Ngày xuất viện, Mẫn vui vẻ và tự tin hơn. Gia đình cho biết bé từng mặc cảm trong thời gian dài vì tình trạng bệnh nên rất hạnh phúc khi cơ thể đã trở lại bình thường như các bạn cùng trang lứa.
Không nên chủ quan với tình trạng vùi dương vật ở trẻ
Theo BS.CKII Nguyễn Đức Tuấn, trẻ thừa cân hoặc béo phì có thể xuất hiện tình trạng vùi dương vật do lớp mỡ vùng mu phát triển quá mức che lấp thân dương vật.
Một số trường hợp có thể cải thiện khi trẻ giảm cân hoặc lớn lên. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài, dương vật thường xuyên thụt vào trong, gây khó khăn khi vệ sinh hoặc ảnh hưởng đến tâm lý, phụ huynh không nên chủ quan chờ đợi.
Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Ngoại Nhi để được thăm khám và đánh giá sớm. Việc phát hiện, theo dõi và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp hạn chế các biến chứng về sức khỏe mà còn góp phần bảo vệ tâm lý và sự phát triển toàn diện của trẻ trong giai đoạn dậy thì.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổiDân số và phát triển - 18 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt NamDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?Dân số và phát triển - 2 ngày trước
SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Nghịch lý 'sống thọ nhưng chưa sống khoẻ' và gánh nặng bệnh tật kép ở người cao tuổi Việt NamDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Tốc độ già hoá dân số nhanh chóng ở Việt Nam đang kéo theo những thách thức lớn về y tế, nổi bật là thực trạng người cao tuổi nước ta có tuổi thọ cao nhưng tuổi thọ khoẻ mạnh lại tương đối thấp.
Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng mô hình công lập chăm sóc người cao tuổiDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Trước thực trạng già hóa dân số ngày càng rõ nét, Hà Nội đang triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày dành cho người cao tuổi. Mô hình không chỉ hỗ trợ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng mà còn tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm áp lực chăm sóc cho các gia đình.
Thai nhi 20 tuần tuổi thiếu máu nặng được cứu sống ngay trong bụng mẹDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia khuyến cáo thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ, bởi nhiều bất thường nguy hiểm như thiếu máu thai nhi, rối loạn tuần hoàn hoặc dị tật bẩm sinh.
Nâng cao vị thế trẻ em gái qua Hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'Dân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là sân chơi bổ ích giúp học sinh nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới và kỹ năng sống. Chương trình góp phần nâng cao vị thế trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ.
Đau bụng khi đi du lịch, người phụ nữ 28 tuổi sốc mất máu vì thai ngoài tử cung vỡDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Đang trong chuyến du lịch tại Quảng Ninh, người phụ nữ 28 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội, ngất xỉu. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là thai ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng ồ ạt.
Nôn nóng có con, nhiều cặp vợ chồng vô tình giảm cơ hội thụ thai vì thói quen nàyDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Tin rằng quan hệ đúng ngày rụng trứng sẽ giúp sớm có con, tuy nhiên, sau nhiều tháng rồi nhiều năm kiên trì, kết quả vẫn không như mong đợi.
Mãn kinh 5 năm, người phụ nữ 41 tuổi sinh con nhờ trứng hiến tặng sau hành trình 12 năm tìm conDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Nhờ thụ tinh trong ống nghiệm với trứng hiến tặng cùng quá trình theo dõi thai kỳ chặt chẽ, chị đã sinh con gái khỏe mạnh sau 12 năm chờ đợi.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.