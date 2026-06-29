4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Phát hiện khối u vú sau nhiều năm điều trị ung thư cổ tử cung

Cách đây khoảng 3 tháng, bà Đ.T.M.C. (68 tuổi, Hà Nội) phát hiện một khối u ở vùng vú phải. Ban đầu khối u có kích thước nhỏ nhưng ngày càng to lên, mật độ chắc khiến bà lo lắng nên đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám.

Khai thác bệnh sử cho thấy bà từng được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn III cách đây 4 năm và đã điều trị bằng phương pháp xạ trị áp sát. Quá trình theo dõi sau điều trị ghi nhận bệnh ổn định hoàn toàn.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện tại vị trí 13 giờ của vú phải, gần núm vú có một khối kích thước khoảng 3 x 2 cm, mật độ chắc. Núm vú không tụt và không có hiện tượng tiết dịch bất thường.

Kết quả chụp X-quang tuyến vú cho thấy một khối tăng đậm độ kích thước 31 x 22,5 mm nằm ở 1/4 trong dưới vú phải, bờ không đều, dạng thùy múi, được xếp loại BIRADS 4A – nhóm tổn thương nghi ngờ ác tính cần sinh thiết. Trong khi đó, vú trái chỉ ghi nhận một nốt vôi hóa nhỏ lành tính, được xếp loại BIRADS 2.

Siêu âm tiếp tục phát hiện một khối giảm âm không đều kích thước 26 x 17 mm, bên trong có vùng dịch hóa, bờ thùy múi không đều và thâm nhiễm mỡ xung quanh, thuộc nhóm BIRADS 4.

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Sinh thiết xác định mắc thể ung thư vú hiếm gặp

Trước những dấu hiệu nghi ngờ ác tính, bác sĩ đã tiến hành sinh thiết lõi dưới hướng dẫn siêu âm và gửi mẫu đến Trung tâm Giải phẫu bệnh.

Kết quả mô bệnh học xác định bệnh nhân mắc carcinoma nhầy xâm nhập (ung thư biểu mô nhầy tuyến vú xâm nhập), thuộc phân nhóm phân tử Luminal A.

Từ các kết quả lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh, các bác sĩ chẩn đoán bà C. mắc ung thư nguyên phát tại vú trên nền ung thư cổ tử cung đã được điều trị ổn định trước đó. Người bệnh được tư vấn điều trị theo phác đồ chuyên khoa phù hợp.

Ung thư biểu mô nhầy tuyến vú là gì?

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Tuấn, Trung tâm Giải phẫu bệnh MEDLATEC, ung thư biểu mô nhầy tuyến vú là một thể ung thư vú xâm nhập hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1-4% tổng số ca ung thư vú xâm nhập.

Bệnh chủ yếu xuất hiện ở phụ nữ sau mãn kinh, độ tuổi mắc bệnh trung bình từ 60-70 tuổi.

Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư biểu mô nhầy tuyến vú được chia thành hai nhóm chính gồm ung thư biểu mô nhầy đơn thuần (Pure Mucinous Carcinoma - PMC) và ung thư biểu mô nhầy hỗn hợp (Mixed Mucinous Carcinoma - MMC).

Trong đó, thể đơn thuần được xác định khi thành phần chất nhầy chiếm trên 90% khối u và thường có tiên lượng tốt hơn. Ngược lại, thể hỗn hợp có nguy cơ di căn hạch nách và tái phát cao hơn, đòi hỏi theo dõi sát và điều trị tích cực hơn.

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Ung thư vú: Tiên lượng khả quan nếu được phát hiện sớm

Các chuyên gia cho biết ung thư biểu mô nhầy tuyến vú có đặc điểm sinh học thuận lợi hơn nhiều thể ung thư vú xâm nhập khác.

Tỷ lệ di căn hạch nách của bệnh chỉ khoảng 12-14%. Tỷ lệ sống không bệnh sau 5 năm dao động từ 85-95%, trong khi tỷ lệ sống không bệnh sau 10 năm có thể đạt hơn 90%.

Nhờ đó, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm và điều trị đúng phác đồ, người bệnh có cơ hội kiểm soát bệnh lâu dài và duy trì chất lượng cuộc sống tốt.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh, cần duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư vú theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như xuất hiện khối u ở vú, thay đổi hình dạng tuyến vú, tụt núm vú hoặc tiết dịch bất thường, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần cải thiện tiên lượng và giảm nguy cơ biến chứng do bệnh gây ra.