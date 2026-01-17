4 điều cần lưu ý về thời điểm bốc lại bát hương cuối năm mang lại may mắn Tết Bính Ngọ 2026 không phải ai cũng biết

Ngày giờ đẹp để thay ban thờ dịp cuối năm và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy GĐXH – Cùng với dọn dẹp ban thờ cuối năm, gia chủ hãy cùng tìm hiểu ngày giờ đẹp và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy nếu muốn thay mới để đón Tết Bính Ngọ 2026 mang lại may mắn và tối ưu hóa không gian thờ cúng.

Khi nào nên bốc lại bát hương?

Bát hương không đơn thuần là vật để thờ mà đây là nơi tụ khí, kết nối linh thiêng giữa cõi âm và cõi dương để cầu khấn tổ tiên, thần phật và tưởng nhớ tới những người đã khuất. Việc bốc bát hương trong đời sống tâm linh người Việt là việc quan trọng. Công việc bốc bát hương không nên làm theo cảm tính, càng không nên tùy tiện chọn thời điểm.

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, bốc bát hương không phải để "đổi vận tức thì" mà để nuôi dưỡng sự ổn định lâu dài. Khi làm đúng, làm chậm và có căn cứ sẽ giúp giữ phúc khí của gia đình một cách bền vững, cho cả gia đạo bước sang năm Bính Ngọ 2026 hanh thông mọi việc.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu cho thấy cần bốc lại bát hương là bát hương bị nứt vỡ, sứt mẻ hoặc ám khói đen, ố vàng; tro bát hương đầy, chân nhang không còn chỗ để cắm… cần bốc lại bát hương để đảm bảo sự thông thoáng, tính thẩm mỹ cho ban thờ.

4 điều cần lưu ý khi bốc bát hương cuối năm

Không nên bốc bát hương vì gặp những điều không như ý

Khi gặp liên tiếp những điều không như ý như công việc trắc trở, làm ăn thất bát, gia đạo lục đục… tâm lý chung là mong muốn nhanh chóng cải vận. Bốc bát hương vốn có ý nghĩa nhằm xua những điều kém may mắn, chiêu đón những cát lành đến với gia đình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mỗi khi cảm thấy vận trình xấu đi là bốc bát hương lại để "cải vận" vì phong thủy cũng không vận hành theo cách "cứ xui là thay".

Theo chuyên gia phong thủy, đời người vốn có lúc thăng lúc trầm, không phải mọi khó khăn đều xuất phát từ yếu tố tâm linh nên gia chủ chưa xác định được căn nguyên đừng vội vàng thay đổi ban thờ hay bốc lại bát hương. Điều này lại càng có thể khiến khí trường thêm rối loạn, dẫn đến những hệ quả không đáng có.

Không bốc bát hương ngay trước thời điểm bước vào việc quan trọng của đời người

Không ít người cho rằng nên bốc bát hương lại trước những việc lớn như khởi nghiệp, xây nhà, cưới hỏi… Điều này là quan niệm không đúng. Khi ban thờ đang được an vị ổn định thì quan trọng nhất là cần được giữ cho khí trường không bị xáo trộn. Càng những lúc công việc đại sự, càng phần duy trì sự ổn định nên can thiệp thời điểm này ngược lại khiến tâm không an, khí không thuận. Bởi vậy, mọi người cần tránh để giúp phát huy vận trình ngày càng thăng tiến hơn.

Không bốc bát hương vào thời điểm giao thoa của tiết khí

Theo chuyên gia phong thủy, những thời điểm giao thoa của tiết khí Lập Xuân, Hạ Chí, Đông Chí… là thời điểm âm – dương chuyển đổi, khí vận dao động mạnh. Trong khi, không gian thờ tự lại cần tĩnh để tụ khí, ổn định lâu dài. Việc bốc bát hương vào thời điểm giao mùa sẽ khiến cho khí trường của bát hương trở nên xáo động, khó đạt được không gian vượng khí cho ban thờ. Điều này có thể gây ra những điều kém may mắn cho gia đình.

Tốt nhất từ ngày 23 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết, ban thờ nên được giữ nguyên, tránh mọi sự thay đổi. Thời điểm phù hợp hơn thường là trước Rằm tháng Chạp hoặc sau Rằm tháng Giêng. Những ngày phù hợp còn lại trước Rằm tháng Chạp Bính Ngọ 2026:

- 17/01/2026 dương lịch (29/11 âm lịch)

- 22/01/2026 dương lịch (04/12 âm lịch)

- 12/02/2026 dương lịch (25/12 (âm lịch)

Chú ý đến ngày giờ xung khắc với tuổi trạch chủ

Khi xét đến việc bốc bát hương, mọi người cần lưu ý đến yếu tố ngày giờ cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh những ngày xung khắc với tuổi trạch chủ. Quan trọng hơn cả, bốc bát hương là một quá trình hoàn chỉnh, bao gồm việc xem xét vị trí và hướng ban thờ, lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện đúng trình tự, chứ không chỉ là một thao tác đơn lẻ.

Các gia chủ nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để việc thay bát hương được diễn ra đúng pháp và đúng lễ giúp an tâm, tránh việc sai sót khi thực hiện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dấu hiệu bàn thờ cần chú ý để đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành và tài lộc GĐXH - Dịp cuối năm bao sái ban thờ, nếu bàn thờ xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, gia chủ nên kiểm tra, điều chỉnh sớm để đón Tết Bính Ngọ an lành.