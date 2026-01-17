4 điều cần lưu ý về thời điểm bốc lại bát hương cuối năm mang lại may mắn Tết Bính Ngọ 2026 không phải ai cũng biết
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, nhiều gia đình có nhu cầu sửa sang ban thờ cuối năm, nhưng đây cũng là giai đoạn trường khí biến động mạnh. Bởi vậy, nếu gia chủ có ý định bốc lại bát hương cần đặc biệt chú ý đến 4 điều này để không xáo trộn khí trường và đón Tết Bính Ngọ 2026 bình an.
Khi nào nên bốc lại bát hương?
Bát hương không đơn thuần là vật để thờ mà đây là nơi tụ khí, kết nối linh thiêng giữa cõi âm và cõi dương để cầu khấn tổ tiên, thần phật và tưởng nhớ tới những người đã khuất. Việc bốc bát hương trong đời sống tâm linh người Việt là việc quan trọng. Công việc bốc bát hương không nên làm theo cảm tính, càng không nên tùy tiện chọn thời điểm.
Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, bốc bát hương không phải để "đổi vận tức thì" mà để nuôi dưỡng sự ổn định lâu dài. Khi làm đúng, làm chậm và có căn cứ sẽ giúp giữ phúc khí của gia đình một cách bền vững, cho cả gia đạo bước sang năm Bính Ngọ 2026 hanh thông mọi việc.
Dấu hiệu cho thấy cần bốc lại bát hương là bát hương bị nứt vỡ, sứt mẻ hoặc ám khói đen, ố vàng; tro bát hương đầy, chân nhang không còn chỗ để cắm… cần bốc lại bát hương để đảm bảo sự thông thoáng, tính thẩm mỹ cho ban thờ.
4 điều cần lưu ý khi bốc bát hương cuối năm
Không nên bốc bát hương vì gặp những điều không như ý
Khi gặp liên tiếp những điều không như ý như công việc trắc trở, làm ăn thất bát, gia đạo lục đục… tâm lý chung là mong muốn nhanh chóng cải vận. Bốc bát hương vốn có ý nghĩa nhằm xua những điều kém may mắn, chiêu đón những cát lành đến với gia đình. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mỗi khi cảm thấy vận trình xấu đi là bốc bát hương lại để "cải vận" vì phong thủy cũng không vận hành theo cách "cứ xui là thay".
Theo chuyên gia phong thủy, đời người vốn có lúc thăng lúc trầm, không phải mọi khó khăn đều xuất phát từ yếu tố tâm linh nên gia chủ chưa xác định được căn nguyên đừng vội vàng thay đổi ban thờ hay bốc lại bát hương. Điều này lại càng có thể khiến khí trường thêm rối loạn, dẫn đến những hệ quả không đáng có.
Không bốc bát hương ngay trước thời điểm bước vào việc quan trọng của đời người
Không ít người cho rằng nên bốc bát hương lại trước những việc lớn như khởi nghiệp, xây nhà, cưới hỏi… Điều này là quan niệm không đúng. Khi ban thờ đang được an vị ổn định thì quan trọng nhất là cần được giữ cho khí trường không bị xáo trộn. Càng những lúc công việc đại sự, càng phần duy trì sự ổn định nên can thiệp thời điểm này ngược lại khiến tâm không an, khí không thuận. Bởi vậy, mọi người cần tránh để giúp phát huy vận trình ngày càng thăng tiến hơn.
Không bốc bát hương vào thời điểm giao thoa của tiết khí
Theo chuyên gia phong thủy, những thời điểm giao thoa của tiết khí Lập Xuân, Hạ Chí, Đông Chí… là thời điểm âm – dương chuyển đổi, khí vận dao động mạnh. Trong khi, không gian thờ tự lại cần tĩnh để tụ khí, ổn định lâu dài. Việc bốc bát hương vào thời điểm giao mùa sẽ khiến cho khí trường của bát hương trở nên xáo động, khó đạt được không gian vượng khí cho ban thờ. Điều này có thể gây ra những điều kém may mắn cho gia đình.
Tốt nhất từ ngày 23 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết, ban thờ nên được giữ nguyên, tránh mọi sự thay đổi. Thời điểm phù hợp hơn thường là trước Rằm tháng Chạp hoặc sau Rằm tháng Giêng. Những ngày phù hợp còn lại trước Rằm tháng Chạp Bính Ngọ 2026:
- 17/01/2026 dương lịch (29/11 âm lịch)
- 22/01/2026 dương lịch (04/12 âm lịch)
- 12/02/2026 dương lịch (25/12 (âm lịch)
Chú ý đến ngày giờ xung khắc với tuổi trạch chủ
Khi xét đến việc bốc bát hương, mọi người cần lưu ý đến yếu tố ngày giờ cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tránh những ngày xung khắc với tuổi trạch chủ. Quan trọng hơn cả, bốc bát hương là một quá trình hoàn chỉnh, bao gồm việc xem xét vị trí và hướng ban thờ, lựa chọn thời điểm phù hợp và thực hiện đúng trình tự, chứ không chỉ là một thao tác đơn lẻ.
Các gia chủ nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để việc thay bát hương được diễn ra đúng pháp và đúng lễ giúp an tâm, tránh việc sai sót khi thực hiện.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Những ai nên kiêng đi đám ma để tránh tổn hại đến sức khỏe?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Đám tang là nơi âm khí rất nặng, lại là nơi đông người, vậy nên chúng ta cần tìm hiểu để biết và tránh không làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân.
Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủiMẹo vặt - 9 giờ trước
GĐXH - Ngoài việc nấu bồ kết làm nước gội đầu thì ta cũng có thể đốt bồ kết nhằm các mục đích khác nhau. Bài viết sẽ mách bạn tác dụng xông nhà khi đốt bồ kết, các công dụng quan trọng cũng như những lưu ý không nên bỏ qua khi đốt bồ kết tại nhà.
Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?Không gian sống - 17 giờ trước
GĐXH - Giữa vô vàn lựa chọn phong cách nội thất, phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn nổi lên như một hình mẫu lý tưởng, nơi mà sự tối giản không chỉ là thẩm mỹ mà còn là một triết lý sống.
Ngày giờ đẹp để thay ban thờ dịp cuối năm và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủyỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Cùng với dọn dẹp ban thờ cuối năm, gia chủ hãy cùng tìm hiểu ngày giờ đẹp và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy nếu muốn thay mới để đón Tết Bính Ngọ 2026 mang lại may mắn và tối ưu hóa không gian thờ cúng.
Người bị ốm có nên đi đám tang không - góc nhìn thực tế và tâm linh dân gianỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đi viếng đám tang không chỉ là hành động tiễn biệt mà còn là nghĩa cử sâu sắc thể hiện tình thân và lòng kính trọng với người đã khuất. Trong một số trường hợp đặc biệt, dù đang không khỏe, bạn vẫn cảm thấy cần có mặt ở tang lễ.
Trung Ruồi 'Táo quân': Làm bốc vác, shipper, giờ sung túc bên vợ diễn viên trong căn chung cư hơn 10 tỷ với thiết kế độc đáoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng bếp và phòng khách nhà Trung Ruồi liền nhau và cũng mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản.
Cháy bát nhang Thần tài điềm lành hay dữ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Cháy bát hương Thần tài thường khiến nhiều người lo lắng, bởi nó được cho là yếu tố tâm linh sâu sắc. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu chi tiết về hiện tượng này, nguyên nhân và cách xử lý đúng cách để đảm bảo bình an và tài lộc.
Điều thú vị về căn nhà vừa xây xong của diễn viên người Mường - 'Tổng tài' nhà giàu trong 'Cách em 1 milimet'Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nam diễn viên chia sẻ đây không chỉ là nơi dành cho gia đình mà còn phục vụ du lịch.
Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để trang hoàng nhà cửa mà còn là cơ hội để cải thiện phong thủy, thu hút năng lượng tích cực và đón chào tài lộc, may mắn cho cả năm.
Dịp cuối năm nên rút chân nhang Thần tài vào ngày nào để mọi việc thuận lợi?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Rất nhiều gia đình vẫn chưa biết, việc rút chân nhang Thần tài cần phải lựa chọn ngày lành để mọi việc thuận lợi. Hãy cùng giải đáp câu hỏi này qua bài viết dưới đây.
Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khangỞ
GĐXH – Việc thực hiện bao sái ban thờ cuối năm, đón Tết Bính Ngọ 2026 nên chọn những ngày đẹp dưới đây. Các gia chủ có thể tham khảo thêm văn khấn bao sái ban thờ và lưu ý phong thủy để gia đình luôn an yên, tài lộc dồi dào.