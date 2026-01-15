Dấu hiệu bàn thờ cần chú ý để đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành và tài lộc

3 loại nước lau ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026 vừa sạch vừa hút tài lộc nhất định nên biết GĐXH – Theo phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 thuộc hành Hỏa, cần giữ trường khí ổn định, hài hòa, tránh những tác động quá mạnh gây xung động năng lượng. Khi lau dọn ban thờ cuối năm, gia chủ nên chọn 3 loại nước này vừa sạch vừa hút tài lộc.

Bàn thờ được coi là chốn tâm linh linh thiêng nhất trong nhà, chỉ cần thay đổi bất thường dù nhỏ trên ban thờ mà không được lưu tâm xử lý có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và ổn định của gia đình.

Các dấu hiệu bàn thờ cần kiểm tra để đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành

Bàn thờ bị nghiêng, xô lệch, có dấu hiệu chúi về phía trước

Bàn thờ cần được đặt ngay ngắn, cân bằng và chắc chắn. Nếu thấy bàn thờ có dấu hiệu khác thường như mặt trước bàn thờ bị chếch xuống dưới, nghiêng lệch theo thời gian thì cho thấy kết cấu không còn vững, chất liệu gỗ có thể đã xuống cấp, mối mọt hoặc lỗi lắp đặt ban đầu.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, xét góc độ đời sống, bàn thờ không vững dễ gây rơi vỡ đồ thờ, mất an toàn và tạo cảm giác bất an cho gia chủ. Những ngày cuối năm, các gia đình kiểm tra ban thờ khi thực hiện bao sái cần kiểm tra, gia cố hoặc thay mới bàn thờ để đảm bảo độ chắc chắn, bằng phẳng.

Với những bàn thờ treo, cần kiểm tra lại các phần gia cố để tránh tình trạng bị xô lệch hoặc nguy cơ sập. Sự cố này không chỉ gây hư hỏng đồ thờ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của các thành viên trong gia đình. Khi gặp tình trạng này, gia chủ nên gia cố lại bàn thờ, giảm bớt đồ thờ không cần thiết hoặc chuyển sang tủ thờ, kệ thờ chắc chắn hơn để đảm bảo an toàn lâu dài.

Đồ trên ban thờ bị đổ hoặc vỡ bình hoa

Theo quan niệm, việc đổ vỡ thường không mang lại sự không vui, điều xui. Bởi vậy mà trong không gian thờ cúng có sự đổ vỡ là điều không nên xảy ra. Dù vậy, dưới góc nhìn hiện đại, hiện tượng này thường xuất phát từ bàn thờ chật chội, sắp xếp thiếu hợp lý hoặc rung lắc do tác động bên ngoài.

Khi xảy ra tình huống này, gia chủ nên bình tĩnh dọn dẹp, thay lọ hoa mới và rà soát lại cách bày trí để tránh lặp lại. Điều quan trọng mọi người cần nhớ nhất là cần giữ không gian thờ cúng được gọn gàng, an toàn và trang nghiêm.

Bát hương hoặc lư hương bị bén cháy

Không ai tác động nhưng lư hương, bát hương hoặc hương để sẵn bên cạnh bàn thờ bỗng nhiên bị cháy thì mọi người cần để ý vấn đề này. Dù cháy lớn hay nhỏ cần chú ý khía cạnh an toàn phòng cháy. Chân hương bị cháy thường do tích tụ lâu ngày quá nhiều, gặp tàn hương còn nóng dễ bén lửa.

Bát hương cháy ở phần trên thành ngọn lửa lớn (hóa dương) thì là điềm tốt, còn cháy âm ỉ ở dưới báo hiệu có thể mồ mả bị động hoặc gia chủ đối mặt khó khăn về tài chính, làm ăn…

Các chuyên gia khuyến cáo, gia chủ nên thường xuyên tỉa chân nhang, không để bát hương quá đầy, đồng thời chú ý tắt hương đúng cách để tránh rủi ro. Việc giữ bàn thờ an toàn cũng chính là cách bảo vệ sự bình an cho gia đình.

Bàn thờ bừa bộn, thiếu thanh tịnh

Một lỗi khá phổ biến là bày quá nhiều đồ lên bàn thờ hoặc để các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như bật lửa, kéo, giấy tờ, thậm chí điện thoại… trên bàn thờ sau khi cúng.

Theo phong thủy, sự gọn gàng, sạch sẽ và tối giản mới là yếu tố giúp duy trì nguồn năng lượng tốt. Việc để bàn thờ lộn xộn, không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tạo cảm giác nặng nề, bí bách cho không gian sống.

Nên làm gì khi bàn thờ xuất hiện dấu hiệu bất thường?

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, khi nhận thấy các dấu hiệu trên, gia chủ không nên quá lo lắng. Điều quan trọng là kiểm tra lại kết cấu bàn thờ, đồ thờ và không gian xung quanh; Sắp xếp lại đồ thờ gọn gàng, chỉ giữ những vật dụng cần thiết…

Cuối năm là thời điểm nhìn lại một năm đã qua và chuẩn bị cho chặng đường mới. Chăm chút không gian thờ cúng cũng chính là cách mỗi gia đình giữ gìn sự cân bằng, trật tự và bình an trong đời sống. Thay vì lo lắng về điềm rủi, việc chủ động chỉnh trang, giữ gìn bàn thờ sạch sẽ, an toàn sẽ giúp gia chủ đón Tết Bính Ngọ 2026 với tâm thế nhẹ nhàng, an yên và nhiều hi vọng tốt đẹp.

Việc chăm sóc bàn thờ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn giúp các thành viên trong gia đình cảm thấy an tâm, thư thái hơn trong đời sống tinh thần. Mọi người lau dọn bàn thờ bằng khăn riêng, nước ấm hoặc nước lá bưởi, ngũ vị hương… Đảm bảo khu vực thờ cúng luôn thông thoáng, đủ ánh sáng, an toàn

