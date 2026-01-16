Ngày giờ đẹp để thay ban thờ dịp cuối năm và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy

Dấu hiệu bàn thờ cần chú ý để đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành và tài lộc GĐXH - Dịp cuối năm bao sái ban thờ, nếu bàn thờ xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, gia chủ nên kiểm tra, điều chỉnh sớm để đón Tết Bính Ngọ an lành.

Chọn thời gian tốt nhất thay bàn thờ mới

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, thay bàn thờ mới không chỉ là thay đổi một vật dụng trong nhà mà đây là nghi thức tâm linh, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, thần linh. Đây là việc quan trọng trong tâm linh nên gia chủ cần chọn thời điểm có năng lượng tốt, tránh làm tùy tiện để không ảnh hưởng đến sinh hoạt tâm linh của gia đình.

Theo đó, một số nguyên tắc khi chọn ngày thay bàn thờ mới mọi người có thể tham khảo:

Chọn ngày hoàng đạo theo lịch âm để thay bàn thờ

Đây là những ngày được xem là có trường khí tốt, thuận lợi cho việc thực hiện các nghi lễ tâm linh. Gia chủ có thể tham khảo lịch vạn niên để chọn các ngày thuộc nhóm cát như: Đại An, Tốc Hỷ, Thiên Hỷ – tượng trưng cho sự hanh thông, may mắn và niềm vui. Để xác định ngày hoàng đạo, gia chủ có thể tham khảo lịch vạn niên hoặc các chuyên gia phong thủy.

Ảnh minh họa

Chọn ngày hợp tuổi gia chủ để thay bàn thờ mới

Việc chọn ngày không xung khắc với tuổi của gia chủ giúp hạn chế những yếu tố không may về mặt phong thủy. Chẳng hạn, người tuổi Tý nên tránh ngày Ngọ, tuổi Dần tránh ngày Thân… Cứ theo các cặp tuổi xung khắc mà tránh chọn ngày phù hợp để mọi việc diễn ra suôn sẻ, an tâm hơn về mặt tinh thần.

Ưu tiên mùng 1 hoặc ngày Rằm để thay bàn thờ

Trong quan niệm truyền thống, đây là những ngày có ý nghĩa đặc biệt trong sinh hoạt tâm linh, thích hợp để thực hiện các nghi lễ như an vị, thay mới hoặc sửa chữa bàn thờ. Năng lượng tâm linh dồi dào, các vị thần linh dễ dàng chứng giám cho lòng thành của gia chủ, để các thành viên đón nhận nhiều phước lành, may mắn.

Thay bàn thờ vào dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm người Việt thường dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa và chuẩn tiễn năm cũ, đón năm mới. Việc thay bàn thờ trong giai đoạn này mang ý nghĩa làm mới không gian thờ cúng, gác lại những điều chưa trọn vẹn của năm cũ và hướng tới những điều tốt đẹp năm mới.

Dịp cuối năm 2025, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, gia chủ có thể kết hợp bao sái bàn thờ và thay bàn thờ mới vào những ngày đẹp đã chọn như ngày: Ngày 24 tháng Chạp (11/02 dương lịch); Ngày 26 tháng Chạp (13/02 dương lịch); Ngày 27 tháng Chạp (14/02 dương lịch)…

Cùng việc chọn ngày, giờ tiến hành cũng rất quan trọng. Mọi người nên chọn vào các khung giờ hoàng đạo trong ngày giúp thu hút vượng khí. Một số khung giờ thường được xem là thuận lợi gồm: giờ Tý, giờ Dần, giờ Thìn, giờ Mùi. Tuy nhiên, gia chủ nên cân nhắc thêm mệnh và điều kiện sinh hoạt của gia đình để lựa chọn khung giờ phù hợp, thuận tiện.

Vì sao cần chọn bàn thờ chuẩn theo kích thước phong thủy?

Bàn thờ là nơi linh thiêng, vì vậy kích thước bàn thờ cần hài hòa với không gian thờ cúng. Việc lựa chọn kích thước phù hợp không chỉ giúp không gian trang nghiêm, cân đối mà còn tạo cảm giác an tâm cho gia chủ. Kích thước chọn bàn thờ mới nên chọn rơi vào các cung cát trên thước Lỗ Ban như: Tài Vượng, Tiến Bảo, Đại Cát, Đăng Khoa.

Việc lựa chọn một chiếc bàn thờ treo kích thước chuẩn phong thủy cũng là một cách thể hiện sự tôn kính của bạn với ông bà tổ tiên hoặc những vị thần linh mà bạn thờ cúng. Hơn nữa, thuận yếu tố phong thủy cũng có thể mang đến cho bạn nhiều sự may mắn và thịnh vượng.

Kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy theo thước Lỗ Ban

Kích thước bàn thờ nên chọn theo thước Lỗ Ban. Ảnh TL

Đối với bàn thờ nhỏ: Kích thước 1: 610 x 410 mm (cung Quan x cung Đinh); Kích thước 2: 690 x 480 mm (cung Hưng x cung Vượng). Kích thước 3: 810 x 480 mm (cung Đinh x cung Vượng).

Kích thước bàn thờ vừa và lớn:

Kích thước 1: 480 x 810 mm (Hỷ Sự x Tài Vượng).

Kích thước 2: 480 x 880 mm (Hỷ Sự x Tiến Bảo).

Kích thước 3: 495 x 950mm (Tài Vượng x Tài Vượng).

Kích thước 4: 560 x 950 mm (Tài Vượng x Tài Vượng).

Kích thước 5: 610 x 1070 mm (Tài Lộc x Quý Tử).

Chiều cao đặt bàn thờ treo khi lắp đặt

Chiều cao treo bàn thờ được tính từ mặt sàn lên mặt bàn thờ và cũng cần phù hợp thước Lỗ Ban để đảm bảo tính trang nghiêm và thuận tiện khi thờ cúng. Thông thường, bàn thờ treo nên đặt từ 1,5m trở lên, phổ biến gồm:

Tầm thấp: 1,72m – 1,73m (Tài Vượng), 1,76m (Phú Quý), 1,765m (Tiến Bảo)

Tầm trung: 1,93m – 1,935m (Tiến Bảo), 1,975m (Tài Vượng)

Tầm cao: 2,11m (Đại Cát), 2,12m (Tài Vượng), 2,15m (Phú Quý), 2,16m – 2,17m (Tiến Bảo, Tài Lộc)

Những vị trí cần tránh khi lắp đặt bàn thờ

Theo phong thủy, bàn thờ nên đặt ở vị trí trang nghiêm, yên tĩnh. Gia chủ cần tránh các vị trí sau: Dưới cầu thang hoặc xà ngang; Gần cửa ra vào; Gần phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng bếp; Ở giữa nhà hoặc nơi nhiều người qua lại… Đây được coi là những vị trí phạm kỵ trong phong thủy không nên đặt bàn thờ.

Việc tránh các vị trí này không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn giúp giữ sự thanh tịnh, tôn nghiêm cho không gian thờ cúng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.