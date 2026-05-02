Vợ chết lặng khi biết chồng là một trong những 'chiến tích' của bạn thân

Thứ bảy, 07:26 02/05/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
GĐXH - Người vợ sốc khi phát hiện chồng mình đã qua lại với chính cô bạn thân gắn bó suốt hai thập kỷ.

Bí mật của bạn thân bị phơi bày trong một lần say rượu

Sophie, một phụ nữ đến từ Australia, đã chia sẻ câu chuyện của mình trong một bức thư gửi tới chương trình "Mọi người đều có bí mật".

Cô và Tom, chồng cô, mới kết hôn được 18 tháng, cuộc sống tưởng chừng êm đềm và không có dấu hiệu rạn nứt.

Trong khi đó, Maddie, bạn thân của Sophie, là người đã gắn bó với cô hơn 20 năm. Mối quan hệ tưởng chừng bền chặt ấy lại bất ngờ sụp đổ chỉ sau một tiết lộ gây sốc.

Trước đây, Maddie từng thẳng thắn chia sẻ rằng, cô đã có quan hệ với 18 người đàn ông. Tuy nhiên, trong một buổi tiệc tụ tập bạn bè, khi đã say, Maddie bất ngờ thừa nhận người đàn ông thứ 19 chính là Tom, chồng của Sophie.

Vợ chết lặng khi biết chồng là một trong những 'chiến tích' của bạn thân - Ảnh 1.

Người dẫn chương trình đọc câu chuyện của Sophie. Ảnh: Nypost

Sự thật đau đớn phía sau bữa tiệc độc thân

Theo lời Maddie, mối quan hệ giữa cô và Tom xảy ra sau bữa tiệc độc thân của anh, ngay trước khi đám cưới diễn ra.

Điều khiến Sophie càng sốc hơn là trước đó, Maddie đã nói dối rằng cô bận công việc và không thể tham dự buổi tiệc này.

Sự thật bị phơi bày khiến Sophie không thể giữ bình tĩnh. Cô đã tát thẳng vào mặt bạn thân rồi rời khỏi buổi tiệc trong trạng thái hoảng loạn và tổn thương sâu sắc.

"Tôi hoàn toàn sụp đổ. Chúng tôi kết hôn chưa lâu, mọi thứ vẫn ổn, vậy mà anh ấy có thể phản bội tôi theo cách này," Sophie chia sẻ.

Đứt gãy niềm tin: Tình bạn thân và hôn nhân cùng lúc tan vỡ

Sau sự việc, Sophie quyết định cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Maddie.

Dù người bạn này liên tục gọi điện, nhắn tin xin tha thứ và cầu xin cô không tiết lộ chuyện với Jack, bạn trai hiện tại của Maddie, nhưng Sophie không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.

Cùng lúc đó, Sophie phát hiện sự thật khi chồng đang đi công tác nước ngoài. Cô chưa đối chất trực tiếp, nhưng đã lên kế hoạch ly hôn ngay khi Tom trở về.

Sự phản bội không chỉ đến từ người chồng mà còn từ chính người bạn thân thiết nhất khiến Sophie rơi vào khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.

Cộng đồng mạng phẫn nộ, khuyên chấm dứt

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem trên TikTok và hàng loạt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ.

Nhiều người cho rằng Sophie nên chấm dứt hôn nhân ngay lập tức, đồng thời cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người bạn thân.

Không ít ý kiến còn khuyên cô nên nói rõ sự thật để tất cả những người liên quan phải đối diện với hậu quả.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mong manh của niềm tin trong cả tình yêu lẫn tình bạn. Khi ranh giới bị phá vỡ, hậu quả không chỉ là một mối quan hệ tan vỡ mà có thể là sự sụp đổ của cả một thế giới cảm xúc.

Tin bạn thân, yêu bạn trai 7 năm, cô gái nhận lại cú tát mang tên "ngoại tình" khi đang mang thai ở tuần 34

GĐXH - Phát hiện bạn trai 7 năm ngoại tình với chính bạn thân khi đang mang thai 34 tuần, người phụ nữ rơi vào cú sốc tinh thần nặng nề.

Tin liên quan

Lén lút ngoại tình với vợ hàng xóm, cụ ông 74 tuổi nhận cái kết đắng lòng

Lén lút ngoại tình với vợ hàng xóm, cụ ông 74 tuổi nhận cái kết đắng lòng

Lương hưu của cha mẹ: Tiết lộ sai cách, con cái dễ 'đổi thái độ'

Lương hưu của cha mẹ: Tiết lộ sai cách, con cái dễ 'đổi thái độ'

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

Ly hôn thì nhanh, nuôi con thì né: Cặp vợ chồng khiến tòa án phẫn nộ

Sàng lọc bạn bè: 3 kiểu người càng thân càng hại, khôn ngoan thì phải sớm 'cắt đứt'

Sàng lọc bạn bè: 3 kiểu người càng thân càng hại, khôn ngoan thì phải sớm 'cắt đứt'

Vì sao cách nuôi dạy con của người Tây Tạng tạo ra những đứa trẻ cực kỳ quyết đoán?

Vì sao cách nuôi dạy con của người Tây Tạng tạo ra những đứa trẻ cực kỳ quyết đoán?

Cùng chuyên mục

Lấy chồng 5 năm, tôi cảm thấy tội lỗi vì vẫn xốn xang khi gặp đối tác nam

Lấy chồng 5 năm, tôi cảm thấy tội lỗi vì vẫn xốn xang khi gặp đối tác nam

Gia đình - 9 phút trước

Tôi lấy chồng được 5 năm và đã có một con trai 3 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi khác êm đềm, chồng tôi yêu thương vợ con nhưng tôi nhận ra mình dễ rung động trước những đối tác nam trong công việc.

Tin bạn thân, yêu bạn trai 7 năm, cô gái nhận lại cú tát mang tên 'ngoại tình' khi đang mang thai ở tuần 34

Tin bạn thân, yêu bạn trai 7 năm, cô gái nhận lại cú tát mang tên 'ngoại tình' khi đang mang thai ở tuần 34

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Phát hiện bạn trai 7 năm ngoại tình với chính bạn thân khi đang mang thai 34 tuần, người phụ nữ rơi vào cú sốc tinh thần nặng nề.

Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưu

Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưu

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Nghỉ hưu là lúc nhiều người mong tìm lại sự bình yên, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng mang lại điều đó. Có những kiểu người càng tiếp xúc nhiều càng khiến bạn mệt mỏi – và nhận ra sớm sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sống gần hết đời vẫn ly hôn: Chồng 93 tuổi nói thẳng lý do gây sốc

Sống gần hết đời vẫn ly hôn: Chồng 93 tuổi nói thẳng lý do gây sốc

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện ly hôn ở tuổi xế chiều của cặp đôi hơn 80 tuổi cho thấy khi tình cảm cạn kiệt, chia tay đôi khi là lựa chọn cuối cùng.

Đi họp lớp sau nhiều năm: Ai cũng gặp 4 kiểu người này, còn 3 kiểu thì hiếm thấy

Đi họp lớp sau nhiều năm: Ai cũng gặp 4 kiểu người này, còn 3 kiểu thì hiếm thấy

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Họp lớp tưởng chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản, nhưng lại phản ánh rất rõ cách mỗi người đã thay đổi sau nhiều năm. Có những người năm nào cũng có mặt, nhưng cũng có người mời bao nhiêu lần vẫn vắng – và lý do phía sau không hề đơn giản.

Tài lộc đại phát tháng 5: 3 cung hoàng đạo càng làm càng giàu

Tài lộc đại phát tháng 5: 3 cung hoàng đạo càng làm càng giàu

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Tháng 5/2026 được xem là giai đoạn "vàng" về tài chính của một số cung hoàng đạo với nhiều chuyển biến tích cực trong vận trình tiền bạc.

Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng

Đòi 30 cây vàng cho vay cách đây 10 năm, tôi sốc trước đề nghị của em chồng

Gia đình - 22 giờ trước

Mới đây, khi cần tiền, tôi muốn lấy lại số vàng thì em chồng đề nghị trả tiền theo vàng của 10 năm trước…

Lén lút ngoại tình với vợ hàng xóm, cụ ông 74 tuổi nhận cái kết đắng lòng

Lén lút ngoại tình với vợ hàng xóm, cụ ông 74 tuổi nhận cái kết đắng lòng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Vụ việc ngoại tình giữa cụ ông 74 tuổi và vợ hàng xóm đã dẫn đến một kết cục nghiêm trọng, khiến người trong cuộc phải trả giá đắt.

Gặp được mẹ chồng như này là 'trúng số': 4 dấu hiệu con dâu nào cũng ao ước

Gặp được mẹ chồng như này là 'trúng số': 4 dấu hiệu con dâu nào cũng ao ước

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ mẹ chồng – nàng dâu là mối quan hệ khó hòa hợp. Nhưng thực tế, có những người mẹ chồng khiến con dâu cảm thấy may mắn và muốn khoe với cả thế giới – và tất cả thường bắt đầu từ 4 điều rất đơn giản.

Top cung hoàng đạo 'chúa' bi quan: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, càng nghĩ càng khổ

Top cung hoàng đạo 'chúa' bi quan: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, càng nghĩ càng khổ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những cung hoàng đạo có xu hướng bi quan rõ rệt, và nếu nhận ra mình trong đó, hãy điều chỉnh tư duy để sống nhẹ nhõm hơn.

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Chuyện vợ chồng

GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.

5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp

5 kiểu tiêu tiền đặc trưng của người EQ thấp

Gia đình
3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

3 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên âm thầm mà chính bạn cũng không nhận ra

Gia đình
Top cung hoàng đạo 'chúa' bi quan: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, càng nghĩ càng khổ

Top cung hoàng đạo 'chúa' bi quan: Nhìn đâu cũng thấy vấn đề, càng nghĩ càng khổ

Gia đình
Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 năm

Chuyện vợ chồng

