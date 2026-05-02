Vợ chết lặng khi biết chồng là một trong những 'chiến tích' của bạn thân
GĐXH - Người vợ sốc khi phát hiện chồng mình đã qua lại với chính cô bạn thân gắn bó suốt hai thập kỷ.
Bí mật của bạn thân bị phơi bày trong một lần say rượu
Sophie, một phụ nữ đến từ Australia, đã chia sẻ câu chuyện của mình trong một bức thư gửi tới chương trình "Mọi người đều có bí mật".
Cô và Tom, chồng cô, mới kết hôn được 18 tháng, cuộc sống tưởng chừng êm đềm và không có dấu hiệu rạn nứt.
Trong khi đó, Maddie, bạn thân của Sophie, là người đã gắn bó với cô hơn 20 năm. Mối quan hệ tưởng chừng bền chặt ấy lại bất ngờ sụp đổ chỉ sau một tiết lộ gây sốc.
Trước đây, Maddie từng thẳng thắn chia sẻ rằng, cô đã có quan hệ với 18 người đàn ông. Tuy nhiên, trong một buổi tiệc tụ tập bạn bè, khi đã say, Maddie bất ngờ thừa nhận người đàn ông thứ 19 chính là Tom, chồng của Sophie.
Sự thật đau đớn phía sau bữa tiệc độc thân
Theo lời Maddie, mối quan hệ giữa cô và Tom xảy ra sau bữa tiệc độc thân của anh, ngay trước khi đám cưới diễn ra.
Điều khiến Sophie càng sốc hơn là trước đó, Maddie đã nói dối rằng cô bận công việc và không thể tham dự buổi tiệc này.
Sự thật bị phơi bày khiến Sophie không thể giữ bình tĩnh. Cô đã tát thẳng vào mặt bạn thân rồi rời khỏi buổi tiệc trong trạng thái hoảng loạn và tổn thương sâu sắc.
"Tôi hoàn toàn sụp đổ. Chúng tôi kết hôn chưa lâu, mọi thứ vẫn ổn, vậy mà anh ấy có thể phản bội tôi theo cách này," Sophie chia sẻ.
Đứt gãy niềm tin: Tình bạn thân và hôn nhân cùng lúc tan vỡ
Sau sự việc, Sophie quyết định cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Maddie.
Dù người bạn này liên tục gọi điện, nhắn tin xin tha thứ và cầu xin cô không tiết lộ chuyện với Jack, bạn trai hiện tại của Maddie, nhưng Sophie không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Cùng lúc đó, Sophie phát hiện sự thật khi chồng đang đi công tác nước ngoài. Cô chưa đối chất trực tiếp, nhưng đã lên kế hoạch ly hôn ngay khi Tom trở về.
Sự phản bội không chỉ đến từ người chồng mà còn từ chính người bạn thân thiết nhất khiến Sophie rơi vào khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.
Cộng đồng mạng phẫn nộ, khuyên chấm dứt
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem trên TikTok và hàng loạt bình luận bày tỏ sự phẫn nộ.
Nhiều người cho rằng Sophie nên chấm dứt hôn nhân ngay lập tức, đồng thời cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người bạn thân.
Không ít ý kiến còn khuyên cô nên nói rõ sự thật để tất cả những người liên quan phải đối diện với hậu quả.
Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mong manh của niềm tin trong cả tình yêu lẫn tình bạn. Khi ranh giới bị phá vỡ, hậu quả không chỉ là một mối quan hệ tan vỡ mà có thể là sự sụp đổ của cả một thế giới cảm xúc.
