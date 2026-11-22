Vị trí đặt muối trong nhà thu hút may mắn

Đặt bát muối gần cửa chính

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, cửa chính trong phong thủy là nơi đón nhận các luồng khí lưu thông và cũng được xem là "cửa ngõ" dẫn khí, tài lộc vào nhà.

Gia chủ có thể đặt bát muối ở góc trái hoặc góc phải cửa chính, miễn là khu vực này luôn sạch sẽ, thông thoáng và gọn gàng. Điều này theo quan niệm được cho giúp ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực từ bên ngoài, tạo điều kiện để những nguồn khí tốt lưu thông thuận lợi hơn.

Trên bàn thờ hay bàn thờ Thần tài

Các gia đình kinh doanh, buôn bán vẫn hay đặt bát muối cùng gạo, nước trên bàn thờ Thần Tài. Hoặc trên bàn thờ cũng thường được đặt bát muối gạo.

Theo quan niệm dân gian, muối không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn được xem là vật phẩm có ý nghĩa thanh tẩy, giúp xua đi những điều không may.

Theo quan niệm dân gian, đây là vị trí tập trung nguồn năng lượng linh thiêng, giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực, mong việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, tài lộc dồi dào.

Đặt muối ở ngăn kéo đầu giường hoặc bàn làm việc

Theo quan niệm dân gian, đặt muối ở đầu giường hoặc bàn làm việc giúp hấp thu nguồn năng lượng không tốt. Gia chủ có thể cho một lượng muối vừa phải vào vật đựng nhỏ rồi đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường hoặc bàn làm việc. Việc đặt muối ở vị trí khô ráo, kín đáo, hạn chế bụi bẩn giúp muối không bị ẩm, vón cục.

Đặt trong phòng khách

Theo VTC News, phòng khách là nơi sinh hoạt chung của gia đình, đồng thời là không gian tiếp đón khách đến chơi nhà. Trong phong thủy, đây được xem là khu vực trung tâm kết nối các nguồn năng lượng.

Nhiều người chọn đặt bát muối ở một góc kín đáo trong phòng khách với mong muốn duy trì sự cân bằng và hài hòa cho không gian sống. Theo quan niệm dân gian, cách bố trí này có thể góp phần tạo nên bầu không khí ấm cúng và thuận hòa trong gia đình.

Dù tin vào phong thủy hay không, việc giữ phòng khách sạch sẽ, đủ ánh sáng và thông thoáng vẫn là yếu tố quan trọng giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn khi sinh hoạt.

Các góc phòng

Các góc phòng là một trong những vị trí thường được lựa chọn khi sử dụng muối với mục đích thanh lọc không gian theo quan niệm dân gian.

Các góc phòng là một trong những vị trí thường được lựa chọn khi sử dụng muối với mục đích thanh lọc không gian theo quan niệm dân gian.

Một số cách phổ biến gồm đặt bát muối nhỏ tại góc phòng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc pha muối với nước sạch để lau dọn. Việc vệ sinh, sắp xếp đồ đạc và giữ không gian thông thoáng vẫn được xem là bước quan trọng. Nếu sử dụng muối, nên thay mới định kỳ và tránh để muối ở nơi ẩm ướt hoặc dễ đổ.

Những lưu ý khi đặt muối trong nhà

Gia chủ nên sử dụng lượng vừa phải, tránh lãng phí và ảnh hưởng đến vệ sinh của căn nhà. Muối có thể hút ẩm nên cần đặt ở nơi khô ráo, giúp hạn chế tình trạng muối chảy nước hoặc vón cục. Nên thường xuyên kiểm tra và thay muối mới, lau sạch những vị trí có muối rơi vãi.

Cần lưu ý rằng, những cách sử dụng muối nêu trên đều xuất phát từ quan niệm phong thủy dân gian, không dựa trên chứng minh khoa học. Vì vậy, gia chủ chỉ nên xem đây là một tập tục mang ý nghĩa tinh thần.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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