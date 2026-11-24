Nguyên tắc chọn cây phong thủy cho mệnh Mộc

Theo Báo Pháp luật và Việt Nam, trước khi tìm hiểu cây hợp mệnh Mộc bạn cần lưu ý một số nguyên tắc trong việc chọn cây cho gia chủ mệnh này như sau:

Chọn màu sắc hợp mệnh: Xanh lá cây là màu bản mệnh của Mộc – tượng trưng cho sức sống và sự phát triển. Ngoài ra, theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc, vì vậy những loại cây có màu xanh nước biển, đen, xanh dương cũng mang lại vượng khí cho mệnh Mộc.

Tránh màu sắc xung khắc: Trong ngũ hành, Kim khắc Mộc, nên người mệnh Mộc cần hạn chế trồng những cây có hoa, lá màu trắng, ánh kim, vàng nhạt. Những màu này dễ làm suy giảm năng lượng tích cực của gia chủ.

Vị trí đặt cây: Nên đặt cây ở phòng khách, cửa ra vào, bàn làm việc của người mệnh Mộc để đón may mắn. Tránh đặt cây ở nơi u tối, bí bách vì cây sẽ khó phát triển và làm mất đi ý nghĩa phong thủy.

Việc lựa chọn loại cây phù hợp với bản mệnh có thể góp phần gia tăng năng lượng tích cực, thu hút cơ hội và củng cố con đường sự nghiệp.

Hình dáng và đặc điểm cây hợp mệnh Mộc: Nên chọn cây dáng thẳng, cao – tượng trưng cho sự phát triển không ngừng của người mệnh Mộc. Lá cây cần có sự sum suê và tươi xanh – biểu tượng của sức sống dồi dào. Gia chủ mệnh Mộc cần tránh chọn cây có gai nhọn, vì dễ mang năng lượng xấu.

Những loại cây phong thủy vượng khí cho gia chủ mệnh Mộc

Cây phát lộc thủy sinh

Thông tin trên VTC News, cây phát lộc thủy sinh được sử dụng rất nhiều trong phong thủy với mong muốn mang lại may mắn, tiền tài cho gia chủ. Phát lộc dáng thẳng, có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, biểu tượng cho sự hiên ngang, đứng đắn, sức sống mãnh liệt.

Cây kim ngân

Kim ngân có dáng nhỏ nên rất phù hợp để làm cây cảnh để bàn cho người mệnh Mộc. Lá cây có màu xanh mướt, được cho là sẽ mang lại nhiều may mắn cho người mệnh Mộc.

Kim ngân có dáng nhỏ nên rất phù hợp để làm cây cảnh để bàn cho người mệnh Mộc.

Cây cau tiểu trâm

Cây cau tiểu trâm có sức sống mạnh mẽ, tượng trưng cho sự quyết tâm vượt qua gian khổ và ý chí phấn đấu của con người. Cau tiểu trâm còn được coi là cây hợp mệnh Mộc, mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Những người làm kinh doanh mang mệnh Mộc thường đặt chậu cau tiểu trâm ở ban thần Tài để thu hút tài vận.

Cây trầu bà đế vương xanh

Trầu bà đế vương xanh đại diện cho quyền uy và sự thịnh vượng. Với người mệnh Mộc, cây không chỉ giúp thu hút tài lộc và hỗ trợ phát triển sự nghiệp, mà còn có tác dụng trấn trạch, xua đuổi năng lượng xấu. Đây là lựa chọn phù hợp để tăng tính ổn định và vượng khí trong môi trường làm việc.

Cây trúc mây

Trúc mây cũng là gợi ý phù hợp cho những ai đang tìm hiểu mệnh Mộc hợp cây gì để trong nhà. Loài cây này giúp thanh tẩy khí xấu và mang đến năng lượng tích cực cho người trồng. Cây tượng trưng cho sự kiên cường, bền bỉ, rất hợp để phòng khách hoặc phòng làm việc của người mệnh Mộc.

Loài cây này giúp thanh tẩy khí xấu và mang đến năng lượng tích cực cho người trồng.

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích là biểu tượng của sự may mắn. Với sức sống mãnh liệt ngọc bích còn tượng trưng cho tình bạn, tuổi trẻ hay sự vĩnh hằng. Cây ngọc bích để bàn thường được đặt ở văn phòng để mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Để tận dụng tối đa yếu tố phong thủy, người mệnh Mộc nên đặt cây ở hướng Đông Nam sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.