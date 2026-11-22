Dơi vào nhà mang an khang thịnh vượng

Báo Nghệ An Điện tử cho biết, trong phong thủy, dơi tượng trưng cho sự may mắn và an toàn, thu hút những điều như ý, luôn hạnh phúc và yên lành. Chính vì vậy mà ngày nay, nhiều người chọn những vật phẩm phong thủy có hình con dơi.

Trong gia đình, người ta sử dụng hình tượng con dơi trong phong thủy vì dơi đồng âm với chữ “phúc”. Hình tượng con vật này được khắc một con trên nhiều vật phẩm phong thủy với ý nghĩa đem lại may mắn, hai con với ý nghĩa phúc lành, may mắn, còn 5 con với ý nghĩa “ngũ phúc lâm môn”.

Ý nghĩa cụ thể của Ngũ phúc được giải thích theo quan niệm: Thứ nhất là trường thọ, thứ hai là phú quý, thứ ba là an khang, thứ tư vui với điều thiện ham với điều đức, thứ năm là hòa nhã trước sau.

Ngoài ý nghĩa đem lại sự may mắn, dơi cũng có tác dụng hóa giải sát khí. Ở những ngôi nhà có xà ngang, người ta có thể treo một con dơi phong thủy ở vị trí đó sẽ có tác dụng hóa giải những điều xấu, mang lại sự may mắn và khỏe mạnh cho mọi người.

Thạch sùng xuất hiện trong nhà

Trong quan niệm dân gian, thạch sùng được xem là loài vật mang ý nghĩa tốt lành, tượng trưng cho sự bảo vệ và duy trì sinh khí trong nhà. Một số người còn cho rằng thạch sùng thường xuyên xuất hiện là dấu hiệu gia đình có môi trường sống ổn định, cuộc sống ít biến động.

Trong quan niệm dân gian, thạch sùng được xem là loài vật mang ý nghĩa tốt lành, tượng trưng cho sự bảo vệ và duy trì sinh khí trong nhà.

Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, thạch sùng còn có lợi ích thực tế đối với không gian sống. Chúng ăn muỗi, ruồi nhỏ, bướm đêm và nhiều loại côn trùng khác, góp phần hạn chế một số loài gây phiền toái trong nhà.

Vì vậy, nếu bắt gặp thạch sùng bò trên tường, gia chủ không nhất thiết phải tìm cách xua đuổi. Tuy nhiên, cũng nên giữ vệ sinh khu vực sinh sống, tránh để chúng tiếp xúc với thực phẩm và dụng cụ ăn uống.

Chim khách ghé thăm

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, trong quan niệm Phương Đông, chim khách là một loài chim quý. Nó báo hiệu tin vui hoặc trong nhà sắp có khách quý. Đây chính là một loài vậy may mắn vì nó báo hiệu sự thịnh vượng và tài vận tốt đẹp.

Chim khách cũng là con vật mang nhiều năng lượng dương, nó mang tới cho chủ nhà nhiều tài lộc, giúp bạn thăng quan tiến chức, làm ăn thuận lợi, tài lộc theo đó cũng dồi dào.

Ong vào nhà làm tổ

Ong là loài động vật được cho là mang yếu tố "dương" rất mạnh. Vì thế, việc trong nhà xuất hiện tổ ong cũng mang ý nghĩa gia đình được gia tăng dương khí.

Ong là loài động vật được cho là mang yếu tố "dương" rất mạnh. Vì thế, việc trong nhà xuất hiện tổ ong cũng mang ý nghĩa gia đình được gia tăng dương khí.

Thức ăn chính của ong là các loại phấn hoa, ong lại sản sinh ra mật, có giá trị cao nên phong thủy đánh giá loài vật này tượng trưng cho sự thanh khiết.

Ong vào nhà làm tổ chính là điềm báo cho sự thăng hoa trong tình yêu. Điều này chủ về gia đạo hạnh phúc và có thể sẽ đón thêm một thành viên mới trong thời gian tới.

Rắn

Rắn tương tự như "rồng" trong thần thoại và truyền thuyết, vì vậy một số người cũng gọi rắn là "con rồng nhỏ" trong dân gian, và rồng là vật tổ trong thần thoại, mang lại may mắn.

Trong phong thủy phương Đông, rắn vào nhà là điềm lành của sự may mắn và tài lộc. Điều đó được hiểu như gia đình hoặc cuộc sống của bạn sẽ có một ai đó đặc biệt hiện diện, giống như câu "quý nhân phù trợ".

Rắn tương tự như "rồng" trong thần thoại và truyền thuyết, vì vậy một số người cũng gọi rắn là "con rồng nhỏ" trong dân gian, và rồng là vật tổ trong thần thoại, mang lại may mắn.

Đặc biệt, nếu rắn vào nhà đẻ là biểu hiện của sự sung túc, ấm no và phú quý. Tại các nước như Ấn Độ, Malaysia rắn được coi như một vị thần (thần Naga) nên khi được rắn vào nhà chính là một đại phước.

Chó chạy vào nhà

Từ xa xưa, người ta đã quan niệm chó là con vật mang nhiều may mắn, tài lộc đến nhà. Nếu ai đó tặng cho bạn một con chó hoặc một con chó tự chạy đến nhà thì đó là điềm báo tốt. Chó chạy vào nhà dự báo thành công, may mắn sắp tới, đường tài lộc rộng mở.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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