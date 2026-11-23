Cây húng quế

Theo VTC News, ý nghĩa phong thủy của cây húng quế khiến nó được nhiều người trồng trong nhà. Loại cây này được coi là có khả năng thu hút năng lượng tích cực và xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Húng quế có khả năng thanh tẩy không khí, loại bỏ những năng lượng tiêu cực và giúp không gian sống trở nên trong lành, thoải mái hơn.

Nhiều gia đình trồng húng quế tại những khu vực dễ tiếp cận với luồng khí, như cửa ra vào hoặc cửa sổ, để có thể xua tan những tà khí từ bên ngoài xâm nhập ngôi nhà.

Mặt khác, cây húng quế có tác dụng hỗ trợ việc thu hút tài lộc, giúp các gia đình luôn gặp may mắn và thuận lợi trong công việc. Đặc biệt, đối với những nhà làm ăn buôn bán, trồng cây húng quế trong nhà được coi là một cách để mang lại sự phát tài. Loài cây này được những người quan tâm tới phong thủy xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, giàu có.

Loại cây này được coi là có khả năng thu hút năng lượng tích cực và xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Ngoài ra, hương thơm nhẹ nhàng của húng quế cũng có tác dụng tạo cảm giác thư thái và dễ chịu trong không gian sống, giảm căng thẳng và lo âu, mang đến cảm giác thư giãn, bình an cho gia chủ.

Lá sung

Lá sung được xếp vào các loại rau gia vị, giúp tăng hương vị, độ thơm ngon cho nhiều món ăn, nhất là ăn kèm với các món gỏi, nộm hoặc nem. Đây là loại lá có nhiều tại Việt Nam, được cho là rất an toàn vì chúng mọc tự nhiên, cách xa mặt đất, ít sử dụng thuốc trừ sâu hoặc chất kích thích.

Trong dân gian, lá sung không chỉ ăn lấy may đầu năm, mà còn giúp chống ngán hiệu quả khi dùng kèm những thực phẩm khác.

Cải thiện nhan sắc và làm đẹp da

Trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật cho biết, húng quế không chỉ là một loại rau gia vị hữu ích mà còn có tác dụng cải thiện nhan sắc và làm đẹp da.

Trong dân gian, lá sung không chỉ ăn lấy may đầu năm, mà còn giúp chống ngán hiệu quả khi dùng kèm những thực phẩm khác.

Bạn có thể sử dụng lá húng quế để tạo mặt nạ dưỡng da. Một cách để làm điều này là xay nhuyễn lá húng quế và 1 thìa bột gỗ đàn hương, sau đó đắp hỗn hợp này lên da khoảng 20 phút và rửa sạch bằng nước lạnh. Điều này sẽ giúp làn da trở nên sáng hồng và tự nhiên hơn.

Nếu bạn không muốn dùng mặt nạ lá húng quế, bạn có thể sử dụng tinh dầu của loại cây này để xông mặt. Tinh dầu húng quế có khả năng giúp thải độc tố, mở lỗ chân lông. Đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một chậu nước nóng, thả vài ngọn húng quế và một số nhánh sả vào đó, sau đó xông mặt. Quy trình này giúp làm sạch độc tố trên da, làm da trở nên mịn màng và khỏe hơn.

Về tác dụng của lá sung với sức khỏe, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường do làm giảm glucose trong máu. Ngoài ra, trong lá sung còn có hoạt chất kháng u, chống lại các tế bào ung thư ruột kết ở người, ung thư vú và cả ung thư gan… Tuy nhiên, khi sử dụng tốt nhất nên có hướng dẫn của chuyên gia.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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