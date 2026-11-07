4 loại đồ uống vào buổi tối dễ gây mất ngủ và mệt mỏi

Mất ngủ kéo dài có thể bắt nguồn từ thói quen tiêu thụ các loại thức uống không phù hợp vào buổi chiều và buổi tối. Việc nạp các chất kích thích hoặc thực phẩm gây biến động đường huyết làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên, tạo áp lực lớn lên hệ thần kinh và dạ dày.

Nhận biết các loại đồ uống cần tránh là bước quan trọng giúp duy trì giấc ngủ chất lượng và bảo vệ sức khỏe:

1. Những đồ uống dễ gây mất ngủ và mệt mỏi

Cà phê và trà chứa caffeine

Cà phê có chứa caffeine dễ gây mất ngủ đêm. Ảnh minh họa

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương phổ biến có trong cà phê, trà xanh, trà đen và một số loại nước tăng lực. Khi nạp vào cơ thể, caffeine ngăn chặn hoạt động của adenosine - một hợp chất tự nhiên giúp tạo cảm giác buồn ngủ và thư giãn.

Thời gian bán thải của caffeine trong cơ thể kéo dài từ 5 - 8 tiếng. Do đó, việc tiêu thụ cà phê hoặc trà vào thời điểm muộn khiến lượng caffeine vẫn lưu tồn trong máu vào ban đêm. Điều này kích thích não bộ duy trì trạng thái tỉnh táo, gây khó ngủ và dẫn đến mất ngủ kéo dài. Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ, các chuyên gia khuyến cáo nên tránh hoàn toàn các thức uống chứa caffeine từ sau 14h chiều.

Đồ uống có gas và nhiều đường

Nhiều người có thói quen thưởng thức nước ngọt có gas hoặc đồ uống chứa lượng đường lớn vào bữa tối để giải khát. Tuy nhiên, nhóm đồ uống này lại tác động xấu đến chu kỳ nghỉ ngơi của cơ thể.

Đồ uống có gas và nhiều đường làm tăng năng lượng đột ngột ngay thời điểm hệ tiêu hóa cần giảm hoạt động. Sự gia tăng này gây ra biến động đường huyết mạnh vào ban đêm, khiến cơ thể khó đi vào trạng thái thư giãn và dễ dẫn đến mất ngủ, trằn trọc suốt đêm. Vì vậy, nên tránh xa các loại nước ngọt này vào khoảng thời gian buổi chiều và tối.

Rượu, bia và đồ uống có cồn

Rượu, bia và đồ uống có cồn thường được sử dụng trong các buổi tiệc tối hoặc dùng với mục đích thư giãn. Mặc dù cồn mang lại cảm giác buồn ngủ ban đầu và giúp dễ chợp mắt, thực tế chất này lại làm phá vỡ cấu trúc giấc ngủ tự nhiên.

Quá trình chuyển hóa cồn khiến cơ thể dễ bị thức giấc giữa đêm, giảm thời gian của giai đoạn ngủ sâu và khiến thể trạng mệt mỏi khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Để hạn chế nguy cơ mất ngủ và bảo vệ hệ thần kinh, nên tránh sử dụng đồ uống có cồn trong vòng 3 đến 4 tiếng trước khi đi ngủ.

Đồ uống có tính acid cao

Những loại nước ép có tính acid cao như nước cam, nước bưởi hay nước cà chua chứa nhiều vitamin nhưng không thích hợp dùng vào khung giờ muộn.

Khi nằm nghỉ sau bữa tối, lượng acid cao trong các loại nước này dễ gây ra hiện tượng ợ nóng, trào ngược và kích ứng niêm mạc dạ dày. Những triệu chứng cồn cào khó chịu này cản trở quá trình tiêu hóa và là nguyên nhân trực tiếp gây ra mất ngủ triền miên. Việc hạn chế các loại nước có tính acid sau bữa tối sẽ giúp dạ dày dễ chịu và bảo vệ giấc ngủ tốt hơn.

2. Giải pháp thay thế đồ uống buổi tối giúp phòng ngừa mất ngủ

Thay vì tiêu thụ các loại nước gây hại cho hệ thần kinh và dạ dày, việc lựa chọn đồ uống phù hợp vào buổi tối sẽ giúp cơ thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một tách nước ấm, trà hoa cúc hoặc sữa ấm không đường là những lựa chọn lý tưởng giúp làm dịu thần kinh và thả lỏng cơ bắp sau một ngày làm việc căng thẳng.

Ngoài ra, việc duy trì thói quen uống nước lọc vừa đủ trước khi ngủ khoảng 45 phút cũng giúp cơ thể giữ ẩm mà không gây áp lực cho hệ bài tiết vào ban đêm. Việc thay thế lành mạnh này không chỉ hỗ trợ giảm nguy cơ mất ngủ mà còn cải thiện quá trình trao đổi chất, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và giúp thể trạng luôn tràn đầy năng lượng vào sáng hôm sau.







