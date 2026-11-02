Những bệnh âm thầm tấn công người cao tuổi và cách phòng ngừa từ sớm

Nguyên nhân người cao tuổi thường dễ mắc bệnh

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tâm Anh, khi già đi, cơ thể bắt đầu lão hoá, trở nên kém hiệu quả hơn trong việc điều chỉnh nhiệt độ, chống lại nhiễm trùng và các bệnh lý khác. Lúc này, người cao tuổi dễ bị chấn thương, tai nạn, mắc bệnh hơn so với những người trẻ tuổi.

Cụ thể, khi càng lớn tuổi thì các mảng mỡ tích tụ trong động mạch ngày càng nhiều, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Lão hóa khiến cơ thể của người trung niên và người cao tuổi mất đi lượng canxi cùng các khoáng chất khác. Sự suy giảm mật độ xương tăng nhanh do lão hoá khiến xương trở nên mỏng và yếu hơn.

Người cao tuổi còn dễ mắc bệnh hơn do lão hoá làm cho các tế bào dễ bị tổn thương hơn, quá trình phục hồi chậm hơn, sức đề kháng suy giảm. Những bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi cũng có nhiều khả năng phát triển hơn do người cao tuổi dễ mệt mỏi, ít vận động tập thể dục, ngồi hoặc nằm nhiều…

Các bệnh hay gặp ở người cao tuổi

Bệnh tim mạch

Thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, quả tim của người cao tuổi thường to hơn và chiếm một thể tích lớn trong lồng ngực. Lúc này hệ thống các nút xoang, phát xung điện điều chỉnh nhịp tim cũng bị ảnh hưởng bởi những biến đổi giải phẫu. Các van tim bị calci hóa và trở nên xơ cứng, dẫn tới ngăn cản khả năng đóng khít và gây ra bệnh lý về van tim.

Khi già đi, cơ thể bắt đầu lão hoá, trở nên kém hiệu quả hơn trong việc điều chỉnh nhiệt độ, chống lại nhiễm trùng và các bệnh lý khác.

Những bệnh về hệ tim mạch thường gặp như bệnh xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, thiểu năng mạch vành, các bệnh van tim như hở van hai lá, van ba lá... Ngoài ra những bệnh này thường thấy ở những người béo phì, nghiện rượu bia,...

Để ngăn ngừa lão hóa và có một trái tim khỏe mạnh, người cao tuổi cần luyện tập thể dục thường xuyên và thăm khám định kỳ để chẩn đoán sớm những biến đổi bệnh lý.

Bệnh hệ hô hấp

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những bệnh rất hay gặp ở những người cao tuổi, đặc biệt là người có tiền sử hút thuốc lào, thuốc lá,... hay những người sống trong tình trạng thiếu dưỡng khí như khói bếp, ô nhiễm không khí, nhà cửa chật hẹp, thiếu ánh sáng,...

Ngoài ra còn một số bệnh hệ hô hấp thường gặp như: viêm phế quản mạn tính, hen phế quản, viêm phổi, giãn phế quản...

Đột quỵ

Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch màu não, xảy ra từ từ hoặc đột ngột, gây nhiều biến chứng và di chứng nặng nề. Ở người già, do sự suy yếu của hệ thống mạch máu, máu đến nuôi não giảm sút nên dễ bị nhồi máu não, thiếu máu não.

Ở người già, thành mạch suy yếu, dễ vỡ cùng với hậu quả của bệnh tăng huyết áp (nếu mắc trước đó) nên dễ xảy ra xuất huyết mạch máu não. Đây là một bệnh khá phổ biến và nguy hiểm đến tính mạng của người cao tuổi.

Bệnh hệ thần kinh trung ương

Người cao tuổi có nhiều thay đổi ở hệ thần kinh trung ương như giảm trọng lượng của não, tỷ trọng của chất trắng và chất xám thay đổi, tổng lượng neuron giảm mạnh và số lượng mảng lão hóa tăng lên. Do đó, người cao tuổi thường chậm chạp, kém minh mẫn, suy giảm trí nhớ.

Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những bệnh rất hay gặp ở những người cao tuổi.

Một số bệnh lý thường gặp ở hệ thần kinh trung ương đó là sa sút trí tuệ, parkinson, alzheimer... Tuy nhiên, sa sút trí tuệ là bệnh lý của hệ nhận thức vì một số người già họ vẫn minh mẫn. Để duy trì trí tuệ minh mẫn, người già được khuyến khích tham gia các hoạt động nhận thức ví dụ như chơi các trò chơi hay một khóa học ngắn hạn...

Tăng huyết áp

Cũng theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, tăng huyết áp dược xác định khi có huyết áp tâm thu lớn hơn 140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 90 mmHg.

Người cao tuổi bị tăng huyết áp có thể bị từ các giai đoạn tuổi trưởng thành, tuổi trung niên, hoặc do ăn chế độ ăn uống nhiều mỡ, muối, nhưng thường nhất là do thành mạch bị xơ vữa nhiều, dẫn đến hẹp lòng mạch gây tăng huyết áp.

Người già thường gặp tăng huyết áp tâm trương hơn là tâm thu. Bệnh tăng huyết áp ở người già không nên xem thường vì nó rất dễ dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như như tai biến mạch máu não, suy tim, nhồi máu cơ tim…

Đái tháo đường

Đái tháo đường được chẩn đoán xác định khi đường máu bất kỳ đạt nồng độ trên 200 mg% và/hoặc đường máu lúc đói trên 126 mg%. Đái tháo đường có 2 tuýp là I và II. Ở người cao tuổi thường gặp đái tháo đường tuýp II. Có nhiều nguyên nhân và cơ chế giải thích bệnh đái tháo đường ở người cao tuổi.

Các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga, dưỡng sinh, tập thở phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Gan suy yếu theo tuổi già kéo theo sự suy giảm quá trình sử dụng và chuyển hóa đường trong cơ thể; hoạt động của hormon Insulin không hiệu quả; tụy bị lão hóa nên giảm tiết Insulin… Tất cả các cơ chế trên gây nên hậu quả tăng đường máu dẫn đến bệnh đái tháo đường.

Cách phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Hạn chế ăn mặn, ăn nhiều đường, chất béo xấu Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý.

Tối thiểu 6 tháng/lần để phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn.

Tiêm phòng cúm, phế cầu và các vắc – xin phù hợp khác để giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Tăng cường các bài tập nhẹ như đi bộ, yoga, dưỡng sinh, tập thở phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Sự ảnh hưởng của lão hóa đối với cơ thể con người GĐXH - Lão hóa chính là quá trình tự nhiên được diễn ra trong cơ thể của con người và tăng lên theo tuổi tác. Do đó, bạn nên chuẩn bị các kiến thức để giúp bản thân sống vui vẻ và khỏe mạnh hơn.

Vì sao cúm A vẫn có thể gây nguy hiểm và suy hô hấp dù chỉ sốt nhẹ? GĐXH - Cúm A được xem là bệnh hô hấp phổ biến. Tuy nhiên, việc ghi nhận các trường hợp mắc cúm A diễn tiến nặng, gây suy hô hấp cấp cho thấy bệnh không thể xem nhẹ, ngay cả khi người bệnh chỉ sốt nhẹ hoặc có ít triệu chứng ban đầu.