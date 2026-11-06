Hóa giải những tin đồn về thuốc tránh thai hàng ngày, cho nàng yên tâm 'yêu'

Tin đồn 1: Uống thuốc tránh thai hàng ngày sẽ gây hại cho cơ thể?

Tin đồn 2: Uống thuốc tránh thai hàng ngày lâu dài sẽ gây vô sinh

Tin đồn 3: Không nên uống thuốc tránh thai hàng ngày liên tục trong thời gian dài?

Biết rằng có không ít các cặp đôi đang nhìn nhận sai lầm về thuốc tránh thai hàng ngày nói riêng và còn mơ hồ trong việc lựa chọn biện pháp tránh thai lâu dài nói chung, series talkshow "Ngày không vội vã, thong thả mà yêu" đã ra đời. Chương trình được được tổ chức bởi Organon với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Cục Dân số cùng sự tham gia chia sẻ của TS.BS Ngô Thị Yên (Nguyên trưởng khoa Kế hoạch hoá Gia đình Bệnh viện Từ Dũ) nhằm mang đến những kiến thức đúng đắn về sinh sản và hướng dẫn chủ động tránh thai an toàn đến các bạn trẻ.

Chương trình có sự góp mặt của TS.BS. Ngô Thị Yên (bên phải) dưới vai trò diễn giả, nhằm chia sẻ nhiều kiến thức sinh sản bổ ích cũng như các biện pháp tránh thai phù hợp đến phái nữ.

Mục đích của buổi sinh hoạt là cung cấp, nâng cao kiến thức về giới tính và sức khỏe sinh sản trước hôn nhân, đặc biệt là chuyện chủ động tránh thai khi "yêu". Từ đó giúp các bạn nữ có được lựa chọn đúng đắn hơn về các biện pháp tránh thai, bảo vệ toàn diện sức khỏe và tương lai của chính mình.

Mong rằng sau lời "giải oan" của bác sĩ về 4 hiểu lầm trên, các bạn nữ sẽ an tâm hơn khi lựa chọn thuốc tránh thai hàng ngày làm biện pháp tránh thai chính cho mình nhé!

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về các biện pháp tránh thai, hãy tìm hiểu ngay tại các kênh bên dưới:

- Website Kiến Thức Tránh Thai - Hành Trình Tôi Chọn (hanhtrinhtoichon.com)

- Trang fanpage Hành Trình Tôi Chọn

- Zalo OA Chương Trình Hành Trình Tôi Chọn

- Hoặc gọi ngay tổng đài 1900.63.33.00

VN-XHB-110247

Hãy tham khảo ý kiến chuyên gia y tế để lựa chọn tránh thai phù hợp.

Organon là một tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Chúng tôi có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 loại thuốc và chế phẩm thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác. Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn, chúng tôi luôn lắng nghe nhu cầu sức khỏe của phụ nữ nhằm phát triển các sản phẩm điều trị tốt hơn. Đến năm 2024, các thuốc tránh thai và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Organon đã đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm qua, và chúng tôi tự hào là công ty tiên phong về lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết tại Việt Nam. Với ưu tiên phát triển của Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ sẽ được đáp ứng nhiều hơn nữa, giúp cho những người phụ nữ trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam có một sức khỏe tốt hơn vào mỗi ngày.

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