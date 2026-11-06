Người đàn ông 55 tuổi phát hiện ung thư sàn miệng từ dấu hiệu nhiều người hay chủ quan

Ngày 6/11, thông tin từ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Đầu cổ của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam 55 tuổi vào viện trong tình trạng đau nhiều vùng khoang miệng do vết loét lớn dưới lưỡi, ảnh hưởng đáng kể đến việc ăn uống.

Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài và đang điều trị đái tháo đường. Đáng chú ý, hơn một năm trước, người bệnh từng phát hiện một nốt nhỏ ở vùng dưới lưỡi, đã đến cơ sở y tế khác sinh thiết và nhận kết quả lành tính.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Nghĩ rằng đây chỉ là tổn thương thông thường, bệnh nhân chủ quan, không theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, khoảng một tháng trở lại đây, vết loét tăng nhanh kích thước, lan rộng và gây đau đớn dữ dội, khiến người bệnh gặp khó khăn trong ăn uống và sinh hoạt.

Qua thăm khám, xét nghiệm và sinh thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc ung thư sàn miệng, thể ung thư tế bào vảy, giai đoạn T2N1M0.

Trước tình trạng bệnh phức tạp, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật triệt căn cho người bệnh.

TS.BS Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cho biết khó khăn lớn nhất của ca mổ là khối u nằm ngay mặt dưới lưỡi và sàn miệng.

Để bảo đảm triệt căn, các bác sĩ phải phẫu thuật cắt rộng khối u và vét hạch cổ hai bên. Tuy nhiên, việc cắt bỏ sẽ để lại khuyết hổng lớn ở vùng sàn miệng, khiến quá trình khâu phục hồi gặp nhiều khó khăn, đồng thời có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của người bệnh sau phẫu thuật.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định sử dụng kỹ thuật tạo hình bằng vạt rãnh mũi má để che phủ khuyết hổng.

Sau ca phẫu thuật kéo dài, ê-kíp đã thực hiện thành công việc cắt u, vét hạch và chuyển vạt tạo hình. Đến ngày thứ 7 sau phẫu thuật, vết mổ của bệnh nhân đã khô, chỉ còn phù nề nhẹ. Phần vạt chuyển sống tốt, các chỉ số sinh tồn và xét nghiệm đều ổn định.

Đánh giá bước đầu, hiệu quả ca mổ đạt khoảng 95%. Thời gian tới, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập vận động lưỡi nhằm sớm phục hồi khả năng ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Thận trọng nhầm lẫn ung thư với nhiệt miệng

Theo các bác sĩ, ung thư khoang miệng nói chung và ung thư sàn miệng nói riêng là những bệnh lý ác tính có thể diễn biến âm thầm. Các triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm lẫn với tình trạng viêm nhiễm hoặc nhiệt miệng thông thường, khiến người bệnh chủ quan và bỏ lỡ thời điểm phát hiện bệnh.

Những người có nguy cơ cao mắc bệnh bao gồm người hút thuốc lá, sử dụng rượu bia và chất kích thích kéo dài, người có thói quen nhai trầu, vệ sinh răng miệng kém hoặc nhiễm virus HPV.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, từ bỏ thuốc lá và duy trì thói quen vệ sinh răng miệng sạch sẽ.

Đặc biệt, khi xuất hiện tình trạng đau trong khoang miệng hoặc vết loét kéo dài trên hai tuần không khỏi, có xu hướng lan rộng, người bệnh không nên chủ quan tự mua thuốc điều trị mà cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời, tránh bệnh kéo dài, tiến triển nặng.

Bác sĩ cảnh báo: Đừng tưởng chỉ là nhiệt miệng, vết loét nhỏ trên lưỡi có thể là ung thư lưỡi giai đoạn sớm! GĐXH - Một vết loét nhỏ trong miệng thường bị xem nhẹ và quy về “nhiệt miệng”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia răng hàm mặt, trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý nghiêm trọng hơn, trong đó có ung thư lưỡi. Nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị hiệu quả và kịp thời.



