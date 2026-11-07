Trời chuyển lạnh, người cao tuổi có nên đi bộ tập thể dục từ sáng sớm?

Người cao tuổi có nên đi bộ từ sáng sớm khi trời lạnh?

Tập thể dục, thể thao buổi sáng là thói quen tốt để tăng cường sức khỏe, đồng thời cũng là thú vui tuổi già của nhiều người. Tuy nhiên, khi thời tiết chuyển lạnh, đặc biệt vào những ngày nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, người cao tuổi và người có sức khỏe yếu không nên tập luyện quá sớm.

Ở người cao tuổi, khả năng thích nghi với sự thay đổi của nhiệt độ có thể kém hơn. Việc vận động ngoài trời khi trời lạnh, nhất là khi có gió mạnh, sương mù hoặc mưa phùn, có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người có bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, hen phế quản cần đặc biệt thận trọng.

Dù vậy, người cao tuổi không nhất thiết phải bỏ hẳn thói quen tập thể dục buổi sáng. Thay vào đó, nên lùi thời gian vận động đến khi trời sáng rõ, nhiệt độ dễ chịu hơn và sương lạnh đã tan bớt. Nếu thời tiết quá lạnh hoặc không thuận lợi, người già có thể chuyển sang tập luyện trong nhà.

Ngoài ra, khi đi tập thể dục buổi sáng, người cao tuổi cần mặc đủ ấm, đội mũ và chú ý giữ ấm các vùng cơ thể dễ bị lạnh. Khi vận động, nếu cơ thể nóng lên có thể cởi bớt trang phục phù hợp, nhưng không nên mặc phong phanh ngay từ đầu buổi tập.

Ảnh minh họa.

Những lưu ý khi tập thể dục buổi sáng trong thời tiết lạnh

Lựa chọn trang phục phù hợp

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Everyday Health cho biết, vào mùa đông, mọi người không nên chọn trang phục làm từ cotton khi tập thể dục ngoài trời. Loại vải này dễ thấm nước, giữ ẩm; nếu gặp mưa hoặc mồ hôi thấm nhiều, quần áo ướt có thể áp vào da, khiến cơ thể nhanh mất nhiệt và gây cảm giác lạnh.

Thay vào đó, nên chọn quần áo làm từ sợi tổng hợp như polyester, nylon và polypropylene. Những chất liệu này có khả năng hút ẩm, giúp quần áo khô nhanh hơn so với vải cotton. Nếu chẳng may bị lạnh và ướt, nên rút ngắn thời gian tập luyện để giảm nguy cơ hạ thân nhiệt.

Chú ý điều kiện thời tiết

Không phải ngày nào người cao tuổi cũng nên tập thể dục ngoài trời. Mưa, sương mù dày hoặc mặt đường trơn trượt có thể làm tăng nguy cơ té ngã, chấn thương. Trong khi đó, việc tiếp xúc lâu với không khí lạnh mà không được bảo vệ đầy đủ có thể gây tê cóng và tổn thương mô.

Thời tiết lạnh cũng có thể ảnh hưởng đến người mắc một số bệnh mạn tính, đặc biệt là bệnh hen suyễn và các vấn đề về tim mạch. Vì vậy, người cao tuổi có bệnh nền nên tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị về hình thức và cường độ vận động phù hợp trong mùa lạnh.

Khi nhiệt độ xuống quá thấp hoặc thời tiết không thuận lợi, người già nên cân nhắc tập luyện trong nhà thay vì cố gắng duy trì thói quen đi bộ ngoài trời.

Giữ ấm đầu, tai, bàn tay và bàn chân

Khi trời trở lạnh, những vùng cơ thể như đầu, tai, bàn tay và bàn chân cần được bảo vệ để hạn chế mất nhiệt. Người cao tuổi nên chuẩn bị mũ, khăn quàng, găng tay và tất phù hợp khi tập thể dục ngoài trời.

Bên cạnh đó, cần lựa chọn giày vừa chân, có độ bám tốt để hạn chế trượt ngã khi đi bộ, nhất là trong những ngày đường ẩm ướt hoặc có sương.

Bổ sung đủ nước

Ngay cả trong thời tiết lạnh, cơ thể vẫn cần được cung cấp đủ nước. Người cao tuổi nên uống nước trước và sau khi tập luyện; trong quá trình vận động cũng cần bổ sung nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Không nên đợi đến khi khát mới uống nước, bởi cảm giác khát trong thời tiết lạnh đôi khi không rõ rệt như khi trời nóng.

Người cao tuổi nên tập môn gì khi trời lạnh?

Theo SKĐS, khi thời tiết lạnh, người cao tuổi vẫn cần duy trì hoạt động thể chất phù hợp với thể trạng. Nếu không thuận lợi để đi bộ ngoài trời, có thể lựa chọn một số hình thức vận động nhẹ nhàng trong nhà.

Đi bộ: Đây là môn thể dục dễ thực hiện, không đòi hỏi nhiều dụng cụ và có thể điều chỉnh cường độ theo sức khỏe. Đi bộ đều đặn giúp người cao tuổi duy trì vận động, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hệ cơ xương khớp và cải thiện giấc ngủ.

Khi trời lạnh, người già có thể đi bộ quanh nhà, trong sân có mái che hoặc hành lang thông thoáng. Nên lựa chọn thời điểm nhiệt độ dễ chịu, tránh đi quá sớm khi trời còn tối, lạnh và có sương.

Đạp xe trong nhà: Nếu thời tiết quá lạnh, có sương mù hoặc mưa phùn, đạp xe trong nhà là lựa chọn có thể cân nhắc. Hình thức vận động này giúp người cao tuổi duy trì hoạt động thể chất, rèn luyện sức bền và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, cần điều chỉnh tốc độ, thời gian và mức độ vận động phù hợp với thể trạng. Người cao tuổi mới bắt đầu tập hoặc có bệnh lý nền nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi lựa chọn cường độ tập luyện.

Tập yoga: Các bài tập yoga nhẹ nhàng, thực hiện trong nhà cũng là một lựa chọn phù hợp để duy trì vận động vào mùa lạnh. Một số động tác có thể giúp người cao tuổi cải thiện khả năng giữ thăng bằng, độ linh hoạt và duy trì sức mạnh cơ bắp.

Khi tập yoga, người cao tuổi nên lựa chọn bài tập phù hợp với khả năng vận động, tránh các tư thế khó hoặc động tác đòi hỏi sức chịu đựng cao. Nếu chưa có kinh nghiệm, nên tập dưới sự hướng dẫn của người có chuyên môn để hạn chế nguy cơ chấn thương.