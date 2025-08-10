4 loại thực phẩm bổ sung chuyên gia khuyên dùng khi bước sang tuổi 40
Từ 40 tuổi trở đi cơ thể có những thay đổi về nội tiết khiến bạn thiếu hụt các vitamin và khoáng chất cần thiết.
Bước sang tuổi 40 là cột mốc quan trọng - thời điểm để bạn đặt ra những mục tiêu mới, nhìn lại hành trình chăm sóc sức khỏe của bản thân và chủ động thực hiện các bước để hỗ trợ cơ thể trong những năm tiếp theo.
Mặc dù một chế độ ăn uống cân bằng luôn là nền tảng chính, nhưng thực phẩm bổ sung đôi khi có thể đóng vai trò hữu ích trong việc bù đắp những thiếu hụt dinh dưỡng khi nhu cầu cơ thể thay đổi theo tuổi tác.
Theo EatingWell , dưới đây là 4 loại thực phẩm bổ sung được các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ khuyên dùng để hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh cho người từ 40 tuổi trở lên, cùng với những lời khuyên thiết thực để tăng cường sức khỏe tổng thể.
Vitamin D
Vitamin D đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe xương, chức năng miễn dịch và hỗ trợ cơ bắp. Nó càng trở nên cần thiết hơn khi chúng ta già đi. Đáng tiếc là tình trạng thiếu hụt vitamin D lại khá phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ trung niên.
Theo chuyên gia dinh dưỡng chuyên về sức khỏe phụ nữ Holly Larson tại bang Ohio cho biết: “ Nếu bạn là phụ nữ trên 40 tuổi, sự suy giảm estrogen khiến cơ thể khó hấp thu vitamin D hơn. Tôi khuyên bạn nên kiểm tra nồng độ vitamin D trong máu mỗi năm và bổ sung đủ để duy trì ở mức lý tưởng ”.
Theo các hướng dẫn hiện hành, tiêu thụ khoảng 400 - 800 đơn vị quốc tế (IU), tương đương 10 - 20 microgram vitamin D mỗi ngày, có thể đáp ứng nhu cầu của 97% đến 98% người khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhu cầu cá nhân có thể khác nhau, vì vậy tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để xác định liều lượng phù hợp với bản thân.
Canxi
Canxi rất cần thiết để duy trì xương và răng chắc khỏe, tầm quan trọng của nó ngày càng tăng theo độ tuổi, đặc biệt là với phụ nữ. Mặc dù sữa, rau lá xanh và các thực phẩm tăng cường vi chất là nguồn canxi tốt, không phải lúc nào chế độ ăn uống cũng đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày.
Chuyên gia dinh dưỡng Drew Hemler cho biết: “ Khi lượng canxi trong khẩu phần ăn không đủ, việc bổ sung canxi có thể giúp duy trì độ chắc khỏe của hệ xương và giảm nguy cơ gãy xương ”.
Ông cũng lưu ý rằng, canxi citrate được ưu tiên hơn canxi carbonate ở người lớn tuổi vì nó được hấp thu tốt ngay cả khi lượng axit dạ dày thấp. Thực phẩm bổ sung canxi cũng rất hữu ích cho những người khó hấp thụ đủ nhu cầu canxi qua chế độ ăn, chẳng hạn như người không dung nạp lactose hoặc có chế độ ăn kiêng hạn chế.
Vitamin B12
Vitamin B12 rất quan trọng đối với quá trình tạo tế bào hồng cầu, chức năng thần kinh và tổng hợp DNA. Nồng độ vitamin B12 thấp có thể dẫn đến mệt mỏi, yếu cơ và buồn nôn. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ vitamin B12 từ thực phẩm giảm dần khi già đi. Vì thế, việc bổ sung vitamin B12 là cần thiết.
Omega-3
Omega-3 là loại chất béo không bão hòa nổi tiếng với đặc tính chống viêm, đặc biệt có lợi cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Hai dạng chính của omega-3 là EPA và DHA, chủ yếu có trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi.
Khi chúng ta già đi, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim và suy giảm nhận thức gia tăng, vì vậy omega-3 rất quan trọng. Tiêu thụ EPA và DHA đầy đủ liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và suy giảm nhận thức. Ngoài ra, omega-3 cũng giúp hỗ trợ tuần hoàn máu khỏe mạnh.
Để đáp ứng nhu cầu omega-3, bạn nên ăn ít nhất hai khẩu phần cá béo mỗi tuần. Nếu bạn không thường xuyên ăn cá, dầu cá hoặc thực phẩm bổ sung omega-3 từ tảo. Tuy nhiên, bạn hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào.
