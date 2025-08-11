Sáng ngủ dậy bấm huyệt này cơ thể sẽ khỏe mạnh cường tráng
Buổi sáng là thời điểm cơ thể vừa trải qua một đêm nghỉ ngơi, khí huyết đang ở trạng thái ổn định nhưng còn chậm lưu thông. Sáng ngủ dậy bấm những huyệt vị sau sẽ thúc đẩy tuần hoàn, cân bằng âm dương và nâng cao sức khỏe.
Sáng sớm là lúc dương khí bắt đầu khởi phát, âm khí dần thu liễm, các hoạt động kích thích khí huyết và thông kinh lạc sẽ giúp cơ thể nhanh chóng "khởi động" cho một ngày mới, tinh thần tỉnh táo và tạng phủ vận hành hiệu quả hơn.
Một phương pháp đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích chính là xoa bóp bấm huyệt . Thực hiện đúng cách vào buổi sáng có thể giúp phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính và nâng cao sức khỏe toàn thân.
1. Tác dụng của xoa bóp bấm huyệt vào buổi sáng khi ngủ dậy
- 1. Tác dụng của xoa bóp bấm huyệt vào buổi sáng khi ngủ dậy
- 2. Những huyệt nên xoa bóp vào buổi sáng khi ngủ dậy
- 2.1. Huyệt bách hội
-
- 2.2. Huyệt hợp cốc
- 2.3. Huyệt nội quan
-
- 2.4. Huyệt túc tam lý
- 2.5. Huyệt dũng tuyền
- Kích thích tuần hoàn máu: Huyết mạch được khai thông giúp nuôi dưỡng các cơ quan, đặc biệt là não và tim.
- Tăng cường chức năng tạng phủ: Kích hoạt tỳ, vị, thận, can, giúp tiêu hóa và trao đổi chất tốt hơn.
- Giảm căng thẳng , tăng tỉnh táo: Kích thích các huyệt khai khiếu giúp minh mẫn, tập trung trong công việc.
- Tăng sức đề kháng: Tác động vào huyệt bổ khí như túc tam lý giúp cơ thể chống đỡ bệnh tật.
- Phòng ngừa bệnh mạn tính: Hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm đau mỏi xương khớp , cải thiện giấc ngủ.
2. Những huyệt nên xoa bóp vào buổi sáng khi ngủ dậy
2.1. Huyệt bách hội
- Vị trí: Nằm ở đỉnh đầu, giao điểm đường nối hai đỉnh tai và đường giữa đầu.
- Tác dụng : Thăng dương, khai khiếu, thanh não, giúp tinh thần tỉnh táo, giảm mệt mỏi sau khi ngủ, phòng đau đầu, hoa mắt.
- Cách xoa: Ngồi thẳng, thư giãn vai, dùng đầu ngón tay cái đặt lên huyệt bách hội, day nhẹ theo vòng tròn nhỏ 1–2 phút; có thể kết hợp xoa nóng hai bàn tay rồi áp lên đỉnh đầu để tăng cảm giác ấm, giúp khí huyết vùng đầu lưu thông tốt hơn.
2.2. Huyệt hợp cốc
- Vị trí: Khép chặt các ngón tay cái và ngón trỏ, vị trí huyệt nằm ở điểm cao nhất của phần cơ nối giữa ngón trỏ và ngón cái.
- Tác dụng: Hành khí hoạt huyết, thông kinh lạc, giải biểu, giảm đau vùng đầu mặt; giúp kích hoạt tuần hoàn, giảm căng thẳng, cải thiện lưu thông máu lên não.
- Cách xoa: Dùng ngón cái của tay phải bấm vào huyệt hợp cốc của tay trái, lực vừa phải cho đến khi cảm giác tê tức lan nhẹ lên mu bàn tay, giữ 1 phút, sau đó đổi bên; nên kết hợp hít sâu, thở chậm trong khi bấm.
2.3. Huyệt nội quan
- Vị trí: Mặt trước cẳng tay, cách nếp cổ tay 2 thốn (1 thốn bằng chiều ngang của ngón tay cái), giữa hai gân cơ gan tay lớn và gan tay bé.
- Tác dụng: Điều hòa khí huyết, an thần, ích tâm, giúp ổn định nhịp tim, giảm hồi hộp , tăng khả năng tập trung cho ngày mới.
- Cách xoa: Dùng ngón cái của tay phải đặt lên huyệt nội quan của tay trái, day tròn nhẹ nhàng 1–2 phút, sau đó đổi bên. Khi bấm nên giữ cổ tay thư giãn, tránh gồng cơ.
2.4. Huyệt túc tam lý
- Vị trí: Mặt ngoài cẳng chân, dưới mắt gối 3 thốn, một khoát ngón tay ngang bờ xương chày.
- Tác dụng: Bổ khí huyết, kiện tỳ vị, tăng sức đề kháng, giúp tiêu hóa tốt , tăng năng lượng, chống mỏi mệt trong ngày.
- Cách xoa: Ngồi co một chân, dùng ngón cái day ấn vào huyệt túc tam lý của chân còn lại khoảng 1–2 phút cho đến khi cảm giác tê tức lan xuống bàn chân; đổi bên và thực hiện tương tự.
2.5. Huyệt dũng tuyền
- Vị trí: Co bàn chân và các ngón chân lại, thấy có một điểm lõm xuống cách ⅓ trước gan bàn chân.
- Tác dụng: Điều hòa âm dương, dẫn hỏa giáng xuống, bổ thận , giúp điều hòa khí huyết toàn thân, hỗ trợ thận khí, làm ấm cơ thể.
- Cách xoa: Dùng ngón cái day ấn vào huyệt dũng tuyền theo vòng tròn nhỏ khoảng 1 phút mỗi bên; có thể dùng quả bóng tròn nhỏ lăn ấn dưới gan bàn chân để kích thích huyệt hiệu quả hơn.
3. Những lưu ý khi xoa bóp bấm huyệt vào buổi sáng
- Nên thực hiện ngay sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, trước khi ăn sáng.
- Lực bấm vừa phải, tránh gây đau buốt; thời gian bấm mỗi huyệt 1–2 phút.
- Chống chỉ định: Người có vết thương, viêm nhiễm tại vị trí huyệt; phụ nữ mang thai tránh bấm huyệt hợp cốc, túc tam lý; người có bệnh tim mạch nặng cần hỏi ý kiến bác sĩ.
- Nên duy trì hằng ngày để đạt hiệu quả lâu dài, không nên bỏ dở giữa chừng.
- Sau khi bấm huyệt, nên tập vài động tác nhẹ như vươn vai, xoay cổ, xoay khớp để tăng hiệu quả.
Xoa bóp bấm huyệt vào buổi sáng là phương pháp đơn giản, an toàn, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu thực hiện đúng cách.
BSNT. Phan Bích Hằng
Khoa Y học cổ truyền Khoa Y học cổ truyền – Trường Đại học Y Hà Nội
