Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.
Bệnh nhân được đưa vào Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (Phú Thọ). Trao đổi với VietNamNet ngày 10/8, bác sĩ Tạ Huy Kiên, Trưởng Khoa, cho biết bệnh nhân nhập viện hôm 6/8.
Gia đình và người bệnh khẳng định không sử dụng chất gì có độc tính, không hút thuốc lá. Qua khai thác, bệnh nhân ở nội trú tại trường, trong phòng có nhiều bạn sử dụng thuốc lá điện tử thường xuyên.
Sau khi chụp cộng hưởng từ và khai thác tiền sử, bác sĩ kết luận nữ sinh này bị tổn thương não do nhiễm độc hóa chất từ thuốc lá điện tử. Đến ngày 10/8, bệnh nhân vẫn đang điều trị tại khoa.
Đây là ca thứ 5 vào Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình từ đầu năm đến nay do liên quan thuốc lá điện tử. Trường hợp nhỏ tuổi nhất là bé 6 tuổi, vào Khoa Nhi của bệnh viện này hôm 2/8, với triệu chứng tương tự, có kích thích... Kết quả chụp cộng hưởng từ ghi nhận tổn thương não. Khai thác cho thấy người nhà có sử dụng thuốc lá điện tử.
Tại các cơ sở y tế khác, nhiều bệnh nhân, đặc biệt là thanh niên, xuất hiện triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, co giật, khó thở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và não bộ, hệ tim mạch và hô hấp, do tiếp xúc (trực tiếp hoặc thụ động) với thuốc lá điện tử.
Hồi tháng 6, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết tiếp nhận một bệnh nhi 15 tuổi nhập viện trong tình trạng chóng mặt, đi loạng choạng, bủn rủn tay chân, sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.
Gia đình cho biết em từng dùng thuốc lá điện tử trong khoảng một năm và ngưng sử dụng 3 tháng nay. Tuy nhiên, khi bị bạn bè rủ rê, trẻ đã tái sử dụng và lập tức biểu hiện như trên.
Bệnh nhi được truyền dịch, điều trị tích cực theo phác đồ chống ngộ độc. Sau hai ngày, sức khỏe ổn định, bệnh nhân được xuất viện. Mẫu thuốc lá được đem đi xét nghiệm để xem trong sản phẩm chứa chất gì khác thường ngoài nicotin hay không.
Bác sĩ Tạ Huy Kiên cho biết thời gian gần đây các thầy thuốc tiếp nhận khá nhiều trẻ trong lứa tuổi từ 15-16 đang học ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, vào viện trong tình trạng, biểu hiện tương tự đột quỵ.
Sau khi làm các xét nghiệm cận lâm sàng, thầy thuốc phát hiện bệnh nhân có tình trạng tổn thương não rất điển hình, với dấu hiệu ngộ độc kéo dài mạn tính và gây tổn thương não.
"Sau khi khai thác, chúng tôi phát hiện trẻ có sử dụng thuốc lá điện tử hoặc sử dụng thụ động, tức là dù không hút, nhưng lại ở cùng phòng (phòng trọ, phòng học) với các bạn sử dụng thuốc lá điện tử", bác sĩ Kiên cho biết. Trong khi đó, hút thuốc lá thụ động được nghiên cứu chỉ ra rằng có thể gây ngộ độc cao hơn rất nhiều so với người hút thuốc lá bình thường.
Bác sĩ Kiên cho hay, trong thuốc lá điện tử chứa nhiều thành phần hóa chất. Riêng nicotin với cơ chế gây co mạch não, làm giảm tưới máu não trong vùng cấp máu não của mạch máu tương ứng, kèm theo gây tăng tiết, có thể làm tăng huyết áp hoặc tổn thương các mạch máu não dẫn đến đột quỵ não.
Nicotin cũng bị cho là có ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ ở giới trẻ, làm cho tình trạng tri giác, ý thức của trẻ thay đổi nhiều.
Ngoài ra, thuốc lá điện tử có chứa hàng nghìn các chất phụ gia khác nhau. Nhiều chất được báo cáo ghi nhận gây tổn thương não, viêm màng não, tổn thương dữ dội góc nhu mô não ở vùng cấp máu.
Thêm vào đó, hội chứng tổn thương phổi do thuốc lá điện tử kèm theo các tổn thương não được xác định do thiếu oxy não, làm tổn thương các chất trắng ở trong não, khiến ý thức thay đổi và rối loạn.
Nhiều bệnh nhân, đặc biệt là giới trẻ, vào viện vì ngộ độc cấp thuốc lá điện tử, bất ngờ vì phát hiện trong loại thuốc lá này bị trà trộn ma túy tổng hợp, ma túy thế hệ mới (như ketamin), gây kích thích, co giật; có trường hợp gây xuất huyết não và làm tổn thương não nặng nề về lâu dài.
